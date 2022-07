Prime Video estrenó este 22 de julio la segunda temporada de “Ana”, la comedia semi autobiográfica de Ana de la Reguera. Cargada de mayores situaciones cómicas y un desarrollo en el personaje que interpreta la actriz mexicana, esta nueva entrega tiene un toque muy peruano y es que cuenta con la participación de Christian Meier y su hijo Stefano en el reparto.

En entrevista con Saltar Intro, Meier nos reveló algunas características de esta caricatura de galán de telenovela que le tocó interpretar en la ficción mexicana pero también nos adelantó que Stefano no solo participará en la segunda entrega de “Ana” sino también en la tercera.

“José Julián es un poco un compendio de gente que yo he conocido durante 20 años en la industria del melodrama. Es el resumen de gente y sus historias que yo he tenido la oportunidad de conocer entre el año 1994 que fue cuando hice ‘Gorrión’ al año 2014 que fue cuando protagonicé mi última telenovela. Todo lo que había visto ahí está de alguna manera resumido en este personaje y también está un poco esta visión que tenemos, a veces absurda, de la industria de las telenovelas, y obviamente también el hecho de adoptar ese estigma que a veces yo mismo como actor he tenido del género”, dijo el actor y cantante.

Christian Meier nos habla de su trabajo en "Ana", serie mexicana protagonizada por Ana de la Reguera..

Acerca del papel de Stefano, también conversamos con Ana de la Reguera en otra entrevista, también concedida a Saltar Intro en esta semana. “...el papel de Stefano se desarrolla más en la tercera temporada. En la segunda lo vemos muy por detrás, porque realmente es como un papel que sorprende en la última entrega y fue muy bonito trabajar con los dos, porque llevamos siendo amigos por 20 años teniéndonos muchísimo respeto. La gente lo amó, todo el equipo. Yo creo que él estaba muy contento con el personaje. Y creo que lo disfrutó mucho y se nota y fue padrísimo. Además, él estaba atreviéndose y realmente iba por todo. Hacíamos tomas y luego yo le pedía hacer otras cosas, le pedíamos cosas loquísimas y él estaba allí, con todo”, nos dijo la actriz.

(ATENTO: esta nota tiene spoilers sobre la trama de la segunda temporada de “Ana”).

Ana de la Reguera junto al elenco de la segunda temporada de la serie "Ana" de Prime Video. / prime video

El debut de Stefano

Así como nos adelantó Ana, el papel de Stefano es muy pequeño en esta segunda temporada. Al actor inicia su participación en el capítulo 4 junto al personaje de ‘Papasito’ (David Palacio) el músico de quien la protagonista está enamorada realmente.

“Está muy buena, pero acá se graba para hacer lana (dinero), no Grammys”, le dice el personaje de Stefano (sin nombre) a ‘Papasito’, cuando este, en el estudio de grabación se queja de los cambios que le han hecho a su tema “Soltar”.

Stefano Meier y David Palacio en una escena de "Ana".

Más adelante, en el sexto uy último capítulo, Stefano vuelve a aparecer junto con Palacio en otra escena. Esta vez, el amor de Ana es advertido de que la protagonista se casará con Yomero (Christian Meier) y que ha sido invitado a cantar en su fiesta.

En esta escena, el personaje de Stefano solo se limita a preguntarle a ‘Papasito’ si “todo está bien”.

Stefano Meier en la segunda temporada de "Ana".

Sobre la serie

“Ana” es una historia de ficción basada en la vida de la mexicana, quien enfrenta diferentes desafíos en su vida personal y profesional con humor.

Para quienes aún no la ven y necesitan recordar un poco sobre lo que pasó en la primera temporada. Estos nuevos capítulos retomarán el final de la primera entrega, en donde Ana descubre que el contrato que firmó con su agente no es por el papel principal que ella pensaba que era.

Christian Meier y Ana de la Reguera en una escena de la segunda temporada de "Ana". Foto: Prime Video

En esta segunda temporada, Ana intentará mantener la cordura mientras sigue lidiando con su madre, quien ahora vive con ella en Los Ángeles, mientras protagoniza una serie de televisión que le recuerdan a las malas sitcoms de los años 90.

Esta temporada cuenta con seis episodios, de 30 minutos de duración cada uno.

