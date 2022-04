Los hermanos Sebastian Zurita (35) y Emiliano Zurita (28) llevan varios años trabajando juntos en la producción de ficciones. Hace algunos años fundaron su propia productora llamada ”Addiction House”, con la que han trabajado innumerables proyectos para México y Estados Unidos. En el 2020, juntos lanzaron una serie original para Amazon Prime Video: “Cómo sobrevivir soltero”; y fue tan exitosa que grabaron la segunda y tercera temporada.

Para hablar de este estreno, el éxito de su primera serie en streaming y sobre el amor, el objeto principal de la ficción, Saltar Intro conversó con los Zurita, vía Zoom.

Sebastián y Emiliano Zurita, vestidos con ropa casual y el mejor de los ánimos, nos reciben con una gran sonrisa vía Zoom. El diálogo inicia con la historia de la creación de “Cómo sobrevivir soltero”.

Esta serie original de Amazon Prime Video narra la vida de Sebastián (Sebastian Zurita), un actor de treinta años que cree que ha encontrado el amor en una colega con la que lleva 10 años de relación, sin embargo, el día que le pide la mano se entera que ella le ha sido infiel. Su mundo se desmorona, y ahora debe encontrar la forma “de vivir soltero”, aunque no le guste la idea.

“Esta historia ya lleva años creándose. Todo empezó cuando viajé con un grupo de amigos y me di cuenta de las experiencias de hoy en día en la soltería, donde todo es tan efímero y tan rápido. ¿Cuál es el concepto que hoy tenemos sobre las relaciones? Entonces, queríamos tratar de buscar cuál es la respuesta con un tono de comedia oscura e irónico. Se supone que entre los 20 y 30 (de edad) ya deberíamos tener todo resuelto y no es así”, comenta Sebastian.

Emiliano Zurita, cocreador de la serie para Amazon Prime Video "Cómo sobrevivir soltero". / JuliaCon

Por su parte Emiliano afirma que “se les da muy bien trabajar juntos porque tienen las mismas visiones para los proyectos”. “Se nos ha dado muy bien el tener un equipo muy sólido que cuenta con buenos escritores. Esto nos ha permitido que afortunadamente tengamos ya una segunda temporada de ‘Cómo sobrevivir soltero’, que se viene mucho mejor que la primera”, agrega.

Más que coincidencias

Sebastián revela que él y su personaje comparten mucho más que solo el nombre. “De hecho, este personaje está basado enteramente en cosas que me han pasado a mí. Pero ya con el tiempo, tiene la historia de varias personas. Pero, en esencia la serie está basada en mí y en mi grupo de amigos. Además, podemos mostrar con esta serie cómo es la vida de un actor detrás de las pantallas. Creo que a la gente le puede gustar saber cómo es, por ejemplo, el proceso de casting. Creo que el acierto de la serie es que tiene mucho ‘insight’ sobre el medio en el que estamos “, comenta.

Para Emiliano, esta serie muestra cómo “exploramos el mundo de las relaciones a través de un personaje que es un romántico”.

Sebastian Zurita protagoniza "Cómo sobrevivir soltero".

“Buscamos si es válido ser un romántico en esta época de citas por aplicación, que como dice mi hermano todo es tan efímero y fugaz. Además, es interesante que un personaje como Sebastián que, según él, ya tenía toda su vida resuelta, que creía en el amor, pues se enfrenta con una realidad distinta”, complementa Emiliano.

Sobre lo que es importante para ellos a la hora de crear las historias dentro de la serie mencionan que es: “mostrar la vida, con sus cosas buenas, con sus cosas malas”. “Al final el personaje se da cuenta que está bien no tener tu vida planeada, no estar con el amor de tu vida en los treintas. Creo que eso hace que mucha gente se identifique”, añade Emiliano.

En la serie se muestra el uso de aplicaciones de citas como Tinder, y en más de una ocasión en la serie como en la vida misma, estas citas salen mal. Siendo Sebastián Zurita un romántico como su personaje el actor afirma que no cree que estas aplicaciones rompan la magia del romance.

“Creo que lo han hecho estas aplicaciones es hacer la vida más fácil a todos, pero al hacerla más fácil, he percibido que en los jóvenes hay esta sensación de ‘siempre hay algo mejor’ “, indica, haciendo con el dedo el movimiento de rechazar en Tinder.

Cómo sobrevivir soltero poster

Además, afirma que al igual que en su personaje, encontrar a una pareja estable actualmente puede ser más complicado, pero no por las aplicaciones sino por el tiempo. “Antes la conexión era más única y no habían tantas opciones. No creo que las aplicaciones le resten al amor, porque no importa cómo conozcas a la persona sino el cómo te enamoras y llevas la relación”, agrega.