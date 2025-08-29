La segunda temporada de la serie de Prime Video y RCN Televisión, “Betty, la fea: la historia continúa”, se estrenó en agosto en streaming. Desde entonces, los capítulos se publican en pares cada viernes. Casi comenzando septiembre, llegaron los episodios 5 y 6, “Misión, visión, división” y “Todo o nada”, que enmarcan el conflicto de Ecomoda a una dimensión casi coral y con más contradicciones de parte de Betty y su familia.

Los episodios previos en la segunda temporada de la serie ya habían mostrado a un Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) debilitado, despedido de la empresa y envuelto en una relación incómoda con la abogada Majo (Zharik León), que lo hostiga. Betty, en tanto, busca rehacer su vida sentimental con Esteban (Rodrigo Candamil), un hombre que la valora sin disfraces ni condiciones, aunque el recuerdo de su matrimonio todavía le pesa a nuestra dulce protagonista. Mientras tanto, Ignacio Valencia (Sebastián Osorio) maniobra para consolidar su control sobre la compañía de su padre, apoyado por sus inesperados socios, María José, Mario Calderón y el ‘rey de la papa’, Pascual.

La serie permite un giro que recuerda a la primera temporada, cuando Armando enfrentaba las consecuencias legales de sus decisiones. Sin embargo, el tono ahora es distinto. El episodio 5 arranca musicalmente, con una referencia a “Grease” y Armando vestido como John Travolta. Se supone que ese momento coral hace referencia al desorden y la recapitulación de lo perdido. Este recurso, aunque forzado en su humor, confirma que la comedia en esta temporada apuesta más por la honestidad.

Rodrigo Candamil y Ana María Orozco son Esteban y Betty en "Betty, la fea: la historia continúa". (Foto: Prime Video)

Un punto clave es que, pese a las múltiples tramas, la narrativa no se dispersa. En los nuevos capítulos, la historia ‘que continúa’ ya no depende únicamente de Beatriz Pinzón (Ana María Orozco), pues se abre hacia la construcción de un tablero colectivo en Ecomoda. Ahora la compañía es el eje de disputa. Nuevamente, como sucedió en la telenovela colombiana tras la transformación estética de Beatriz, la empresa familiar de los Valencia-Mendoza es el verdadero protagonista.

Sebastián Osorio interpreta a Ignacio Valencia en "Betty, la fea: la historia continúa". (Foto: Prime Video)

La tensión se concentra en la división de bandos dentro de la empresa. De un lado, Betty, acompañada por gran parte de los empleados y hasta por Marcela Valencia, intenta defender el legado de la compañía. Del otro, Ignacio y su grupo presionan con el objetivo de adueñarse del capital simbólico y material de Ecomoda. En el fondo del corazón de nuestro atractivo villano, su oposición a las familias es más emocional que económica. Permanecer en la empresa significa resistir a la humillación de ver su historia borrada por Armando Mendoza y Marcela Valencia. Además, se está enamorando de Mila y eso es una piedra en sus oscuros planes.

Al mismo tiempo, otras historias se desarrollan en paralelo. Tenemos que Betty está lidiando con su incapacidad para confiar en Armando, Milla intenta rehacer su vida tras descubrir la farsa de Ignacio, y Nicolás duda de la repentina noticia del embarazo de Patricia Fernández, ahora su esposa. Cada historia se entrelaza, mostrando a personajes en busca de validación, afecto y poder.

A la par, Mila enfrenta las secuelas del engaño de Ignacio, quien la utilizó para ejecutar un movimiento estratégico y poner a Ecomoda en jaque. Ignacio encabeza ahora el bando rival, con el apoyo de los nuevos accionistas, mientras que los siguen el diseñador Hugo Lombardi, la modelo Carmen y el oportunista Gutiérrez. Frente a ellos, Betty logra reunir a casi todos los empleados de la empresa, incluso a Marcela Valencia, y tiene de su lado a Esteban para fundar una nueva compañía de modas. Es muy gracioso que el conflicto central recaiga en el control de las instalaciones de Ecomoda.

Los episodios pares de "Betty, la fea: la historia continúa" se estrenan semanalmente los viernes por Prime Video. (Foto: Prime Video)

Al estar todos en el mismo lugar, también se desarrollan líneas más íntimas. Armando finalmente enfrenta a la abogada que lo acosaba, marcando un punto de quiebre en su historia. Oh, sorpresa, Marcela empieza a tener sentimientos hacia Pascual. Nicolás comienza a desconfiar del supuesto embarazo de su esposa, mientras que Betty se debate entre los gestos honestos de Esteban y la imposibilidad de soltar su pasado con Armando.

En el episodio 6, la tensión crece con la propuesta de un holding de moda interesado en invertir capital para rescatar a Ecomoda de su crisis financiera. Esto abre el camino a una inminente batalla de diseño, donde se enfrentarán dos bandos: el liderado por Hugo Lombardi y el que respalda las propuestas creativas de Camila y Jeff. Con todo ello, la segunda temporada de la serie plantea los retos profesionales de los personajes de cara a los siguientes capítulos. No está mal.