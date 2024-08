Ávila Rincón nació profesionalmente en la cuna de los mejores escritores colombianos. A los 19 años, ya trabajaba en RCN Televisión con Gaitán, escribiendo formatos unitarios. Era uno de sus pupilos en un programa especial de guionistas principiantes. Más tarde, su talento lo hizo miembro de la mesa de libretistas de la serie de Prime Video y parte del pool de escritores latinoamericanos de Punta Fina Factoría de Contenidos, donde desarrolla series y películas para plataformas, como Vix+, TelevisaUnivision y Telemundo Internacional.

Equipo de guionista y productores de "Betty, la fea: la historia continúa", una producción de RCN y Prime Video.

Marta Betoldi, cabeza de guion de “Betty, la fea: la historia continúa”, sumó a Rincón al equipo de libretistas de la nueva serie en 2022. Una tortura, callar el secreto por dos años. “Trabajar en ‘Betty, la fea’ es como ser fan de Star Wars y que te lleven al parque temático de Galaxy’s Edge. Estás ahí y ves todo nuevo y divertido. Es un proyecto que quiero mucho, porque, como televidente, me hizo feliz y ahora, ser parte siendo guionista”, comenta.

"Como fan, siempre pensé que la historia de Betty no podía terminar así: tan atropellada, enrevesada, con un Armando Mendoza que necesitaba ir a terapia sí o sí" Luis Carlos Rincón, guionista colombiano de "Betty, la fea: la historia continúa"

“Como fan, siempre pensé que la historia de Betty no podía terminar así: tan atropellada, enrevesada, con un Armando Mendoza que necesitaba ir a terapia sí o sí. Nunca (acepté ese) final feliz. Para mí, siempre había tensiones”, dice a este diario durante una entrevista por Zoom. “Cuando tuve la primera cita con Marta, lo primero que dije fue que Armando y Betty no podían seguir juntos, no tiene sentido. Si este hombre no se ha deconstruido, ese matrimonio no debería existir. Y me dijo: ‘te cuento que de eso va la serie’”, cuenta.

Fernando Gaitán y Pantene

Muchos colombianos conocieron la forma de trabajo de Fernando Gaitán, un genio creativo y un escritor murciélago. Pocos tuvieron la suerte de Ávila Rincón, quien lo visitaba en su casa, que era su oficina de escritura, donde tenía una pizarra con el esqueleto audiovisual de la telenovela. “Era su templo. Estaban todos sus premios y tenía un cuadro gigante con la cara de Betty. Era muy orgulloso de ese trabajo bien hecho”, cuenta el joven creativo.

Fernando Gaitán y Ana María Orozco.

“Fernando contaba que se basó mucho en las secretarías y el personal de RCN para hacer ‘Betty’. Siempre pensaba: ‘aquí, ellas todo el tiempo ven modelos, presentadoras y famosas, pero cómo serán sus vidas, sus horas de almuerzo. Es una causa motora del mundo. Y es que, en algún momento, todos nos hemos sentido outsiders (marginados), feos, excluidos, Por eso, este tipo de fenómenos funcionan tanto”, agrega Ávila Rincón.

“Como latinoamericanos, somos tan adictos al dolor que vivimos anhelando la historia de Betty, porque finalmente ella se vende a un sistema para quedarse con un galán. La transformación en ‘Betty bonita’ claramente cambió el melodrama, pero no sé si sepas que eso fue también una decisión comercial del momento, cuando Gaitán estaba escribiendo la historia, porque había una marca de shampoo (Pantene), que pautó una plata, y eso fue llevando a Betty a volverse bonita. Sin embargo, hay adaptaciones donde eso no sucede y la situación es más interna, como creo que pasó con la Betty rusa”, asegura el guionista colombiano.

“Betty, la fea”: Armando Mendoza es el problema

Armando Mendoza es interpretado por Jorge Enrique Abello en "Betty, la fea: la historia continúa".

