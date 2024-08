El regreso de “Betty, la fea” casi treinta años después de su estreno no hubiera sido posible sin la participación de actores que se volvieron icónicos en la memoria popular de los latinoamericanos. Y Julián Arango, Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, los artistas detrás de los roles de Hugo Lombardi, Marcela Valencia y Patricia Fernández, son conscientes del impacto que lograron con sus interpretaciones de figuras tan características del universo de la moda: un diseñador egocéntrico y extremadamente talentosa, una gerente con mucha visión de negocio y cariño por la marca y una mejor amiga con atributos de modelo pero atrapada en sus propios prejuicios.

Al aceptar retomar sus papeles para un nuevo proyecto pensado en el mundo del streaming, los artistas asumieron retos para que sus personajes den un paso hacía adelante y no sean una mera copia del recuerdo de lo que fueron a inicios del 2000. En esta entrevista de difusión cedida por Prime Video, ellos cuentan cómo se prepararon para este retorno que ya se destaca entre lo más visto del año en la región América Latina:

- ¿Hubo algún tipo de sesión de chamán o algo para despedir esos personajes después de más de trescientos cincuenta episodios? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes hace más de veinte años?

Natalia Ramírez: Yo tuve la fortuna, con Lorna, de prácticamente hacer un personaje totalmente diferente. Éramos dos brujas, era una comedia infantil, un giro de 180 grados. Así que, fue muy fácil realmente cambiar de un personaje a otro. Fue maravilloso, realmente fue un paso espectacular.

Julián Arango y Natalia Ramírez en "Betty, la fea".

- ¿Para ti fue igual? ¿Lo viste de esa manera, Lorna?

Lorna Cepeda: Sí, yo creo que eso ayudó un montón. Lo que pasa es que en mi caso siempre he sido muy desprendida de muchas cosas y aunque es un personaje que he amado toda mi vida, que he agradecido y siempre digo: “Dios mío, qué bendición haber tenido este personaje y haber estado ahí”, es como que, listo, ya se acabó y se acabó, chao. Por eso, entré en shock cuando nos volvieron a ofrecer la obra de teatro primero y esto después. Pero, como que sí fui soltando, fui soltando y sí nos ayudó bastante, porque era completamente diferente, era una cosa fantasiosa, para niños. Entonces, obviamente tuvimos coach y todo para poder hacer esa transición rapidito, porque habíamos estado como dos años y tanto, haciendo lo mismo todos los días de lunes a sábado.

Lorna Cepeda es parte del elenco de "Betty, la fea".

-¿Y en tu caso, Julián?

Julián Arango: Yo también, yo me despedí de él, le dije hasta aquí llegamos y afortunadamente llegaron personajes muy distintos, como el de “El cartel de los sapos” y esas cosas, que me llevaron a hacer otro estilo de personajes, entonces también como dice Lorna, la sorpresa cuando le dicen a uno “Betty, la fea” otra vez, es cómo, ¿en serio? (risas)

-¿Cómo fue ese día? ¿Fue igual para todos ustedes? ¿Fue un llamado general? ¿Fue caso por caso? Cuando ya les dicen: “vamos a hacer la continuación de la novela o la serie”, ¿cómo fue para ustedes que los hayan llamado?

Natalia Ramírez: No, fue individual, a mí me llamaron a preguntarme. En el 2017 habíamos hecho la obra de teatro, así que fue como, qué bueno que el legado de Fernando Gaitán siga todavía vigente y que podamos hacer algo nuevo.

"'Betty, la fea: la historia continúa' es una manera distinta de contar las historias ahora" Natalia Ramírez / Actriz colombiana

- ¿Cómo está ese tema ahora en Betty la fea, la Historia Continúa?, sin spoilers y demás, pero para ustedes era una pregunta ¿si eso iba a cambiar o ustedes iban a seguir siendo lo tóxicos que son? los personajes, no ustedes.

Natalia Ramírez: Yo lo que siento, es que sigue siendo así. Mejor dicho, es tratar de tapar el sol con un dedo. Yo pienso que increíblemente después de veinticinco años, sigue siendo así. Porque no solamente es en Ecomoda, creo que es en todos los entornos laborales. Sino que ahora hay como un velo.

Natalia Ramírez es Marcela Valencia en "Betty, la fea".

-¿Cómo ha sido para ustedes el cambio en cuanto a la dinámica de trabajo, cuando ya no son capítulos largos?

Natalia Ramírez: Es un lenguaje diferente, es una manera distinta de contar las historias ahora. Creo que los cambios que se han hecho son para que la gente pueda entender mejor cómo se hace en un corto espacio, porque como dices, ya no tenemos el tiempo que teníamos antes. Contar una historia en diez horas no es lo mismo que contarla en trescientos cincuenta y siete capítulos, o trescientos sesenta y siete capítulos que teníamos. Entonces, este lenguaje nuevo es mucho más dinámico, mucho más veloz. Es distinto, no sé si mejor o peor, es diferente.

"Cuando le dicen a uno 'Betty, la fea' otra vez, la sorpresa es cómo, ¿en serio?" Julián Arango / Actor colombiano

Lorna Cepeda: Claro, aquí ya no se permite ni reencuentro con el personaje, ni nada de eso. O lo encontraste o lo encontraste, punto. Ya, de una vez. A mí sí, al principio, sobre todo en Betty, porque uno hace otros proyectos y uno ya está acostumbrado a esta rapidez. Pero en Betty, que tienes toda la razón, con esos libretos, una escena podía durar, ¿uy no sé?, nueve páginas del libreto o algo así. Eso era eterno, era muy bien contado por el grandioso Fernando Gaitán y el mundo de Betty era muy así. Ahora hacerlo amoldándonos a lo que se está haciendo, fue como guau, esto es un desafío también. Pero como dice Juli, siento que está muy bien contado ahora. También, a pesar de que es una serie, lo que decía Nati también, que ya no son tantos capítulos, sino que hay que ser bien medidos. Exactamente.

Además… El dato "Betty, la fea: la historia continúa" estrenó sus dos primeros episodios el 19 de julio. A partir del viernes 16 de agosto, estará disponible la temporada completa, compuesta por 10 capítulos.

Saltar Intro | Tráiler de "Cochina envidia". (Fuente: Prime Video)