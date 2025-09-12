“Yo soy Betty, la fea” revolucionó la televisión al estrenarse en 1999. Veinticinco años después, la serie “Betty, la fea: la historia continúa” sigue rompiendo récords de audiencia en streaming. Por lo mismo, Prime Video oficializó la temporada 3, que será nuevamente producida por Estudios RCN y busca mantener vivo el legado de una de los relatos televisivos más queridos de América Latina.

A continuación, te contamos todo lo que sabemos de la tercera temporada de la serie, tras consagrar la segunda temporada como el título de agosto y septiembre más visto de Colombia en Prime Video.

¿Cuántos capítulos y temporadas tiene “Betty, la fea: la historia continúa”?

"Betty, la fea: La historia continúa" estrenó su segunda temporada en 2025. Esta se estrenó semanalmente con dos episodios entre agosto y septiembre. (Foto: Amazon Studios)

La tercera temporada ya fue confirmada oficialmente el 4 de septiembre. Las dos primeras temporadas, producidas por Estudios RCN y Prime Video, constan de 10 episodios cada una. Se espera que la tercera mantenga el mismo formato, aunque aún no hay confirmación sobre cantidad final de episodios ni fecha exacta de estreno.

Temporada 1: 10 episodios (19 julio - 16 agosto 2024)

Temporada 2: 10 episodios (15 agosto - 12 septiembre 2025)

Temporada 3: Confirmada, pero detalles en desarrollo.

Además, Prime Video cuenta con la primera parte televisiva de la historia, “Yo soy Betty, la fea”, telenovela colombiana transmitida entre 1999 y 2001. El título cuenta con 335 capítulos en la plataforma.

¿De qué trataría la tercera temporada?

La tercera temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” parte del éxito y la nostalgia que marcó la telenovela de Fernando Gaitán, pero llevará el relato hacia nuevas complicaciones dentro de Ecomoda, la empresa que ha sido escenario de intrigas familiares y laborales.

Diego Cadavid, reconocido actor colombiano, vuelve como Román, antagonista recordado por sus conflictos con Betty (Ana María Orozco) y Nicolás (Mario Duarte) en la serie original. En la temporada 3, el vecino de antaño regresa con un perfil más sofisticado, lo que abrirá nuevas líneas argumentales para la ahora empresaria Beatriz Pinzón Solano y su equipo de trabajo.

Hugo Lombardi (Julián Arango), el diseñador de modas de Ecomoda, cobra mayor protagonismo y poder en la administración de Ecomoda. Él inicia una remodelación interna de la empresa. La trama explorará cómo Betty enfrenta desafíos empresariales junto a su hija Mila (Juanita Molina) y retos personales, desde su relación con Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) hasta los dilemas con románticos con otros hombres.

El futuro de Ecomoda dependerá de la capacidad de Betty para negociar y adaptarse a nuevos enemigos y aliados.

Fecha de estreno y detalles de producción

Prime Video anunció la renovación para una tercera temporada tras el final de la segunda, que cerró el 11 de septiembre. Aunque aún no existen fechas oficiales de rodaje ni estreno de la siguiente entrega, la confirmación se dio en el evento House of Amazon Prime realizado en Bogotá.

La serie seguirá disponible exclusivamente en la plataforma, donde se transmitieron las dos primeras temporadas entre 2024 y 2025. Ambos casos se posicionaron rápidamente dentro del Top 10 de series más vistas de Prime Video en Perú.

Mira el adelanto oficial de la temporada 3 de “Betty, la fea”

Prime Video confirmó la renovación de la serie, que sumará el regreso de Diego Cadavid como Román en los próximos episodios.

¿Por qué “Betty, la fea” sigue rompiendo récords?

La segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” se posicionó como el título colombiano más visto en Prime Video en su primera semana de estreno en agosto de 2025. Esto responde al poder nostálgico del regreso del elenco (Ana María Orozco, Juanita Molina y Jorge Enrique Abello, entre otros).

Al inicio, hubo intriga sobre los nuevos problemas que armarían el clímax en Ecomoda y cómo continuaría la historia de los personajes de los años 90, en contraste con las nuevas generaciones de actores que se sumaron a la serie.

Sin embargo, los fanáticos del fenómeno televisivo aplaudieron el regreso de Beatriz Pinzón a la época del 2025, pues el legado de la franquicia supera los límites.

“Betty, la fea: la historia continúa”. Éxito de audiencia: Número 1 en el catálogo colombiano de Prime Video en 2025.

Impacto internacional: La serie se distribuye en más de 240 países.

Legado creativo: La participación activa de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como productores ejecutivos.

Récord Guinness 2010 de “Yo soy Betty, la fea”: La historia original de 1999 ha sido adaptada en más de 28 países y 25 idiomas, así que cuenta con una audiencia internacional importante.

Elenco confirmado de la temporada 3

Ana María Orozco y Diego Cadavid en la tercera temporada de la serie "Betty la fea: la historia continúa".

La serie dirigida por Mauricio Cruz Fortunato cuenta con el regreso de Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando) como los protagonistas, Beatriz Pinzón y Armando Mendoza.

Entre los actores confirmados de la temporada 3 están:

Ana María Orozco como Beatriz Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza

Juanita Molina como Camila ‘Mila’

Mario Duarte como Nicolás Mora

Lorna Cepeda como Patricia Fernández

Julián Arango como Hugo Lombardi

Diego Cadavid como Román

Estefanía Gómez como Aura María

Luces Velásquez como Bertha

Marcela Posada como Sandra

Julio César Herrera como Fredy

Jorge Herrera como Don Hermes

Valentina Lagarejo como Carme, la modelo de Ecomoda

Natalia Ramírez como Marcela Valencia

Carlos ‘Pity’ Camacho como Pascual, el papero

Sebastián Osorio como Ignacio Valencia

Jerónimo Cantilo como Jeff, el diseñador

Ricardo Vélez como Mario Calderón

Zharick León como María José

Rodrigo Candemil como Esteban

Alberto León Jaramillo como Gutiérrez

¿Dónde se filma “Betty, la fea: la historia continúa”?

La serie a cargo de los Estudios RCN Televisión se filmó en locaciones emblemáticas de Bogotá, Colombia, centrando los rodajes en espacios empresariales que representan Ecomoda y los hogares de los personajes. La televisora busca mantener así la autenticidad del contexto colombiano.

Además, algunos episodios fueron filmados en Cartagena de Indias, Colombia, durante las escenas de las vacaciones de Betty y su hija Camila.