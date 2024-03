A través de una videollamada por Zoom con Saltar Intro de El Comercio, Martha Isabel Bolaños, la actriz colombiana que interpreta al personaje, recuerda con nostalgia, una sonrisa y en silencio el momento de la grabación de esa escena. Además, habla de su ausencia en la nueva serie de Prime Video, “Betty, la fea”, la secuela de la telenovela original.

Jenny, el personaje de la amante interesada y manipuladora, a quienes muchas mujeres odiaron después de 1999, significó un salto importante en la carrera artística de Bolaños. Sin embargo, por años, la actriz vivió con la etiqueta de “Pupuchurra”, palabra que ella misma inventó. Más tarde, las personas tomaron a mal su deseo de ser llamada por su nombre propio, Martha. “Quedé bautizada”, dice. Aún así, agradece la oportunidad que le dio Fernando Gaitán, escritor de la telenovela colombiana, cuando la incluyó en el elenco.

Jenny (Martha Isabel Bolaños) era la modelo de tallaje del diseñador Hugo Lombardi (Julián Arango) en Ecomoda, la empresa donde se desarrolla la historia de “Yo soy Betty, la fea”. Conocida como “La pupuchurra”, era amante de Efraín, esposo de Sofía (Paula Peña).

“Lo que es pa’ uno es pa’ uno. Recuerdo que estábamos en Puerto Rico y salimos a un escenario todos los actores (de ‘Yo soy Betty, la fea’). Cuando salí, la gente me aclamó mucho. Estaba con Fernando Gaitán en ese momento, y él me dijo: ‘esto lo lograste tú, porque tu personaje iba para cuatro capítulos nada más”, reveló la actriz colombiana.

Raúl Santa (centro), quien interpretó a Efraín, falleció en 2021. En la fotografía, también se encuentra Sofía (Paula Peña) y Jenny ((Martha Isabel Bolaños). (Foto: RCN)

“Siempre hago el personaje de la coqueta y sensual, porque mientras me siga viendo bien (se toca la cara), ya que tengo unos rasgos muy latinos, los directores de casting se van por la fija cuando quieren una amante, una mujer latina o una femme fatal. Entonces, estoy encasillada, pero, en lo personal, soy una mujer espiritual y me interesa el despertar de la consciencia”, comenta Bolaños, también actriz de numerosas telenovelas, como “Hasta que la plata nos separe” (2006), “Doña Bárbara” (2008), “Sin senos no hay paraíso” (2008-2009), y otras producciones actuales donde tuvo papeles protagónicos, como “Amparo Arrebato” (2020) y “Los García” (2022).

Ante todo, la actriz caleña es una mujer espiritual y sensible, que acepta los nuevos retos con “felicidad”. A sus 50 años recién cumplidos en diciembre de 2023, tiene la energía a tope y “el sueño de viajar por todo el mundo” ofreciendo espectáculos y hablando de sus experiencias personales. Por ahora, intenta conservar su estadía en Cali, a pesar de que aparecen nuevos proyectos en Bogotá, como “Master Chef Colombia”, que la obligan a tomar un avión de vuelta.

Martha Isabel Bolaños, actriz colombiana.

¿Qué se sabe de “Betty, la fea” de Prime Video?

Cuando tiene la oportunidad, Bolaños se encuentra con sus compañeros de “Yo soy Betty, la fea” y también mantiene comunicación con ellos en un chat de Whatsapp que lleva el nombre de la telenovela. “Siempre vamos a ser los actores de ‘Betty’, hasta que seamos viejitos”, bromea. En una de las últimas veces en que se encontraron, Bolaños visitó el set de rodaje de “Betty, la fea”, coproducción de RCN Televisión y Prime Video, ya que ella participaba del reality de cocina, también filmado en los estudios del canal.

Martha Isabel Bolaños interpretó al personaje de “La pupuchurra” en la obra de teatro de “Yo soy Betty, la fea” de 2017. La producción viajó por Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, entre otros países. Además, la actriz actuó en “Juntas otra vez”, una presentación de comedia en Bogotá junto a María Eugenia Arboleda, Estefanía Gómez y Marcela Posada. Al terminar las grabaciones para Prime Video, ellas tienen pendiente continuar en las tablas con una gira por México.

