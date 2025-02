La abundancia de series y películas que, semana a semana, se estrenan en las distintas cadenas de streaming, coincide, paradójicamente, con la idea de que cada vez hay una menor oferta de calidad. Por eso tal vez cuando ocurren excepciones, la sensación es de completa satisfacción. Ese bien podría ser el caso de “Clean Slate” (también titulada en español “Borrón y cuenta nueva”), la nueva miniserie de Prime Video que tiene a Laverne Cox y George Wallace como protagonistas.

Creada por Dan Ewen, Laverne Cox y George Wallace, “Clean Slate” no esconde sus argumentos. Se trata de una historia que promueve el respeto a la comunidad LGBT. En sus ocho episodios de menos de media hora de duración, conoceremos la historia de un tradicional anciano de Alabama que, de un momento a otro, recibe –25 años después—la visita de su hijo Desmond. No obstante, al abrir la puerta de casa, descubre que se trata de Desiree.

“Siempre he sido Desiree”, dice ella con una sonrisa inmensa.

Desiree, interpretada notablemente por la actriz y activista LGBT Laverne Cox, es una mujer trans que ha vivido sus últimos años en Nueva York, ciudad a la que ‘huyó’ pues no sentía que su familia comprenda su orientación sexual. En ‘La Gran Manzana’, Desiree tuvo sus emprendimientos personales, pero terminó fracasando en su propia galería de arte. Así pues, un día decidió retornar, pero no sin antes anunciarle su decisión a papá.

Desiree y Harry en una de las primeras escenas juntos tras el retorno de ella a casa.

Pero “Clean Slate” no es solo Desiree, sino sobre todo Harry (George Wallace), un anciano adicto a los deportes, las alitas picantes y las viejas tradiciones que, aunque a ratos parece un viejo cascarrabias más de su generación, en realidad guarda aspectos sumamente especiales. Y todo esto rápidamente queda en evidencia al ver la reacción que este tiene al ver a su hijo Desmond convertido en Desiree. No hay rechazo.

Claro que ambos no saltan y se abrazan. Harry escucha a su ahora hija y conversan. Ella se percata de lo poco que ha cambiado su vieja casa. Su cuarto luce intacto. Él respeta las ideas de Desiree, aunque a su manera. Y aunque al inicio hubo algunos roces y amagos de un nuevo alejamiento, ambos se mantienen en la misma vivienda a la espera de que todo se estabilice.

Harry y su hija Desiree en una escena de "Clean Slate".

Felizmente, los creadores de “Clean Slate” han arropado la historia del padre y su hija trans con variopintos elementos que no pasan desapercibidos. Harry es dueño de un vetusto carwash en la ciudad, y aunque el negocio no va como le gustaría, le sirve para mantenerse tranquilo a su edad. Dicho establecimiento también es el lugar donde trabaja Mack, el otro padre en esta historia.

La miniserie de Prime Video muestra, en paralelo, la historia de un padre soltero, ex convicto y que busca salir adelante en un ambiente plagado de dificultades. Interpretado por Jay Wilkinson, este personaje debe aprender a criar a su hija adolescente, Opal, quien destaca por su inteligencia, pero preocupa por su nivel de auto exigencia. Esto, por supuesto, le genera un nivel de stress que la pone varias veces en riesgo.

“Clean Slate”, entonces, reparte su atención entre la relación de aceptación de Desiree y su padre Harry con la de Mack y su hija Opal. Los cuatro terminan, como si fuera obra del destino, unidos intentando salir adelante en la Alabama del presente. Mack y Desiree logran una conexión especial. Ella no le oculta a él que es una chica trans. Él, aunque lo sabe, no exige detalles ni explicaciones. Recién al final de la historia es que ella le pregunta si alguna vez salió con una mujer trans. Él dice que no, pero poco le importa. La química es evidente.

Desiree y Mack en una escena de "Clean Slate"

Completan el círculo de esta historia un inmigrante de nombre Miguel (Phillip García), quien desarrolla una relación de amor/odio con Harry. En realidad, el primero ha llegado a vivir en la que fue casa de los vecinos de siempre del segundo. Esto genera un resquicio que, felizmente, se suele resolver con justas dosis de humor.

También hay una tía de Desiree, pero sobre todo está Louis (D.K. Uzoukwu), el jefe del coro de la iglesia local que busca, poco a poco, tener la fortaleza necesaria para salir del clóset y compartir-- más allá de con su amiga Desiree-- su homosexualidad. La amistad entre ambos personajes es uno de los elementos más notables de la miniserie.

Desiree presentándose ante su padre, pero ya sin ser Desmond.

Sin aspirar a mucho, “Clean Slate” cumple su objetivo de enseñar sin moralinas. Porque en sus ocho episodios, esta miniserie de Prime Video prefiere dejarle al humor sano todo lo que las moralejas y campañas publicitarias no pueden conseguir. El magnífico rol de Laverne Cox, interpretando a una mujer que aprende a vivir en un mundo que aún le es adverso, se complementa con el de George Wallace, un actor experimentado que convence tanto cuando reniega porque lo quieren hacer comer ‘sano’, como cuando sonríe enseñándole a su hija a no conducir chocando los conos naranjas.

El amor de padre reducido a una escena.