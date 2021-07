Conforme a los criterios de Saber más

Este 15 de julio, Prime Video estrena la segunda temporada de “El Cid”. Protagonizada por Jaime Lorente, Alicia Sanz y Elia Galera, entre otros actores españoles, la serie es una mezcla de historia y ficción de la vida de Rodrigo “Ruy” Díaz, conocido como el Cid Campeador.

La segunda temporada de “El Cid” arranca con la muerte del Rey Fernando y la designación de sus hijos Sancho, Alfonso y García como los reyes de Castilla, León y Galicia, y el nombramiento de Ruy como caballero, antes de convertirse en un verdadero héroe nacional. Calificado como tal por algunos autores, el título de mercenario es otro de los nombres que recibe este personaje que sea de una u otra forma, inspiró una de las obras cumbre de la literatura española: El Cantar de Mio Cid.

Batallas, amor, política, intrigas, traición, muerte y luchas de poder componen esta segunda entrega de la que nos hablaron Jaime Lorente y Alicia Sanz y revelamos a continuación.





El Cid, “una figura que me ha acompañado desde hace mucho tiempo”

La historia de Mio Cid no es ajena a Jaime Lorente. El actor recuerda que tanto en sus años de colegial como en su etapa de estudiante de arte dramático, esta historia ha sido siempre un motivo de estudio.

“Ha sido una figura que de alguna u otra forma me ha acompañado durante mucho tiempo y nada, es una leyenda enorme lo que ha significado la historia de El Cid, así que ha estado muy difícil interpretarlo”, ha dicho el actor quién además ha calificado la experiencia de rodar las serie como maravillosa.

Jaime Lorente interpretando a El Cid de Prime Video. Foto: Prime Video

El reto de interpretar a “El Cid”

Para el actor español, uno de los grandes retos de interpretar a “El Cid” ha sido saber afrontar la transformación de este personaje hacia finales de la primera temporada.

“En la primera temporada vemos un adolescente recién llegado. Vemos cómo él recién empieza a descubrir la vida, los conflictos, las relaciones. Y en la segunda temporada, ya vemos a un hombre, con un drama interno muy fuerte, con un conflicto moral fuertísimo. Cómo empieza a crear su propio camino, se quiere desprender del yugo que le han dejado y empieza a desconfiar. Y ese ha sido el principal reto.

Imagen correspondiente a la segunda temporada de "El Cid". Foto: Prime Video

“Lo atrapante de un personaje como El Cid”

En ese sentido, interpretar a “El Cid” es para Lorente un paso muy distinto en su carrera. Acostumbrados a verlo en tramas juveniles, este clásico marca un antes y un después en la carrera del actor español.

“Me dieron la oportunidad de hacer algo muy diferente a lo que yo había hecho con anterioridad entonces yo pongo el alma, todo de mí para hacerlo lo mejor posible, para hacer un personaje verosímil, para contar una historia bonita”.

Jaime Lorente en una escena de la segunda temporada de "El Cid".

“Lo clásico no muere en el tiempo”

Jaime ha hablado también del interés y la vigencia de la historia de “El Cid” a pesar de los cientos de siglos que nos separa de ella. “Yo creo que lo clásico es clásico porque no muere en el tiempo. Creo que como humanos tenemos algo interno que no se desaparece nunca. Hay cosas que se mueven pero hay otras que se mantienen iguales. La sociedad como sociedad cambia sobre todo por la realidad política de cada lugar pero en el interno de cada uno, a lo mejor hoy hay pensamientos que antes también se daban. Entonces, son cosas que no perecen”.

Álvaro Rico en la segunda temporada de "El Cid". Foto: Prime Video

“La fuerza de Doña Urraca”

Alicia Sanz interpreta en “El Cid” a Doña Urraca, hija del fallecido rey Fernando. Sobre su papel, la actriz ha destacado la fuerza de este. “Cuando leí por primera vez el guión, tuve que leer dos veces para saber si era Urraca o Urraco pues no estoy acostumbrada a leer a personajes tan bien escritos femeninos y con tantas capas. Lo que me gustó era que no se sabía muy bien por dónde iba a salir. A mí como actriz también me pasa con ella que nunca dice lo que está pensando. Ella puede decir una cosa pero está maquinando otra en su cabeza. Siente otra cosa y nunca se sabe por dónde va a ir. Es un personaje muy dimensional”.

Alicia Sanz, Lucía Guerrero y Lucía Díaz en una escena de la segunda temporada de "El Cid".

Urraca en la segunda temporada de “El Cid”

Al igual que Lorente, Sanz calificó de un sueño la oportunidad de interpretar un personaje con tantas aristas como Urraca en una serie como “El Cid”. “Para mí ha sido muy divertido explorar en esta segunda temporada explorar la parte más vulnerable, que no suele mostrar tanto pero que también tiene corazón y hay veces que lo que está pasando, las muertes que han sucedido es algo que ella no sabe muy bien cómo gestionarlo y por primera vez vemos a una Urraca que no sabe muy bien qué hacer. Hasta que al final, como que de alguna forma se la ve guerrera pero desde lo físico, ya incluso en batalla”.

Alicia Sanz y Nicolás Illoro en una escena de "El Cid". Foto: Prime Video

El boom de las series españolas

Consultados sobre la importancia que han cobrado las series españolas en los últimos años, Lorente reconoce el papel de las plataformas de streaming para tal fin. “Están poniendo la ´tele´ en todos los lugares del mundo para que el trabajo que se hace en un lugar concreto se vea en todo el mundo. Entonces, mientras mayor exposición, mayores posibilidades que el trabajo llegue a todos lados y eso hace que también entre más dinero a nivel de producción para que se hagan cosas mejores.

En cuanto al boom de las series históricas, como por ejemplo “Game of Thrones”, el actor español se ha mostrado a favor pues es una forma diferente de mostrar una determinada realidad.

“Creo que el pasado también nos pertenece porque somos un poco lo que han hecho de nosotros y ver cómo era una época determinada”.

Sanz, por su parte, ha alabado el papel de las plataformas, en este caso el de Prime Video, en la difícil tarea de dar a conocer temáticas como las de “El Cid”, de manera tan directa. “Yo creo que es súper rico para muchos países. Creo que en Latinoamérica el Cid sí se estudia en la escuela y todo eso pero hay muchos países donde se transmite esta historia y el público no tenía idea de quién era esta leyenda épica. Me llegan mensajes de lo que ha sido descubrir cómo era la vida en la época medieval. Por la forma de vida tan rápida que tenemos, en la que cuesta más leer por un tema del tiempo, creo que es una forma más fácil de hacer llegar la historia de manera divertida y que a su vez promueve la cultura y el turismo.

DATOS

Terminado el rodaje de “El Cid”, Jaime Lorente comenzará a rodar próximamente dos películas, una llamada “Filipina” en Sevilla y y otra aún sin nombre en Barcelona.

Sobre la posibilidad de trabajar en Hollywood, Lorente ha dejado claro que para él es más importante la calidad del proyecto, por más que sea de la industria hollywoodense.

Alicia Sanz actualmente forma parte de “Now and Then”, la primera serie española de Apple. Se trata de un thriller bilingüe, producido por el mismo equipo series como ‘Velvet’ o ‘Las Chicas del Cable’.

La tercera temporada de “El Cid” aún no ha sido confirmada.