Su cariño por la escritura ha llevado a Ávila Rincón al mundo del stand-up comedy, su lugar secreto, donde descubre de lo que la gente se ríe. Su círculo de colegas conoce esa pluma suya con chispazos de comedia. Por eso, antes de 2022, su amiga, la actriz y escritora colombiana Carolina Cuervo, lo llamó para escribir “Cochina envidia”, serie de Prime Video donde casualmente Ana María Orozco era la protagonista. Se estrenó cuando la mesa de escritura de “Betty, la fea” iniciaba.

“Ana María es una actriz muy completa y un ser humano espectacular lleno de dulzura, cuidado y amor por lo que hace y por las personas”, comenta el libretista sobre la protagonista de “Betty, la fea”. Además de los guionistas, la mesa de escritura de Prime Video gozó de la asesoría de Jorge Enrique Abello y Orozco. “Le vamos a dar duro a Armando”, le decía Ávila Rincón al actor colombiano que hace del personaje. En su opinión, únicamente yendo a terapia volvería a construir un amor diferente con su esposa.

Ana María Orozco, Luis Carlos Ávila Rincón y Jorge Enrique Abello en los estudios de RCN Televisión, en Colombia.

Ávila Rincón tiene un análisis profundo del comportamiento de los personajes. “Aunque Betty y Armando se enamoran, hay un acto de desconfianza en la noche de bodas. Y es que, en la telenovela, pasa que Betty le dice: ‘me quiero poner un babydoll, me quiero preparar para usted’. Y él dice: ‘no, hagámosle así, confíe en mí’ sin protegerse, sin planificar. Corte a, oyes el llanto de un bebé”, sostiene.

“Cuando analizas eso desde la arista de la actualidad, con las masculinidades contemporáneas, piensas que pudo ser un acto un tanto fuerte y violento en la medida en que, claro, tu esposo te embaraza en la noche de bodas, ni siquiera en la luna de miel, pero no (es considerado tu) consentimiento. Entonces, para mí, Armando sí necesitaba ser problematizado bajo la luz de lo que ha sucedido en la actualidad, y trabajar su carácter para que valga la pena volver a conquistar a Betty con un amor diferente, probado y aprobado por los televidentes”, añade.

Apuntando a los millennials y generación Z

Mila Mendoza, hija de Betty y Armando, es interpretada por Juanita Molina en "Betty, la fea: la historia continúa".

En el segundo capítulo de la serie, Beatriz Pinzón (Orozco) lanza una frase que se volvió un meme: “Me dediqué a enriquecer a los ricos”, cuando fue presidenta de Ecomoda. “La gente lo agarró como si fuera la Betty socialista, pero, sí, hay un ejercicio sindical muy bonito que hará avanzar a la serie, en la medida de que nos demos cuenta que los tiempos han cambiado”, cuenta.

En los últimos episodios 5 y 6 de “Betty, la fea”, Hugo Lombardi (Julian Arango) se arman de valor en contra de Ecomoda, la empresa que usualmente funciona como un personaje más en la trama. Financieramente, está en su peor momento, porque Armando Mendoza acabó con el dinero de las prestaciones de los empleados, quienes dedicaron sus mejores años de trabajo a la compañía. “Nosotros, los guionistas, pensamos muy en serio todo esto, porque las generaciones anteriores toleraban cosas para conservar su empleo. En cambio, la vinculación millennial y la generación Z difieren, y queríamos impactar desde nuestros personajes con estas nuevas narrativas”.

“Betty, la fea”: Gutiérrez paga por sus culpas

Alberto León Jaramillo interpreta a Gutiérrez en "Betty la fea: la historia continúa".

Gaitán planteó a Gutiérrez como una fuerza antagónica, una caricatura de los años 90. Era un jefe de Recursos Humanos que tenía ese peculiar spanglish y sus lógicas para escoger a las empleadas más atractivas por encima de otras. En una entrevista con Natalia Ramirez, el actor Alberto León Jaramillo, que hace del personaje dijo: “Tenemos que hacer ver a estos personajes un poco negativos también, hay que detectarlos para que no sigan haciendo de las suyas”. Según el guionista, los nuevos tiempos son intolerantes a las agresiones y ese rol debía tomar otro rumbo.

