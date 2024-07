En las redes sociales, dicen que “Yo soy Betty, la fea” levantó millones de suscriptores a Netflix y Prime Video. Es decir, gracias a la telenovela colombiana de 1999 las dos plataformas donde fue albergada definieron altos números de audiencia durante el año. Se convirtió en una serie muy difícil de sacar del ‘top’ de lo más visto. El 19 de julio, estrenan los capítulos de la nueva “Betty, la fea: la historia continúa” en Prime Video y hay mucha expectativa sobre el primer vistazo de la secuela.

En Saltar Intro, vimos el primer episodio de la serie “Betty, la fea: la historia continúa”, y solo queda hablar del buen trabajo del nuevo equipo de guionistas de Prime Video, liderado por la argentina Marta Betoldi. Si bien no es igual que la primera versión, tiene mucho potencial como la continuación de la historia favorita de ‘toda Latinoamérica unida’.

(Una reseña sin spoilers de lo nuevo, pero igual vaya con cuidado)

"Betty, la fea: la historia continúa" Sinopsis La muerte del dueño de Ecomoda obliga a Beatriz ‘Betty’ Pinzón a regresar con sus antiguos compañeros de trabajo y ver después de tiempo a su esposo, Armando Mendoza. Betty también se reencuentra con su hija, Camila ‘Mila’ Mendoza, quien llega a Colombia de Nueva York, donde estaba estudiando modas. Betty tendrá que reconstruir la relación con la joven adolescente, mientras toma decisiones importantes que impactarán su carrera y decidir si se reconcilia con Armando.

Trailer de “Betty, la fea: la historia continúa”

El inicio del episodio 1 es el trailer

El primer capítulo de “Betty, la fea” inicia con una breve recapitulación de la telenovela de 1999. Sin quitar mucho tiempo a lo importante, se va al velorio del padre de Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y su encuentro con ‘Betty’ (Ana María Orozco), su antigua asistente, la mujer de quien se enamoró y luego crió una bebé en el spin-off del que nadie quiere hablar, “Ecomoda” (2001). Como en el trailer, Armando está triste, pero sorprendido por ver a su esposa en el funeral.

El rígido momento se adormece con algunos intentos casi graciosos con ayuda de los queridos personajes antagónicos, como Hugo Lombardi (Julián Arango), Patricia Fernández ‘La Peliteñida’ (Lorna Cepeda), pero también otros más amigables, como Freddy (Julio César Herrera) y Bertha (Luces Velásquez). A excepción del chiste de “Bruti, la fea” de Hugo y que Betty se tropiece con el ataúd del muerto, seguimos en una comedia.

¿Qué tal Betty y Armando?

Don Armando, Mila y Betty son los protagonistas de "Betty, la fea".

El primer episodio es una montaña rusa de emociones entre la pareja Betty y Armando. Están bien. Luego mal. Y así sucesivamente. La nueva ‘Betty’ no es la misma que conocimos en la primera versión. Derrocha una fortaleza de mujer, pero al mismo tiempo sigue siendo esa persona idealista, que vive el dolor del corazón como nadie.

Armando también cambió como ser humano. ¡Ahora es peor! No es cierto. Hay un sentimiento de pesar en él que puede resultar interesante, conforme esté cerca de Betty, ya que Beatriz siempre ha sido su ancla a tierra. Don Armando genera una sensación de que la vida es injusta en este primer episodio, e incluso cuando quiere ser un buen hombre, algo sucede en contra de sus objetivos. Estar al lado de su esposa no será nada fácil.

Mila, una antipática

Juanita Molina interpreta a Mila en "Betty, la fea: la historia continúa".

Los fanáticos de la serie van a odiar a Mila Mendoza (Juanita Molina). Como ya sabíamos por las comunicaciones de Prime Video en las redes sociales, la hija de Betty y Armando está saliendo de su etapa más vivida. Ya no es una bebé, sino una diseñadora de modas que acaba de llegar de Nueva York para trabajar en la renovada empresa de la familia, Ecomoda.

El problema de Mila recae en la relación con su madre. Y no se dirá más al respecto en este texto para no hacer spoiler. Solo decir que Juanita Molina hace un buen trabajo siendo el talón de Aquiles de Betty. La relación entre ella y su madre, así como entre ella y su padre, son muy diferentes. Su trato en familia y la presencia de Camila en Ecomoda tienen esa cuota divertida. Además, la empresa, una vez más, no está en su mejor momento.

El nuevo ‘cuartel de las feas’

El nuevo 'cuartel de las feas'.

En ‘el cuartel de las feas’, hay menos integrantes que antes, solo están Bertha, Sandra (Marcela Posada) y Freddy. Con la ausencia de la esotérica Mariana (María Eugenia Arboleda), Bertha asume la posición de la futurista y las demás, incluída ‘La Peliteñida’, son mujeres diferentes. Prime Video celebra el empoderamiento femenino con “Betty, la fea”, por eso las personalidad del nuevo ‘cuartel’ no levanta la bandera de la fealdad, sino que parecen más seguras y determinadas.

Patricia Fernández vuelve con una historia de lo que sucedió con ella 20 años después de salir de Ecomoda. Su mejor amiga, Marcela (Natalia Ramírez) no tiene mucha interacción con ella, pero trabajan en el mismo lugar. Marcela es un personaje de suma importancia en esta temporada. Funciona como una antagonista y lo cierto es que la actuación de Ramírez es la perfecta manzana de la discordia en la trama de la empresa y de la pareja Betty y Armando. Con ellas, la serie no quiere retomar exactamente lo ocurrido en la precuela, pero se acerca mucho al antiguo gran drama incluyendo personajes resentidos.

Personajes nuevos

Erick es Sebastian Osorio en "Betty, la fea: la historia continúa".

Los personajes tradicionales de “Betty, la fea”, como Mario Calderón (Ricardo Vélez) y Nicolás (Mario Duarte), no cambiaron mucho. El cazador de mujeres todavía tiene mucho tinte sexista y da los peores consejos a su mejor amigo, Armando. El otro sigue teniendo de mejor amiga a Betty y burlándose de sus dramas. Junto al padre de Beatriz, Don Hermes (Jorge Herrera) son la parte nostálgica y se espera que aparezcan más en los siguientes episodios, porque están en segundo plano en el primero.

De los personajes nuevos, los dos más resaltantes son Erick (Sebastián Osorio) y Maju (Zharick León). El primero tiene su encanto entre las mujeres de Ecomoda y, sin duda, es una personalidad clave en la nueva trama de la serie. Genera una sensación de obsesión que lleva a la intriga. El thriller debe ser el género más atractivo en América Latina actualmente, por lo mismo la sugerencia de incluir un joven con un objetivo desconocido es una apuesta importante también.

Crítica final

En definitiva, la nueva serie en streaming tiene un estilo diferente al humor de la primera telenovela escrita por Fernando Gaitán. De estar vivo, el libretista colombiano estaría en el equipo de Prime Video redactando los chistes de la historia, pero esto no es un hecho real. Así que nuevos guionistas, con la asesoría de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, los protagonistas de la serie, intentan retomar la chispa de los 2000. De cierta forma, logran un bodoque cómico y un buen último acto repleto de ese melodrama típico de la telenovela. Lo que suceda en ‘Betty, la fea’ estará bueno en los siguientes episodios.