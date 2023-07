El servicio de streaming Prime Video anunció el último jueves 6 de julio el regreso de la serie “Betty la fea”. La nueva entrega de la producción original de 1999 será protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. La historia estará ambientada 20 años después de los sucesos de la secuela “Eco Moda” (2001), donde vimos a Betty y Don Armando juntos con su hija Camila. Así que es válido preguntarnos, ¿qué sucedió con la actriz que dio vida a la bebé?

En “Eco Moda”, se relató la vida de casados de Beatriz y Armando junto a la pequeña ‘Mila’ Mendoza Pinzón, quien apareció por primera vez dentro de la historia. La actriz Paula Yepes, de entonces 9 meses, fue la encargada de protagonizar a la hija en la pantalla chica. Ella llegó al papel gracias a su padre Óscar Yepes, quien recomendó a su hija al actor Julio César Herrera, intérprete de Freddy en la serie.

Así luce Paula Yepes, la hija de Betty y Don Armando en “Betty, la fea”

Con 23 años, la joven colombiana no se ha alejado de la actuación. Actualmente, estudia teatro musical y viene participando en distintas obras.

El último jueves, minutos después de anunciarse la secuela de Prime Video, la propia actriz subió un video en sus redes sociales en donde explicaba por qué ella debería regresar al programa como la versión joven de Camila.

“Razón número uno: ya conozco a los actores, ya he trabajado con ellos en escena. Conocerlos desde bebé puede tener un plus. Razón número dos: soy extremadamente talentosa. Además, tengo un mini cuartel de las feas en la oficina. También tengo una peliteñida que me cae mal en la oficina. Y, por último, me siento lo suficientemente capaz como para manejar una empresa como ‘Eco Moda’”, resalta en el clip.

Mira cómo luce actualmente Paula Yepes:

¿Dónde ver “Betty, la fea” en streaming?

Todos los capítulos de la serie “Yo soy Betty, la fea” (1999) se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Prime Video.

¿Cuándo se estrenará la nueva temporada de “Betty la fea”?

El servicio de streaming Prime Video adelantó que la nueva entrega de la serie “Betty, la fea” estará disponible en 2024; aunque, no hay una fecha exacta confirmada.

¿De qué tratará “Betty la fea” en Prime Video?

La serie “Betty, la fea” seguirá la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila, y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

¿Quiénes integrarán el cast de “Betty la fea”?

Hasta el momento, Prime Video solo ha confirmado el regreso de los actores Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en los papeles protagónicos de Beatriz ‘Betty’ Pinzón y Armando Mendoza, respectivamente. Se espera que parte del elenco original de la serie de 1999 regrese para esta próxima entrega.

