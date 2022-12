Los años setenta marcaron una de las décadas más icónicas e influyentes de la movida musical y rock. Y es esa década en la que se desarrolla “Daisy Jones & The Six”, la novela best-seller de Taylor Jenkins Reid que ahora servirá de insumo para la nueva serie de Prime Video.

La serie limitada, de corte dramático y musical, desarrolla el ascenso y la precipitada caída de una banda ficticia y sus carismáticos vocalistas: Daisy Jones (Riley Keough) y Billy Dunne (Sam Claflin).

La trama inicia cuando la agrupación sale del anonimato y da el salto a la fama. “Después de un concierto agotado en el Soldier Field de Chicago, deciden dejarlo todo. Ahora, décadas después, los miembros de la banda finalmente están de acuerdo en revelar la verdad. Esta es la historia de cómo una icónica banda implotó en el cenit de sus poderes”, dice la sinopsis oficial.

Estas son algunas primeras imágenes de lo que será la producción:

"Daisy Jones & The Six". / Prime Video

Fecha de estreno

La serie es protagonizada por:

Riley Keough como Daisy Jones

Sam Claflin como Billy Dunne

Camila Morrone como Camila Dunne

Will Harrison como Graham Dunne

Suki Waterhouse como Karen Sirko

Josh Whitehouse como Eddie Roundtree

Sebastian Chacon como Warren Rhodes

Nabiyah Be como Simone Jackson

Tom Wright como Teddy Price

Con una aparición especial de Timothy Olyphant como Rod Reyes.

“Daisy Jones & The Six” tiene en la producción ejecutiva a Reese Witherspoon y Lauren Neustadter de Hello Sunshine y a Brad Mendelsohn de Circle of Confusion.

Scott Neustadter y Michael H. Weber crearon la serie, basada en una novela de Taylor Jenkins Reid, quien también produce.

La serie se estrenará exclusivamente en Prime Video el 3 de marzo, con nuevos episodios semanalmente cada viernes hasta el 24 de marzo.