“A veces, la gente espera ver el mundo corregido a través de la ficción. Pero la ficción también está para incomodar y poner personajes que no han aprendido de sus errores, que reiteran en sus defectos para que, tú, como espectador, te sientas increpado y digas ‘qué terrible la gente’, y tomes decisiones de lo que haces”, comenta Ávila Rincón.

“No todos los personajes de Betty están pensados solo desde la comedia, algunos generan incomodidad. Si el público espera que Gutiérrez cambie, es por este sentido de justicia, ético y moral, que tenemos con la vida. Quisieras que todo el mundo entendiera y aprendiera sus lecciones, pero, a veces, hay personas que no van a aprenderla y otras que te sorprenden”, agrega el guionista.

“Betty, la fea”: el homenaje a Inesita

El recuerdo de 'Inesita', la asistente de vestuario de Hugo Lombardi (Julián Arango) en Ecomoda. Una imagen del episodio 4 de "Betty, la fea 2".

Ávila Rincón creó el personaje de Jeff, el interés amoroso de la hija de Betty y quien fue pensado como una joven humilde en un inicio. Es decir, el nieto de Inesita, personaje de Dora Cadavid, que en paz descanse, se pensó como una persona del vecindario con lenguaje callejero. En el episodio 5 de “Betty, la fea: la historia continúa”, Jeff, interpretado por Jerónimo Cantillo, organizó un desfile de modas urbano en homenaje a la memoria de su abuela ficticia.

“Iba a ser otro tipo de personaje, pero no nos gustaba y Valeria (guionista) y yo sugerimos que deberíamos volver a ese chico una ‘nea’. En Colombia, significa un personaje de barrio, de la calle, que tiene ciertas situaciones irreverentes. Entonces, le dijimos a Marta y a Prime Video, que estaban aferrados al diseño anterior. El capítulo 4 es creación mía, junto a Marta. Ella me dijo que era demasiado loco (hacer una pasarela con homenaje a Inesita), pero yo insistía, como fanático, en que confiara en mi idea”, cuenta Ávila Rincón.

“Cuando el elenco y los demás lo vieron, dijeron: ‘Esto sí es Betty, la fea’. Cuando los actores leen el capítulo, sienten esa sombra de Fernando Gaitán, pero nosotros somos otro equipo de escritores. Tenemos que llenar unos zapatos muy grandes. Fue una cosa maravillosa y hubieron otras ideas, pero ya no se puede spoilear más”, dice con una sonrisa.

Mucho por resolver en “Betty, la fea”

Jorge Enrique Abello es Armando Mendoza y Ana María Orozco es Betty en "Betty la fea: la historia continúa" de Prime Video.

“La gente tiene que seguir viendo ‘Betty, la fea’, porque van a venir muchas sorpresas. Hay un ejercicio de todo lo que quedó por resolver en la primera versión, y se empezará a tocar y resolver. Abordamos conceptos como el matrimonio, la justicia y, por supuesto, Ecomoda vista desde una arista bien importante, porque la empresa es otro personaje, es la historia. A mí, siempre me daba mucha risa, porque Ecomoda siempre está mal. ¡Esta empresa cómo sigue viva, hijo e’ madre! No tiene lógica, pero lo lindo de los primeros episodios es entender que Betty tuvo un periodo de presidenta, donde mejoraron las cosas y pudo estar rodeada del cuartel, sus amigas”, reflexiona el guionista.

En tiempos de remakes y reboots en streaming, los creativos tienen el reto de retomar las historias más exitosas de antaño y hacer fórmulas diferentes para las nuevas series, sin perder la esencia de la original. Para Ávila Rincón, “Cobra Kai” de Netflix es una buena manera de retomar un producto icónico, como “Karate Kid”, agregar el ingrediente de los actores más jóvenes en compañía de los maduros y, aún así, ser atractivo para las nuevas audiencias.

“Yo quisiera seguir escribiendo ‘Betty, la fea’ por siempre. Es un proyecto muy lindo y divertido. Tenemos una audiencia que está esperando más temporadas. Es un anhelo del equipo. Todas las pistas de las películas originales estaban sembradas en la original y solo había que revitalizarlas. Todavía hay mucha tela por cortar”, concluye.