La esperada secuela de “Yo soy Betty, la fea” regresó a lo grande a las pantallas con grandes sorpresas y giros inesperados en su trama. “Betty, la fea: la historia continúa” capturó la atención de los fanáticos con una mezcla de nostalgia y nuevos desafíos para Betty y Armando, quienes ahora son los padres de una joven insolente y vanidosa.

Desde antes de su estreno, que estuvo lleno de intrigas por parte de Prime Video, los fanáticos de la telenovela colombiana de 1999 estuvieron ansiosos por descubrir cómo cambiaron las vidas de Betty, su familia y sus compañeros de Ecomoda en la secuela de la historia, la cual no estuvo exenta de tragedias. “Betty, la fea 2″ regresa con cuatro personajes queridos (y en algunos casos, odiados), que no llegaron con vida en la continuación de la comedia. Te contamos quiénes son los rostros que ya no están.

(Cuidado, esta nota contiene spoilers)

1. Doña Julia: una pérdida irreparable

La primera gran pérdida y más sentida de la serie es Doña Julia Solano de Pinzón, la madre de Beatriz (’Betty’), interpretada por la actriz Adriana Franco. Su partida dejó un vacío profundo en la vida de su hija, quien siempre contó con su apoyo incondicional, incluso ya fallecida dejó una carta a su hija donde refuerza su coraje.

Adriana Franco interpretó a Doña Julia, la mamá de Betty la fea y esposa de Don Hermes. (Foto: RCN)

2. Daniel Valencia: el adiós al villano

Daniel Valencia, conocido por ser uno de los principales antagonistas en la serie original, interpretado por el actor Luis Mesa, también fue eliminado de la nueva entrega. Él interpretaba a los accionistas de Ecomoda y además era conocido por ser tesorero de Gobierno. Antes de su muerte, fue condenado a 25 años de cárcel por malversación de fondo de Ecomoda. Daniel muere en la cárcel. Su ausencia esta temporada crea un cambio significativo en la dinámica de poder de la empresa.

En Betty…

Lo que pasó verdaderamente con Daniel Valencia. Lavado de activos en Ecomoda y la polémica de que fuera tesorero de Gobierno. #BettyLaFea #betty pic.twitter.com/OpmTstZAR4 — Leslie A. Galván (@woodscomaleslie) July 19, 2024

3. Roberto Mendoza: despedida al patriarca

Roberto Mendoza, el padre de Armando Mendoza, interpretado por Kepa Amuchastegui, es otro de los personajes que los fanáticos ya no verán. Ya se sabía de su muerte por el trailer, pero las razones quedan más claras en los episodios 1 y 2 de la primera temporada, los primeros capítulos de la guía. Su partida marca un antes y un después en Ecomoda.

Roberto Mendoza da un mensaje en video como testamento, donde reparte sus acciones entre tres herederos indispensables en Ecomoda.

4. Margarita Sáenz de Mendoza: adiós a la heredera

Margarita Sáenz de Mendoza, la madre de Armando, interpretada por Talú Quintero, también es mencionada como una de las pérdidas de la temporada. Su muerte representa una pérdida significativa para la familia Mendoza, aunque eso no se hace notar demasiado, porque la verdad es que no se trata de un personaje recurrente de la telenovela. Sin embargo, sus acciones de Ecomoda deben ser tomadas en cuenta durante la lectura del testamento.

Talú Quintero interpreto a Margarita Sáenz de Mendoza en “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana de 1999. (Foto: Caracol Televisión)

Aura María: ¿murió?

Además de las pérdidas, la serie presenta un misterio inquietante con la desaparición de Aura María, quien se separó de Freddy y ahora él sufre su ausencia. Como recuerdan los fanáticos, la pareja contrajo matrimonio en el spin-off de “Yo soy Betty, la fea” que se llamó “Ecomoda”. El paradero desconocido de la secretaria añade un elemento de suspenso.

Aura María y Freddy Stewart son interpretados por Stefanía Gómez y Julio César Herrera en "Yo soy Betty, la fea" y "Ecomoda" (Foto: RCN)

La combinación de estas tragedias y misterios promete mantener al público enganchado, mientras “Betty, la fea: la historia continúa” desarrolla su trama con nuevos y emocionantes giros que contraponen a Betty con su hijo y su esposo Armando.