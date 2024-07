El universo de la Tierra Media recobrar vida con en el vibrante trailer oficial de la segunda temporada de “El señor de los anillos: los anillos de poder” (”The Lord of the Rings: The Rings of Power”). Desde su estreno en 2022, la serie de Prime Video capturó la imaginación de los fanáticos con su narrativa e impresionantes efectos visuales. Basada en las obras de J.R.R. Tolkien, la segunda parte explora los eventos épicos que preceden a “El Señor de los Anillos”, sin perder la típica magia, misterio y lucha contra la oscuridad.

El trailer oficial de la serie pasó por la reciente Comic-Con de San Diego y los seguidores de la serie fueron testigos de un evento inolvidable. Los productores generales J.D. Payne y Patrick McKay presentaron el avance, le cual manifiesta la oscuridad a través de Sauron en la segunda temporada.

Trailer oficial de “El señor de los anillos: los anillos de poder” Temporada 2

Fecha de estreno de “El señor de los anillos: los anillos de poder” Temporada 2

La segunda temporada de “El señor de los anillos: los anillos de poder” se estrenará en Prime Video el 29 de agosto de 2024. Los episodios estarán disponibles para los suscriptores a partir de la madrugada.

¿Qué sucederá en la temporada 2?

Sauron/Halbrand y Galadriel tuvieron una fuerte conexión en la primera temporada de "El señor de los anillos: Los anillos de poder". (Foto: Amazon Studios)

En esta nueva temporada, Sauron regresa a la Tierra Media, después de haber sido expulsado por Galadriel. Viene sin un ejército que lo respalde, el ascendente Señor Oscuro busca recuperar fuerzas y supervisar la creación de los Anillos de Poder, puesto que su plan es someter a los pueblos a su voluntad. Con reinos fracturándose y alianzas tensándose, elfos, enanos, orcos, hombres, magos y Harfoots deberán luchar en contra de la amenaza que se avecina. Galadriel será la principal salvadora una vez más.

Elenco principal de la serie

El elenco principal de “El señor de los anillos: los anillos de poder” está compuesto por los siguientes actores.

Morfydd Clark como Galadriel

Robert Aramayo como Elrond

Markella Kavenagh como Elanor ‘Nori’ Brandyfoot

Joseph Mawle como Oren

Cynthia Addai-Robinson como la Reina Regente Míriel

Lenny Henry como Sadoc Burrows

Ficha técnica