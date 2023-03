Después de dirigir con éxito “Avengers: Endgame” del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), los hermanos Anthony y Joseph Russo optaron por seguir con la línea de la acción, pero sumándole el ingrediente de los espías que es amado por el público. Es así que nació la idea del que, según refieren, es su proyecto más ambicioso: “Citadel”. La franquicia tiene como sede principal los Estados Unidos y los protagonistas elegidos son Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas. Pero la producción de Prime Video no queda ahí; sino que la producción ha subido de nivel y tendrá series derivadas en India, México e Italia.

Con el fin alimentar la emoción que tiene el público por saber más sobre esta producción, el equipo de “Citadel” realizó una conferencia de prensa mundial para presentar en exclusiva el tráiler oficial de la serie y Saltar Intro de El Comercio estuvo presente. El clip de dos minutos presenta pura acción.

Pero, para entender de qué va esta nueva propuesta, habría que retroceder unos años. Los famosos hermanos Russo recibieron la idea de trama por parte de Jennifer Salke, la directora de Amazon Studios y, desde ese momento, sabían que no podrían desaprovechar la oportunidad de desarrollar esta serie que tendría su foco en el mundo de los espías y la dualidad de personalidad que, además, podían tener producciones derivadas en distintos países. De esta manera, también buscaban superar lo que habían logrado con Marvel.

“La noción de contar una historia que podría entrelazarse en todo el mundo. Tendría un espectáculo insignia y luego espectáculos regionales que podrían entrelazarse y pensamos dos cosas: que sería una idea tan novedosa para una narrativa y una manera increíble de crear una comunidad global realmente diversa de narradores para contar un mosaico gigante de una narrativa junto”, puntualizó Joseph Russo. “Como narradores, realmente amamos el compromiso de la comunidad cinematográfica global y nos pusimos a trabajar tratando de encontrar la historia correcta que pudiera cumplir esa ambición”, agregó Anthony.

Como si crear una historia ambiciosa no fuera suficiente, los hermanos Rusos -junto al showrunner David Weil- tenían que crear toda la organización de espionaje más poderosa del mundo: “Citadel”; mientras que terminaban de forjar a estos dos protagonistas que, después de años, volverán a su vieja profesión para derrotar a un enemigo en común.

“En la serie están pasando muchas cosas. Quiero decir, lo que es tan hermoso y ambicioso sobre todo este universo de espías que estamos creando es que lo estamos haciendo en conjunto con socios de todo el mundo. Hemos anunciado la serie en India e Italia y podemos trabajar con estos increíbles escritores, cineastas, actores, productores, verdaderamente de todo el mundo, y construir toda esta historia juntos. No es solo un punto de vista occidental, estamos haciendo algo original”, puntualizó Weil.

Una vez que se pusieron los guiones sobre la mesa, era momento de que Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas se sumergieran en este universo ficticio. “Es increíble ser parte (de este proyecto). Y no solo eso, sino que, a menudo, vemos programas que son 80% drama, 20 % acción o viceversa. Este programa promete ser el 100% de ambos. Y creo que eso es lo que hemos logrado”, dijo Madden. “Las elecciones en las escenas de acción se hacen debido a lo que sienten sus personajes, por lo que hay una historia entretejida en todas las acrobacias. Y eso fue genial y nuevo para mí también”, agregó Chopra.

Personajes de otro universo

En la ficción, Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas dan vida a los agentes Mason Kane y Nadia Sinh, respectivamente. Al asumir el protagonismo de esta ambiciosa serie, ambos descubrieron que sus personajes tienen una “dualidad” particular. “Lo que ves es lo que no obtienes. No creas lo que ves. Todo es conceptualmente loco y es tan emocionante poder compartirlo con el mundo porque ha pasado mucho tiempo en desarrollo. Es muy ambicioso. Y estoy muy emocionada por eso”, apuntó la actriz.

La trama de Mason y Nadia es peculiar porque, después de haber compartido tanto tiempo juntos, el destino ocasiona que ambos no puedan recordar su antigua vida. Pero, después de un encuentro casual, algunos de esos momentos juntos regresan a su memoria. En ese sentido, Richard Madden recalca que fue entretenido interpretar a ambas versiones de su personaje.

