“Betty es Colombia”, se titula el último episodio de la segunda temporada de la serie de Prime Video, “Betty, la fea: la historia continúa”. Con un cierre programado el 11 de septiembre, el elenco se emociona al estar de regreso a los pasillos de la nueva Ecomoda. En una entrevista con los actores de la telenovela original de 1999, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Julián Arango y Julio César Herrera, el elenco colombiano se une para compartir la esencia del humor, característico de la versión original, detrás de sus escenas.

Han pasado más de dos décadas desde que “Yo soy Betty, la fea” se convirtió en un Récord Guinnes como la telenovela con más adaptaciones en el mundo. A partir del hito, la historia de Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco, se volvió parte de la cultura popular en memes y videos nostálgicos de los dramas de Ecomoda, la compañía de alta costura donde ocurren los hechos. La secuela se posicionó como la serie más vista de Colombia en Prime Video este año y está en camino una tercera temporada.

Nicolás y Patricia Fernández en “paños menores”

En la entrevista con el elenco, un momento de risas fueron los recuerdos de los actores Mario Duarte y Lorna Cepeda durante el rodaje de las primeras escenas de la secuela. Tras 25 años, se reencontraban en sus roles de Nicolás Mora y Patricia ‘Patty’ Fernández, también llamada ‘La Peliteñida’ por las oficinistas de Ecomoda.

Mario Duarte y Lorna Cepeda son Nicolás y Patricia en una escena de la primera temporada de "Betty, la fea: la historia continúa".

“El día que fuimos (con Lorna Cepeda) al motel este, de la nieve, todo fue muy gracioso”, dijo Duarte. En el capítulo 3 de la temporada, Patricia estaba desesperada por dormir en un lugar que no sea su oficina, luego de ser desalojada por las hijas de ‘Pachito’, su difunto esposo octogenario. Para convencer a Nicolás, Patricia se insinúa con él, lo cual concluye en un segundo encuentro sexual. El primero fue en la telenovela de los 90. La oportunidad se presta para semi-desnudarse al ritmo de música pop y una puesta en escena con nieve cayendo sobre ellos.

Revisa la entrevista completa con el elenco de “Betty, la fea: la historia continúa” aquí:

“Era muy chistoso que los dos estábamos debajo de una cobija y nos movíamos, pero no estaba pasando nada entre nosotros. Estábamos muertos de la risa, cuando apenas sacamos la cabeza y un tipo (un hombre), que hacía el detrás de cámaras de la serie, nos apuntó con una cámara. Lo mandé a freír espárragos: ‘¡Hermano, esto es profesional! Esto es un trabajo’. Que no venga a reírse de nosotros, estamos en calzoncillos. Nosotros recién empezábamos el rodaje. Era el primer día, la primera semana. No nos habíamos visto desde hace 25 años y nos vimos en pantalones, bóxer, en paños menores. Ella estaba despampanante, y yo con los pantaloncillos que me llevaban hasta el cuello. Los dos estábamos cogidos de la mano, porque estábamos como aterrorizados con esta cobija”, contó Duarte, mientras su colega disfrutaba de la anécdota.

Lorna Cepeda aseguró que la segunda temporada de la serie cumplió su fantasía. Ella deseaba escuchar a Patty, su personaje, decir “sí, acepto” a Nicolás ante el altar, aunque fuera a causa de un embarazo forzoso, todavía por demostrar, y en medio de tensiones románticas, que el público aún no descifra si son reales o hipócritas.

La segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa" se estrenó con episodios semanales. En total, la serie cuenta terminará con 10 capítulos.

“Para mí, lo más emotivo fue el matrimonio con Nicolás, porque siempre quise que ellos se casaran. Yo siempre quise que ellos quedaran juntos. Entonces me sorprendió mucho, cuando leí en el guion de la serie que había un matrimonio”, confesó Cepeda.

Las escenas memorables del elenco de “Betty la fea”, temporada 2

El actor Julián Arango, quien da vida al diseñador de modas gay y satíricamente detractor de la fealdad, Hugo Lombardi, recordó con entusiasmo una secuencia de la serie. Según dijo, captura el espíritu de los personajes dentro de la compañía. “A mí me gustaron mucho las escenas, no solo mía, de cuando transcurre el chisme por todos los personajes. Un chisme que va evolucionando y tomando formas y colores, porque creo que nos describe perfecto. Lo que es Ecomoda. Lo que es esta serie”, dijo el actor.

