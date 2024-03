En 1999 y 2001, “Yo soy Betty, la fea” superó las expectativas de muchos productores, que veían en el guion de Fernando Gaitán un rotundo fracaso. Con el tiempo, el melodrama de televisión fue reconocido con el Récord Guinness a la producción con mayor cantidad de adaptaciones en el mundo. La fealdad de una mujer, más bien, inteligente y romántica, se reprodujo en 22 países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Hoy revivir la esencia del personaje es un dolor de cabeza, aunque también una bendición, según comentó a Saltar Intro de El Comercio el libretista César Betancur, quien escribe en la sala de guion de “Betty, la fea”, la nueva serie de Prime Video.

RCN y Prime Video coproducen la secuela de “Yo soy Betty, la fea”, que se estrena en 2024. El canal contrató a la argentina Martha Betoldi para encabezar el equipo de guionistas en donde escribe Betancur, ganador del Premio TVyNovelas Colombia al Libretista favorito de telenovela o serie. Desde 1999, el joven escritor de 32 años sube peldaños altos en su carrera, una que pasó por hacer textos para la radio y tener conversaciones con colegas, como Fernando Gaitán, su amigo y la personalidad de ese entonces en el país.

En un documental de RCN Televisión, se muestra a la producción de “Yo soy Betty, la fea” funcionando al ras del tiempo. Gaitán demoraba la entrega de guiones a los actores y las hojas llegaban a sus manos como pan caliente recién salidos de la impresora. Sin embargo, en una producción de streaming el ritmo de trabajo es diferente, según comentó César Betancur en una entrevista virtual con Saltar Intro de El Comercio.

César Betancur.

“Betty, la fea” estuvo dos años al aire y se produjo un spin-off llamado “Ecomoda”, que continuaba con la historia de Betty y Armando, una pareja de esposos que viven con su pequeña hija, Mila. La serie de Prime Video continúa con esa versión en 20 capítulos y se espera mayor información de la historia el siguiente año, en que la telenovela colombiana también cumple 25 años desde su nacimiento.

- ¿Ha llegado a sentir mucha presión para entregar guiones?

Me pasó con la telenovela “Las hermanitas Calle”. Tenía proyectados 60 capítulos y, cuando estaban al aire, el canal quiso hacer 20 episodios más cuando estaba llegando al final. Entonces, me tocó escribirlos sobre el tiempo. Había días en que los actores estaban esperando a que llegara el libreto. Con seguridad, nos pasa a todos los guionistas y son cosas del trabajo normales. Suele pasar que, cuando un escritor va por la mitad de una historia de 120 capítulos ya está desgastado y quiere terminar. ¡Pero, uy, todavía todo lo que falta! Se siente un poquito encerrado en la historia y viene la angustia.

"Las hermanitas Calle" es una telenovela colombiana protagonizada por Carolina Gaitán, Yuri Vargas, Juan Pablo Urrego, entre otros.

- ¿Usted y el equipo de guionistas de Marta Betoldi pueden sentir menos presión para escribir las escenas de “Betty, la fea” para Prime Video?

El reto de hacer “Betty, la fea” es muy fuerte, porque es la telenovela más vendida y adaptada. Nos sentimos como si estuviéramos profanando un lugar sagrado. Marta Betoldi es una excelente persona, tiene toda la experiencia como libretista y la ventaja es que es actriz. Es muy reconocida en España y Argentina. La conocí al trabajar en “Betty, la fea” y hemos hecho, más que un buen equipo, una gran amistad junto a los guionistas, Valeria Gómez y Luis Carlos Ávila, que son colombianos, y nuestra asistente, Alejandra Escobar. Estamos comunicados todo el tiempo, porque nos da susto la responsabilidad que tenemos. Somos conscientes del reto que es “Betty, la fea”. Esto puede salir al aire, y nos pueden ‘putear’ (maldecir) en 300 países. ¡Oiga, son unos brutos, animales, cómo van a hacer eso! Por eso, cada capítulo se hizo con mucho cariño y hemos avanzado lentamente. Todos analizan los guiones y, cuando estamos de acuerdo con los productores y actores, avanzamos al siguiente capítulo. Aunque me asusta, sé que hacer algo de ‘Betty’ es una oportunidad a la que no pude decir que no. Es una bendición.

Martha Betoldi, guionista y actriz argentina.

- ¿Qué es lo complicado?