“Uno de ellos tiene muchas cicatrices del pasado y mucho trauma. Y el otro no lleva nada de ese equipaje. Simplemente tiene un montón de desconocidos para él, así que terminamos teniendo estos dos personajes muy diferentes. Y eso es lo que fue emocionante explorar sobre ellos es cuánto de tus rasgos de carácter están incorporados en ti, y cuánto se heredan a través del trauma y la experiencia”, dijo.

Mientras que Nadia, interpretado por Priyanka Chopra Jonas, debe “navegar por aguas muy espesas”. “Su vida está cambiando a su alrededor, pero tiene que mantenerse centrada debido a las cargas que lleva. Creo que eso la hace muy jugosa como personaje para mí porque cada elección que hace está cargada y cargada de tanta presión”, aseguró.

El trabajo de “Citadel” se extendió por varias semanas donde, tanto los actores como los productores, compartieron tiempo juntos tratando de descifrar la mejor manera para que la idea inicial de esta serie sea mostrada de la mejor manera en la pantalla. Y parece que lo lograron. “Estamos realmente bendecidos de trabajar con actores excepcionales. (´Citadel´) es espías, tráfico y mentiras y engaño y asesinato y traición (…) Cuando sus dos mundos se estrellan, de nuevo, es una idea tan complicada para que los actores jueguen”, precisó Joe Russo.

Algo curioso que salió a la luz durante la conferencia de prensa es que, pese a que la producción tenía los implementos necesarios para evitar poner en riesgo a los protagonistas, eso no evitó que Priyanka termine con una cicatriz en la frente a causa de las escenas de acción. La actriz enfatizó que eso fue “cortesía de Citadel”. “Ya ni siquiera lo cubro. Las acrobacias fueron increíbles”, añadió.

Romper tendencias

Como la propuesta de “Citadel” es ambiciosa, era necesario contar con un equipo comprometido con que el proyecto para la plataforma de streaming Prime Video se desarrolle de la manera correcta; aún más cuando tenían que coordinar con personas ubicadas en diferentes países. “Hay algo fresco y emocionante sobre la distribución digital y su alcance. Así que creo que no han visto nada como esto antes, porque la tecnología y la compañía detrás de ella es nueva y creo que apunta hacia dónde puede ir la (nueva forma) de narrar historias. Creo que el público está listo para algo nuevo y, para nosotros, como narradores, es emocionante tener un nuevo formato en el que podamos jugar”, aseguró Joe Russo.

“Este programa es como capitalizar dos tendencias muy emocionantes que hemos visto en la narración de historias en los últimos años. Todos hemos estado desarrollando una fuerte pasión por los universos narrativos que tienen una expresión en expansión donde los personajes cambian y se transforman. Y, al mismo tiempo, hemos visto este aumento en el cine global y la capacidad de las películas y programas en idiomas distintos del inglés para viajar a otras culturas”, precisó Anthony.

En ese mismo sentido, Priyanka Chopra Jonas aseguró estar encantada con la serie “Citadel” porque le ha permitido ver un trabajo interconectado por distintas culturas. Ella es un ejemplo de esta ´fusión´: llegó a Hollywood después de su paso por Bollywood (industria cinematográfica en India, su país natal).

“Fue muy emocionante para mí, como alguien que trabajó durante mucho tiempo en un medio que no era en idioma inglés, ver el éxito del trabajo subtitulado en territorios de habla inglesa. Pero creo que la ambición de este espectáculo, que fue tan atractivo para mí al principio, es algo así como el experimento social de la misma. El programa insignia es en inglés, pero tienes un programa indio, otro italiano, y los personajes e historias se mezclan entre sí y se cruzan. Es muy emocionante e interesante para mí (ver) la polinización cruzada de culturas y cómo el entretenimiento va más allá de las fronteras y el idioma ahora”, finalizó la actriz.

“Citadel” Estreno en Prime Video Los dos primeros episodios de la serie se estrenarán el 28 de abril. La serie de 6 episodios es protagonizada por Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas. Producido por Anthony y Joseph Russo.

