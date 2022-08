Además…

Guerra de precuelas

Una batalla épica de precuelas está por comenzar. “The Lord of the Rings: The Rings of Power” debuta muy poco después de “House of the Dragon” de HBO, que se desarrolla dos siglos antes de “Game of Thrones”. Está por verse cuál será el resultado de este duelo, por ahora “House of the Dragon” dejó una marca alta por sus espectadores: Casi 10 millones de personas vieron el estreno, convirtiéndolo en el mejor de la historia de HBO. Prime Video ha presumido antes que su anuncio promocional de “The Rings of Power”, transmitido durante el Super Bowl LVI, es el trailer más visto de la historia del partido.