“Betty la fea” corría con un ritmo de telenovela normal. Fernando Gaitán perfectamente podía recrear una reunión de junta en Ecomoda durante una semana, y eso era absolutamente emocionante. Con su ingenio, hacía que se alargue la historia con un solo evento. Sin embargo, el ritmo de las series en una plataforma de streaming es muy distinto, porque tienes que avanzar más rápido. Gaitán escribía 45 páginas por capítulo y, en Amazon, tenemos 30 por cada uno, entonces hay menos espacios para contar las cosas. Debemos ser concretos, procurando ser igual de divertidos.

- ¿Veías “Yo soy Betty, la fea” en 1999?

Tenía 32 años y la veía por la televisión. En ese momento, era escritor de comedias y hacía textos para humoristas en la radio, no escribía telenovelas. De las historias de Fernando Gaitán, me gustaba más “Café con aroma de mujer” que “Yo soy Betty, la fea”, porque me parece lo más hermoso de la televisión colombiana, y Gaviota, el personaje más bello que jamás he visto por la relación con su madre. Creo que el canal le hizo caso a Fernando al querer contar la historia de una fea, en ese momento de mucho glamour y belleza, por ser él quien lo proponía. Si yo, recién empezando como escritor, habría presentado esa idea, me hubieran mandado lejos y pensarían que estoy loco. Muchos no confiaban en él.

“Yo soy Betty, la fea” está disponible en Prime Video. (Foto: RCN Televisión)

- ¿Qué tendría que preservar Betty en la nueva serie?

Al comienzo de la telenovela, Nicolás y Betty se burlaban de su fealdad, como que no la padecían. Él era uno de los personajes más queridos de la telenovela. Por su parte, un aspecto fuerte de Betty es que tomaba sus falencias con sentido del humor y eso le alcanzaba para reírse de ella misma. Por otro lado, con su inteligencia, capacidad en el trabajo, genialidad y honestidad llenaba todo lo que la gente le quitaba al verla fea. Eso también mandaba unos mensajes importantes al público. Betty sigue siendo Betty, y el elemento de la fealdad siempre está en la serie. Se le menciona como “la exfea” y Nicolás sigue haciendo chistes, pero ya no está tan presente. Mi opinión personal es que el mundo también cambió.

Mario Duarte es Nicolás Mora en "Yo soy Betty, la fea". (Foto: RCN)

- ¿A qué se refiere?

Si Fernando Gaitán hiciera la telenovela hoy, a Betty no la podrían ‘matonear’ o hacerle bullying. El mundo ya no recibe bien eso. Hoy mucha gente comenta que Armando era machista, y que maltrató y acosó laboralmente a Betty. La gente detestaría al Don Armando de antes. Ella no podría aguantar tantas cosas, siendo una mujer de hoy, porque las mujeres ya no se dejan y se hacen respetar. Ahora, hay una relación distinta con la estética. Antes se burlaban de un gay por su sexualidad, pero ya no se hace humor con la situación sexual y la raza. Si eres la ‘chiquita’, la ‘gordita’, la ‘feita’, no te van a molestar, porque no está bien visto. Y eso está bien. Entonces, hay que evolucionar en esa medida.

Julian Arango interpreta a Hugo Lombardi, el diseñador de Ecomoda en "Yo soy Betty, la fea".

- Pienso en Julián Arango y el egocéntrico Hugo Lombardi.

En la nueva serie, sigue siendo un personaje soberbio, extrovertido, siempre mirando a todos por encima del hombro. Intenta ‘matonear’ a ‘el cuartel de las feas’, pero ya no se dejan. Armando sigue siendo neurótico, pero tiene un manejo de la ira. En el fondo, sigue siendo una historia romántica con tono de melodrama. El impedimento ahora no es que el galán se quede con ‘una fea’, sino que hay otros conflictos de pareja.

"Ecomoda" es la serie en spin-off que continúa con la historia de "Yo soy Betty, la fea" en 2003, pero solo duro tres meses de transmisión al aire en RCN.

- Con “Yo soy Betty, la fea” y las narcoseries colombianas, como “Pablo Escobar: el patrón del mal”, Colombia se vuelve un referente de producción de historias creativas. ¿Qué puedes comentar sobre el exitoso mercado colombiano de la ficción?

El mundo dramatizado colombiano, diría que desde hace 25 años, tiene un buen mercado de historias de distintos géneros que recorren el mundo. No solo hablo de “Pablo Escobar”, sino que también las producciones con humor. En la televisión, se siguen peleando los mejores horarios, pero, fuera de eso, se hacen muchas ficciones. Los canales y las productoras independientes trabajan mucho para las plataformas, y no necesariamente para ser estrenadas en Colombia, sino en streaming, que es internacional. Los guionistas colombianos tenemos mucho trabajo en nuestro país.