“No puedo contar nada, pero la serie va a ser divertidísima, porque todos vienen con historias loquísimas de lo que ha pasado con ellos después de 24 años. Va a estar buenísima. Alguna de ‘el cuartel’ se volvió gay y la otra se metió a Only Fans, la otra… o sea, historias buenísimas. Entonces, va a estar chévere. (¿Adaptadas a la época, dices?). No sé, me imagino. Yo sé cositas por lo que me han contado ellas, muy por encima”, aseguró la actriz.

La nueva serie por streaming es la secuela de “Yo soy Betty, la fea” y el spin-off que la sucedió, “Ecomoda”. Esta última es una versión que duró solo tres meses al aire por falta de audiencia y donde participó Bolaños en el papel de “La pupuchurra”. El manager de la actriz ya le había adelantado que no estaría en el elenco. “Lo asumí y dije OK”, aseguró. “Pero, hace tiempo, (Fernando) me hizo otra promesa, que los productores de esa segunda parte están obviando. Él me prometió que yo siempre iba a estar en sus proyectos. Entonces, les van a jalar las patas por no haber cumplido (con llamarme)”.

La razón de la ausencia de Bolaños en el elenco de Prime Video, según intuye la actriz, es la falta que hace el personaje de Paula Peña, Sofía de “el cuartel de las feas”, en la historia. Lo que supone es que la residencia de la actriz en Brasil podría complicar a la producción en los costos de traslado y estancia en un hotel de Colombia. “Igual digo, ¡qué falta de creatividad! Porque Jenny era una modelo de tallaje y, como todos los personajes regresan años después, con nuevas historias, ella pudo llegar más empoderada, quién sabe. O le quitó el marido a otra, no sé. Me parece que mi personaje hará mucha falta, aunque siempre siento que todo pasa por algo”, comenta Bolaños.

La increíble anécdota de Michael Jackson

Su rol en “Yo soy Betty, la fea” valió a Martha Isabel Bolaños el Premio TVyNovelas por la categoría de Actriz revelación en 2001. El personaje dotó a la actriz de fama internacional. Incluso Michael Jackson se enteró de su existencia, cuando la colombiana disfrutaba de una cena en un restaurante de Chicago, donde residió un tiempo para estudiar inglés.

Martha Isabel Bolaños viajó a Chicago financiada con las ganancias que obtuvo tras una gira en Latinoamérica de “Yo soy Betty, la fea” después de 2001. En la ciudad de Estados Unidos, trabajó en oficios de limpieza y también iba a audiciones. Estuvo muy cerca de obtener un papel en la película “Spangligh”, protagonizada por Adam Sandler, pero el personaje lo ganó la actriz española Paz Vega.

Chris Tucker estaba cenando con Michael Jackson en el restaurante de un hotel de Miami. El actor de “Una pareja explosiva” y “Rush Hour” se preguntaba por qué los meseros latinos se acercaban a la mesa de la actriz a pedirle una fotografía, así que consultó la razón con uno de ellos. Entonces, le dijeron que era una mujer “famosísima” en Colombia. Es cuando Tucker se acercó a Bolaños, la saludó en inglés y, luego, regresó a su lugar. Algo de 20 minutos después, regresó y le propuso subir a la suite del rey del pop, Michael Jackson, de quien era amigo de confianza y sabía que estaba hospedado en el hotel.

“‘Le hable de ti y te quiere conocer. ¿Quieres ir?’, me dijo. ¡Y yo dije: ‘obvio que sí’!”, comenta la actriz. El juego de Tucker, según comenta Bolaños, era parte del flirteo que estaba iniciando y que, horas más tarde, terminaría en el pedido de un beso en la boca, el cual fue rechazado por ella. Mediante la videollamada por Zoom, la actriz aclaró que mantenía una relación con otra persona en ese momento. Estaba muy enamorada, por lo que prefirió ofrecer su amistad al actor de Hollywood, y son amigos desde entonces.

“Antes, no había celulares o cámaras. Para mí, era impensable pedir una foto a Michael Jackson. ¿Sí me entiendes? Me iban a llevar a su suite, a su intimidad. Sería de quinta pedirle una foto. Entonces, no tengo pruebas de que eso sucedió. Pero sí estuve con él en su suite. Recuerdo que me invitó a Neverland”, asegura Bolaños muy risueña. ¿Creíble o increíble? Si fuera ‘La pupuchurra’, esa oportunidad no se le hubiera pasado.