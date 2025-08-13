Han pasado más de 20 años desde que “Yo soy Betty, la fea” irrumpió en la televisión colombiana para, después, convertirse en una fenómeno de América Latina, e incluso tener una secuela en el primer puesto de vistas de audiencia por streaming, “Betty, la fea: la historia continúa”, hoy a punto de estrenar su segunda temporada. Aunque la trama principal giraba en torno a Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco, personajes secundarios como Aura María, la extrovertida recepcionista de Ecomoda, se ganaron un lugar especial en la memoria de los seguidores del programa original. En la nueva entrega de la serie, este personaje secundario ahora luce bastante cambiado.

En el programa de televisión, Aura María, interpretada por Estefanía Gómez, era la más liberal del denominado “cuartel de las feas”, que también incluida a Sandra (Marcela Posada), Bertha (Luces Velásquez), Mariana (María Eugenia Arboleda) e Inesita (Dora Cadavid, actriz fallecida en 2022). La vida social activa de la secretaria de Ecomoda, así como carácter coqueto, provocaban tanta simpatía como conflictos en la empresa, en especial por la crianza de su hijo Jimmy y su compleja relación con uno de los empleados de la compañía, Freddy Contreras (Julio César Herrera).

“Betty la fea: la historia continúa”, temporada 2: ¿Cómo es el regreso de Aura María?

Estefanía Gómez como Aura María Fuentes Rico en la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa”. (Foto: Amazon Prime Video)

En esta nueva etapa de Ecomoda, Aura María regresa tras un largo período fuera de la empresa y de la vida de sus amigas de ‘el cuartel’. Con la misma personalidad alegre y atractiva, se presenta como una mujer que ha logrado acumular una considerable fortuna, al punto de poder ayudar económicamente a Bertha y Sandra luego de que sus compañeras perdieran sus cesantías. Cabe resaltar que esto sucedió en la primera temporada de la serie por causa de Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), y se trata de una situación que Betty tendrá que resolver.

Pero, retomando, el reencuentro de Aura María con Freddy, quien también regresa de un viaje muy cambiado, no será sencillo. Aunque ella es otra persona ahora, tiene intenciones de reconquistarlo, mientras su ex amado se encuentra reacio a compartir su nueva filosofía de vida.

Freddy y Aura María en una imagen de los primeros programas de "Yo soy Betty, la fea".

Por su puesto, es un embrollo que abrirá un arco de tensiones y reconciliaciones pendientes en la pareja, pero que también ronda el misterio por la nueva mujer que es hoy Aura María. La intriga en torno a dónde estuvo y qué hizo todo este tiempo será uno de los motores narrativos de la temporada, además de la situación principal de Beatriz y su exesposo con la compañía en quiebra.

“Betty, la fea: la historia continúa”: ¿Por qué Estefanía Gómez no estuvo en la primera temporada?

La ausencia de Aura María en la primera temporada fue motivo de especulación entre los seguidores. Aunque su nombre aparecía en el reparto, el personaje nunca llegó a formar parte de las primeras tramas. “Fue un tema terrible en la búsqueda de un contrato. Yo no tenía mánager”, dijo la actriz colombiana al programa “Lo sé todo” de Canal 1. “Entonces, encontré una persona que trabajaba con otras actrices, me caía bien, pero solo la conocía de lejitos. La contraté”, explicó.

Según Gómez, la situación se complicó cuando su manager viajó al extranjero y dejó de responder las llamadas. La actriz se enteró tarde de que no había ninguna negociación en marcha para su participación en la serie de Prime Video. “Pedí explicaciones, esa noche no dormí, lloré, pero al otro día dije: ‘yo soy Aura María’ y no hay posibilidad de ver la telenovela sin este personaje”, agregó.

La producción dirigida por Mauricio Cruz Fortunato para Amazon decidió incorporarla recién en el capítulo 10 de la primera temporada, aunque para entonces su historia había sido reescrita. En teoría, el regreso de Gómez en la segunda temporada es casi como un ajuste narrativo de “Betty, la fea: la historia continúa” para reivindicarse con la actriz.

Trailer de “Betty: la fea: la historia continúa”, segunda temporada

Fecha de estreno de “Betty, la fea. la historia continúa”, temporada 2

La segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa”, secuela del programa de televisión producida por Prime Video, se estrenó el año pasado. La nueva tanda de 10 episodios llegará el 15 de agosto de 2025, con dos capítulos de estreno semanal.

Estrenada el 25 de octubre de 1999 por RCN Televisión, “Yo soy Betty, la fea”, se emitió en más de 180 países y fue doblada a 25 idiomas. Muchos seguidores siguen entusiasmados por saber qué pasará con la nueva trama creada por los guionistas colombianos de RCN y Prime Video, empresas que trabajaron juntas en el regreso de la aclamada historia sobre Beatriz Pinzón Solano.