Además, Arango habló de la transformación de su personaje, quien sufre los estragos del despilfarro financiero de la empresa, donde se había hecho un nombre por diseñar impresionantes colecciones. En la segunda temporada, además, este excéntrico diseñador de modas se encuentra en graves problemas con el banco. “La forma en cómo le bajan el moño a Hugo Lombardi para que aterrice en la realidad, y la situación muy difícil en la que está. Le toca hacerse amigo del ‘cuartel de las feas’, a quienes les decía ‘moscorrofios’, ‘chimbilays’. Este es un mensaje para tener mucho ojo en cómo tratas a la gente, porque, el día de mañana, los podrías necesitar”, reflexiona el actor.

"Betty, la fea: la historia continúa" se estrenó con los dos primeros episodios en agosto, seguidos de las siguientes semanas de lanzamiento en pares hasta completar los 10 capítulos el 11 de septiembre.

“En medio de toda esta inmediatez, aplaudo y agradezco que salgan dos capítulos cada semana, en vez de todo el chorizado (capítulos completos de temporada) de una vez”, añadió el actor Julio César Herrera, quien encarna a Fredy en la serie. “O sea, que haya un espacio para respirar y reflexionar la historia, para chismosear en la oficina y ver qué vendrá la siguiente semana, lo agradezco en el alma”, dijo.

Herrera coincidió en que la nueva temporada lo puso frente a un rol inesperado. El oficinista más gracioso de la serie debe soportar el abandono de la mujer de su vida, Aura María (Estefanía Gómez), y con ello, la idea de soltar el amor para ser un hombre más espiritual. Así, emprende un largo viaje y, en la segunda temporada, se ve distinto. Pasa a ser el cliché de un monje tibetano vistiendo túnicas de colores blancos.

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Julio César es Fredy Stewart. (Foto: Amazon Studios)

“Fue un desafío la idea de escapar, en el caso de Fredy. Escapar de ese amor que nunca llegó. Que Fredy diga ‘me voy, a ver qué encuentro en la vida, porque no hay más mujeres’”, comentó Herrera.

En tanto, Natalia Ramírez se refirió a Marcela Valencia, personaje sin el cual “Betty, la fea” sería prescindible. Exnovia de Armando Mendoza, a quien perdió cuando apareció Beatriz en su vida, nunca obtuvo gratificación por los años de trabajo prestado a la empresa de su familia. Sin embargo, tuvo que unir fuerzas con su peor enemiga para salvar su herencia. Jamás había pasado por su cabeza amar a otro ser humano que no sea el hombre de su pasado. Pero, en la segunda temporada, aparece un nuevo pretendiente, Pascual (Carlos ‘Pity’ Camacho). “Para mí, confrontar la posibilidad de amar a alguien que no pertenece al círculo de Marcela Valencia fue un reto. Eso es muy desafiante para ella”, aseguró la actriz colombiana.

¿Cómo se resignifica “Betty la fea”?

Ana María Orozco como Beatriz Pinzón en "Betty, la fea: La historia continúa" (Foto: Amazon Prime Video)

Con el posicionamiento exitoso de “Betty, la fea: la historia continúa” en streaming, Ramírez, también productora ejecutiva de la serie en colaboración con Prime Video y RCN Televisión, sostiene la seriedad de regresar a un proyecto referente en América Latina.

“Hace 25 años, se veía el capítulo al aire en un horario determinado, y así pasaba en todos los países donde se transmitía ‘Betty, la fea’. (...) Ahora, trabajar con Amazon Prime estos nuevos formatos, nuevo lenguaje, nuevos colores, con toda la tecnología distinta que hay ahora, es un privilegio poder usar esas herramientas a nuestro favor”, dijo.

“Regresar en la segunda temporada es una responsabilidad muy grande, pero también un festejo. Nos divertimos muchísimo haciendo estos personajes. En lo particular, yo no voy a trabajar. Yo me voy de fiesta cada vez que entro al set”, agregó.

La segunda temporada no solo reunió al elenco original, sino que presentó nuevas dinámicas narrativas en Ecomoda. Julio César Herrera subrayó que los episodios finales concentran el mensaje de la serie. “En esa temporada, hay un juego, con el cual yo creo que ustedes se van a divertir muchísimo. Es un juego donde todos estamos involucrados y se alcanza a ver mejor en los dos últimos capítulos”, lanzó la intriga.

“Betty, la fea: la historia continúa” - Temporada 3

Tanto quienes vivieron los capítulos de la telenovela original como las nuevas generaciones que pinchan el título en Prime Video podrán continuar con la comedia colombiana en una tercera temporada. “Betty, la fea: la historia continúa” fue renovada.

La tercera entrega apela a la nostalgia con la incorporación de Diego Cadavid, en el papel de Román, el vecino que se burlaba de Betty en la telenovela. Todo apunta a que la franquicia seguirá renovándose, pero aún no hay confirmada fecha de estreno.

Revisa el adelanto de la tercera temporada de la serie de Prime Video en este enlace.