“Encantado de no conocerte” (얄미운 사랑), “Nice to not meet you” o “Yalmiun Sarang” es el nuevo k-drama de Amazon Prime Video, protagonizado por Lee Jung-jae. El actor surcoreano, a quien Netflix dio la oportunidad de demostrar su talento ante los Premios Emmy con “El juego del calamar” (“Squid Game”), vira del género de acción sangrienta hacia una comedia romántica que acaba de estrenar en la plataforma.

Como los fans de “El juego del calamar” recuerdan, Lee Jung-jae alcanzó la mirada internacional por su papel como Seong Gi-hun, el jugador 456, en la serie de supervivencia de Netflix. Esta finalizó su tercera temporada el 27 de junio de este año. Pero, además de “Squid Game”, la filmografía del actor en Corea del Sur y el mundo incluye múltiples dramas, como el k-drama político “Chief of Staff” (2019) y últimamente la serie “Star Wars: The Acolyte” (2024), donde interpreta al Maestro Sol.

Lee Jung-jae ganó el Premio Emmy a Mejor Actor Principal el 12 de septiembre de 2022, tras su trabajo como Seong Gi-hun en la exitosa serie de Netflix, "Squid Game". (Foto: Netflix)

Trailer oficial de “Encantado de conocerte” (“Nice to not meet you” o “Yalmiun Sarang”)

¿De qué se trata “Encantado de no conocerte”?

La trama principal describe a Lim Hyeon-jun (Lee Jung-jae), un actor encasillado en el papel de un detective con estilo de ‘James Bond coreano’. Él anhela protagonizar ficciones de otros géneros, porque siente que la gente solamente lo reconoce por el rol sangriento que ha repetido por años.

En paralelo a la historia de Lim, está la trama de Wi Jeong-sin (Lim Ji-yeon), una periodista condecorada en el ámbito político que, de pronto, es desplazada al departamento de entretenimiento tras cubrir un caso de corrupción. En ese nuevo entorno debe interactuar con Hyeon-jun, a quien en un primer momento admira por su papel televisivo, pero pronto descubre que su imagen pública dista mucho del actor real.

Lee Jung-jae y Lim Ji-yeon protagonizan "Encantando de no conocerte", la nueva serie coreana de Prime Video. (Foto: Amazon Prime Video)

Hora y fecha de estreno: Guía de episodios de “Nice to Not Meet You”

La serie se estrenó en Corea del Sur el 3 de noviembre de 2025 a través del canal tvN, con emisión los lunes y martes a las 20:50 KST (6:50 a.m. en Perú). Por su parte, Prime Video posee los derechos para su transmisión global, por lo que el título ya está disponible en la plataforma.

La primera temporada de la serie consta de 16 episodios de 70 minutos en promedio cada uno, que pasarán, incluso, por Navidad en fechas de estreno hasta finalizar con el capítulo del 22 de diciembre. Estos se estrenan semanalmente.

Episodio 1 2 de noviembre Episodio 2 3 de noviembre Episodio 3 9 de noviembre Episodio 4 10 de noviembre Episodio 5 16 de noviembre Episodio 6 17 de noviembre Episodio 7 23 de noviembre Episodio 8 24 de noviembre Episodio 9 30 de noviembre Episodio 10 1 de diciembre Episodio 11 7 de diciembre Episodio 12 8 de diciembre Episodio 13 14 de diciembre Episodio 14 15 de diciembre Episodio 15 21 de diciembre Episodio 16 22 de diciembre

Elenco: Quiénes son las estrellas de “Encantado de no conocerte”

Lee Jung-jae como Lim Hyeon-jun, el actor estrella encasillado.

Lim Ji-yeon como Wi Jeong-sin (o Jeong-sook), la periodista política.

Oh Yeon-seo como Kwon Se-na, la ex novia de Hyeon-jun y superestrella de Corea del Sur.

Jeon Sung-woo como Park Byeong-gi, director-guionista indie.

Seo Ji-hye como Yoon Hwa-young, editora de entretenimiento de un medio de comunicación.

Kim Ji-hoon como Lee Jae-hyung, ex jugador de béisbol que se convierte en CEO.

Choi Gwi-hwa como Hwang Ji-soon, manager de Hyeon-jun.

Kim Hyun-jin como Lim Sun-woo, medio hermano de Hyeon-jun.

Na Young-hee como Song Ae-sook, la madre de Hyeon-jun.

Jin Ho-eun como Wi Hong-shin, hermano menor de Jeong-sin.

Ficha técnica

Título original (hangul): 얄미운 사랑 (“Yalmiun Sarang”)

Título internacional: “Nice to Not Meet You”

Título en español: “Encantado de no conocerte”

Plataforma: Amazon Prime Video (excepto en Corea del Sur)

Cadena original: tvN (Corea del Sur)

Género: K-drama

Temporada: 1

Episodios: 16

Productores: Studio Dragon, Studio & NEW

Director: Kim Ga-ram

Guion: Jung Yeo-rang

Fecha de estreno: 3 de noviembre de 2025

Idioma original: Coreano

País de origen: Corea del Sur