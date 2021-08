Conforme a los criterios de Saber más

En tres actos atemporales de “Cruel Summer”, la vida de Jeanette Turner (Chiara Aurelia) es una pesadilla, tras presenciar un traumático episodio. El thriller psicológico que en los créditos iniciales te recomienda comunicar a las autoridades si sabes de algún caso de abuso ha marcado tendencia entre los fanáticos de la serie que ya la vieron hace unos meses en Estados Unidos y esperan el estreno en Prime Video este 6 de agosto.

“Desde lo creativo fue muy similar, el tener que hacer avanzar las distintas tramas conduciendo el estado emocional de cada personaje”, dijo en conferencia de prensa la productora ejecutiva de “Cruel Summer”, Jessica Biel, quien también es reconocida por su papel de reparto en la serie “The Sinner”, serie con la que compitió por un Emmy.

La historia

Una mañana de 1993 en Texas, Estados Unidos, Jeanette Turner se levanta, como cada día, pensando en el momento en que la popularidad llegara a su vida. Ella se considera una ‘nerd’, pero sus padres y dos mejores amigos la aman tal y como es. No le importa, porque ella sueña con tener la vida de la adolescente más conocida de la escuela, Kate (Olivia Holt). Al siguiente año, las cosas no son las mismas, porque su personalidad ha cambiado. Ahora, sus amigas son las de Kate, su novio es el de Kate, y hasta suena y se luce vestida como Kate. ¿Pero dónde está a quien reemplaza?

Había desaparecido, provocando un profundo dolor en sus seres queridos. Después de haber pensado lo peor, ese año, 1994, por fin encuentran viva a Kate. Había sido secuestrada por el director adjunto del colegio, Martin Harris (Blake Lee). Y Jeanette se convierte en un fraude, por decirlo menos, pues todo indica que ella sabía el paradero de Kate, pero nunca lo reveló. El mundo se desmorona para la joven. Un año después, 1995, los medios locales se encargan de contar la historia y colocar como la persona más cruel de Estados Unidos, en tanto abogados intentan resolver su caso frente a un juez.

¿Quién es realmente el stalker en esta historia de misterio? Todo apunta a Jeanette, pero hay varios otros indicios hacia otros personajes. La segunda temporada, proyectada para 2022, promete atar los cabos sueltos y concluir (o no) la culpabilidad de Jeanette.

(De izquierda a derecha) Martin Harris (Blake Lee) es el director adjunto de la escuela; Vince Fuller (Allius Barnes) y Mallory Higgins (Harley Quinn Smith), los mejores amigos de Jeanette (Chiara Aurelia). Kate Wallis (Olivia Holt) es la joven secuestrada y Jamie Henson (Froy Gutierrez), su novio. Greg Turner (Michael Landes) es el padre de Jeanette, y Angela Prescott (Brooklyn Sudano), su enamorada. (Foto: Prime Video)

La primera temporada de “Cruel Summer” ha tenido gran aceptación en la audiencia y crítica mediática. Algunos de los temas que trata son el grooming (o el acoso de un adulto a un niño o adolescente), la depresión y la homofobia. Las líneas atemporales no debilitan los abismos de los personajes, pues no solo tienen objetivos claros, sino también evoluciones redondas. Mantiene atrapado, eso sí.

Martin Harris (Blake Lee) es conocido por sus papeles en producciones locales en Estados Unidos, como en la serie "Mixology" y la película "The Christmas Setup". (Foto: Cruel Summer)

En The Tonight Show, Jessica Biel comentaba que el equipo de producción quiso mantener reserva con información sobre el misterio que contemplaba la historia, pero Biel no estuvo de acuerdo, a pesar de que otros actores preferían no saber qué más pasaría. Jimmy Fallon le bromeaba a Chiara Aurelia (Jeanette): “joven artista”. Es gracioso: como ella nació en 2003, una película de los años 90 es un sorprendente reto para la generación adolescente de hoy. Ella nunca había utilizado un walkman. ¡Qué ternura!

Chiara Aurelia suele postear en sus redes sociales todos los avances informativos de “Cruel Summer” y las teorías sobre la culpabilidad de los personajes aparecen por todos lados. Apuntando a ese público, los creadores de la película quieren desarrollar una historia capaz de mostrar todos los problemas y peligros a los que están expuestos estos jóvenes en los colegios.

LA FICHA

Serie: “Cruel Summer”

Sinopsis: Ambientada en los 90, la serie cuenta la historia de una adolescente hermosa y popular que se encuentra desaparecida y una chica aparentemente sin relación a ella, se transforma de una dulce y aislada niña, en la chica más popular de la ciudad, convirtiéndose eventualmente en la persona más odiada de Estados Unidos. Cada episodio se cuenta desde puntos de vista alternos.

Elenco: Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez,Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano y Sarah Drew.

Plataforma: Prime Video









