“Betty, la fea: la historia continúa”, secuela de la exitosa telenovela colombiana entre 1999 y 2001, “Yo soy Betty, la fea”, avanza con los episodios 3 y 4 de la segunda temporada. Estos parecen, por fin, dejar atrás la inercia de la nostalgia para apostar por una trama con ritmo propio.

En el tercer episodio, mucha intriga sobre Aura María y la lucha de los jefes y trabajadores por salvar Ecomoda se recrudece, mientras Beatriz (Ana María Orozco) se ve atrapada entre la razón y el deseo frente a la impulsividad de su hija Camila (Juanita Molina). En cuarto capítulo, en cambio, se sacude con tensiones esperadas desde la temporada anteriores, como la decisión de traición de Mario Calderón (Ricardo Vélez) y la obsesión de la abogada María José (Zharick León) por Armando Mendoza. En tanto, Betty descubre a su exposo en una situación comprometedora.

Rodrigo Candamil (izquierda) interpreta a Estebán, el abogado de Beatriz y su nuevo pretendiente. A su derecha, Marcela (Natalia Ramírez), Don Hermes (Jorge Herrera) y Hugo (Julián Arango) están a su lado en una reunión extraordinaria llevada a cabo en la icónica casa de la familia de Betty.

“Betty, la fea: la historia continúa”, Temporada 2: ¿Qué sucedió en los episodios 3 y 4 de la serie?

Betty está entre dos hombres

La narrativa coloca a Betty en una encrucijada que trasciende lo sentimental. La situación la obliga a elegir entre dos amores, Esteban o Armando, y varios futuros posibles para Ecomoda. Aunque su corazón siempre fue de su exesposo, él, con su eterno historial de mentiras, encarna el regreso al círculo vicioso, y no ayuda que su abogada sexy dé vueltas a su alrededor.

Esteban, por el contrario, promete estabilidad a Betty, pero siempre está el velo de la duda, porque no sabemos qué podría suceder si recibe finalmente un rechazo. Esta tensión sostiene buena parte de los episodios y marca el contraste entre lo que la protagonista quiere sentir y lo que necesita decidir.

Los villanos en la mesa de juego

El ingreso de Pascual como accionista de Ecomoda y la presencia de Ignacio (Sebastián Osorio) y Mario Calderón renuevan el aire de traición. Se quieren enriquecer y darle una lección a la familia dueña de la empresa, pero en el camino también están jugando con Betty y los empleados.

Ignacio, Mario, María José y el papero Pascual (Carlos ‘Pitty’ Camacho) forman un complot empresarial, un recordatorio que el karma siempre llega y, para Armando, es más doloroso ser traicionado por su mejor amigo. La serie encuentra aquí un eje sólido y es más original, puesto que el verdadero enemigo no siempre es el dinero, sino las grietas de confianza y la venganza que corroen a los personajes.

La alianza femenina impensable

Uno de los gestos más significativos ocurre cuando Betty y Marcela, históricamente enemigas, se ven obligadas a trabajar juntas en una escena donde tienen una reunión en la legendaria casa de Don Hermes. Cabe mencionar, además, que se trata de un museo urbano en Bogotá, Colombia, convertido así para los fans de la telenovela, pero que también sirvió como locación para la serie.

Lo que parecía imposible hace dos décadas ocurre frente a una crisis compartida entre dos bandos. Por un lado, están los villanos encabezados por Ignacio; por el otro, ‘el cuartel de las feas’, Esteban, los recién casados Nicolás y Patricia Fernández y Camila, quienes combaten la idea de ser despedidos junto al personal.

Ecomoda está al borde del colapso en la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa", ahora más que nunca.

En paralelo, Aura María irrumpe con una riqueza súbita que despertó sospechas desde los primeros episodios de la segunda temporada. El regreso de Estefanía Gómez, en este personaje, ha sido a lo grande, pues deja de ser una más del cuartel y se convierte en una pieza clave gracias a un capital financiero. Tiene belleza, dinero y estabilidad, excepto a Freddy, y todavía se espera el momento en que esos tórtolos lo vuelvan a ser en los próximos episodios.

Estefanía Gómez regresa al elenco del universo "Betty, la fea" en la segunda temporada de la serie. ¿De dónde hizo toda su fortuna? Es la pregunta que se hacen los personajes en el episodio 3 y 4.

A lo largo de estos capítulos, la serie se esfuerza por mantener el equilibrio entre el absurdo cómico y el drama corporativo, un sello que recuerda al espíritu original, aunque ahora con matices más maduros, las ideas de las generaciones jóvenes y con un reparto dando la talla del registro rápido que necesitan las escenas para hacer reír.

La pregunta central sigue siendo si Betty podrá sostener una empresa que amenaza con desmoronarse por culpa de quienes más dice querer. Pero, a diferencia de los dos primeros episodios, aquí las tramas avanzan con mayor firmeza.

Visualmente, la serie conserva la estética de la primera temporada, en cuanto a los colores saturados, la música de antaño característica de “Yo soy Betty, la fea”, y el vestuario que oscila entre lo pintoresco y lo clásico. Esto se relaciona con la empresa y sus empleados, porque Ecomoda funciona como un universo cerrado en sí mismo, donde las reglas cambian, pero el decorado permanece. Se puede ver, incluso, como una metáfora de la transformación de Betty y su familia en una segunda temporada que, en vez de reivindicar los errores de Armando Mendoza, está brindando esos gags deliciosos de esta particular comedia colombiana.