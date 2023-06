Prime Video reveló el primer teaser de la segunda temporada de “El verano en que me enamoré”, de cara al estreno en la plataforma el 14 de julio. Esta nueva entrega llegará con tres episodios y luego se estrenará uno por semana.

/ John Merrick

Acerca de “El verano en que me enamoré”

Belly solía contar los días hasta que pudiera regresar a Cousins Beach, pero con Conrad y Jeremiah peleando por su corazón y el regreso del cáncer de Susannah, no está segura de que el verano vuelva a ser igual.

Cuando un visitante inesperado amenaza el futuro de la amada casa de Susannah, Belly tiene que reunir al grupo para unirse y decidir de una vez por todas dónde está su corazón.

La segunda temporada de “El verano en que me enamoré” está dirigida por las showrunners Jenny Han y Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt y Gabrielle Stanton se desempeñan como productores ejecutivos, junto con Hope Hartman, Mads Hansen y Paul Lee para wiip. La serie es una coproducción de Amazon Studios y wiip.

Jenny Han es la autora número uno en ventas según The New York Times por sus libros: “A todos los chicos de los que me enamoré” y “El verano en que me enamoré”. Sus libros han sido publicados en más de 30 idiomas. Para televisión, creó dos nuevas series basadas en sus libros: “El verano en que me enamoré” de Prime Video, de la que es productora ejecutiva y copresentadora, y la serie de Netflix, “Besos, Kitty”, un spin-off del universo “A todos los chicos de los que me enamoré”, del que que ella es también productora ejecutiva y co-showrunner.

Afiche oficial de "El verano en que me enamoré". Foto: Prime Video

En cine, fue productora ejecutiva de las tres películas de la exitosa trilogía “A todos los chicos de los que me enamoré” de Netflix. Han vive en Brooklyn, Nueva York.

