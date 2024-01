“No quiero que vuelvas a dibujarlo, ¿ok?”, le advierte Margaret (Nicole Kidman) a su hijo Philip (Bodhi del Rosario) luego que este admita que en la cartulina que ella le está mostrando aparecen, además de todos los miembros de su familia -- incluido su hermano menor desaparecido Gus (Connor James)—un dibujo de Jesús, hijo de Dios. “Está bien, mamá”, le responde, algo temeroso.

Así de fría y concisa es una de las primeras escenas de “Expatriadas”, la nueva miniserie de Prime Video que tiene a la talentosa y premiada Nicole Kidman como co-protagonista y productora. Dirigida por Lulu Wang, esta producción de seis episodios de casi una hora de duración cada uno es una adaptación de “The Expatriates”, libro superventas escrito en 2016 por Janice YK Lee.

Estamos frente a un drama cuyas protagonistas son tres mujeres estadounidenses cuyas vidas coinciden en un punto absolutamente lejano del continente americano. Margaret, una arquitecta paisajística, vive junto a su esposo, el muy bien pagado ejecutivo Clarke (Brian Tee). La segunda dama con peso principal en la historia es la vecina de Margaret, de nombre Hilary (Sarayu Blue), casada –o para ser más precisos, al borde de terminar su matrimonio--- con David Starr (Jack Huston). Finalmente, la tercera protagonista es Mercy (Ji-young Yoo), una egresada de Columbia que, huyendo de los choques con su madre, termina prácticamente como una ‘mil oficios’.

Lo primero que resulta evidente conforme avanzan los minutos de “Expatriadas” es que no sigue un esquema convencional. El guion plantea dos paralelos signados por su temporalidad. Ambos tienen lugar en Hong Kong. En el pasado, Margaret tiene tres hijos, y aunque ya ‘resiste’ haber parado su amada profesión para ser solo “una madre de familia”, su semblante es de regular a bueno. Mantiene relaciones sexuales de forma habitual con su esposo, quien dicho sea de paso es un tipo muy comprensivo en todo sentido.

Siguiendo en el pretérito, Hilary y David comienzan a ser testigos de cómo el amor que alguna vez se juraron para siempre comienza a desgastarse. Él, con menos paciencia que su vecino Clarke, es –como casi todos en este elenco principal—un ejecutivo de buen trabajo, que incluso es trasladado a diario por un chofer privado. La situación se tensa mucho más cuando la pareja confirma que no puede tener hijos. Aunque si uno se detiene a mirar más allá, Hilary tampoco es el tipo de mujer que parezca llamada a ser madre. No se vio forzada a suspender su profesión, como sí pasa con Margaret, pero parece llevar los suficientes problemas en la cabeza como para imaginarse cambiando pañales.

Tal vez la historia que más robusta luce en lo argumental es la de Mercy. Irascible casi siempre, esta jovencita de 24 años cree que “venir a Hong Kong” es una forma de empezar una nueva vida. Cuando se lo dice a Margaret –poco después de conocerla y de que esta la mire como una posible sucesora de su nana de siempre, la querida anciana Essie (Ruby Ruiz)—esta se ríe. “¿Empezar de nuevo? ¡Tienes 24!”. Lo que ignora el personaje de Kidman es que al frente tiene a una chica llena de conflictos personales que tampoco le permiten, digamos, gozar de cierta estabilidad emocional.

Margaret (Nicole Kidman) no se halla en su lugar tras la calamidad de perder a su hijo menor. (Prime Video)

La manera de presentar la miniserie busca ser singular, aunque tal vez sin mucha pericia. El recurrir al pasado y al presente de forma intercalada exige que el televidente disponga toda su atención para entender bien el origen de los problemas. Por ejemplo, antes de ver propiamente la historia, se ha decidido colocar en pantalla –cual informe de noticiero nocturno-- una serie de tragedias personales, familiares y/o públicas. Una enfermera que mató a terceros manejando su auto, un grupo de viajeros que con parte del avión que usaban terminó cortando los hilos de un teleférico y matando a muchos otros. La locutora, Mercy, entonces adelanta lo que se vendrá en los seis episodios:

“Estas historias siempre se centran en la víctima, nunca se menciona la responsable de la calamidad. Yo quiero saber de los responsables, de las personas que causaron las tragedias. Las personas como yo. ¿Alguna vez son perdonadas? ¿Siguen con sus vidas? No hay un solo momento en que no piense en lo que hice. No hay un solo momento en que no piense en ti, en qué estás haciendo, y en cómo estará tu vida cuando fui yo quien la destrozó por completo”.

Ni siquiera han pasado los primeros tres minutos de “Expatriadas” y Mercy ya está presentándose como la responsable de una “calamidad”. El recurso de adelantar parte de lo que se vendrá resulta en este caso correcto, principalmente porque la miniserie de Prime Video no es solo sobre una nana que, a causa de un descuido, pierde de vista al hijo de una familia donde pensaba trabajar, ocasionándole el más grande daño imaginable. La producción que tenemos la frente es un collage de pequeñas historias de matrimonios rotos y mujeres que sufren sus particulares desdichas.

Sobre lo externo, por lo menos en los dos primeros episodios de la serie estrenados el 26 de enero, puede percibirse una propuesta sólida, un intento claro por construir una atmósfera acorde a los dramas adelantados líneas arriba. Lujosos e inmensos edificios en donde solo podrían vivir precisamente eso: los expatriados (según la Fundéu RAE: personas que salen de su país para exclusivamente trabajar en otro). Lujos que de ninguna manera aseguran la felicidad, aunque a ratos parezcan maquillarla.

Sarayu Blue (Hilary Star) le roba el protagonismo a Kidman en más de una ocasión.

Como personajes externos, las familias de Margaret y Hilary tienen nanas. La primera, Essie, una filipina bastante mayor, con una paciencia fenomenal para calmar a los tres niños, factor que incluso desata ciertos celos en su ‘patrona’ (“Al menos habría que agradecerle que me devolvió a mi esposa”, dice Clarke con un tono habitualmente apaciguador). Del lado de Margaret está Puri (Amelyn Pardenilla), hasta ahora sin mayor trascendencia, pero sí testigo fiel de cómo sus ‘patrones’ comienzan a vivir el fin de todo.

Alrededor de estas dos familias y sus respectivas empleadas del hogar, “Expatriadas” muestra un cúmulo de personajes secundarios cuyos propósitos parecen inicialmente bien definidos. Las amigas de Margaret y Hilary representan el clasismo y hasta la discriminación, presente en Hong Kong, Nueva York, Madrid o Lima. Luego vienen los padres de Clarke, especialmente la mamá, irascible y capaz de enfrentarse a la propia esposa de su hijo en medio de una costosa recepción.

Mercy (Ji-young Yoo) y David (Jack Huston) en una escena de "Expatriadas".

La nueva miniserie de Prime Video presentará sus episodios 3,4,5 y 6 los siguientes días viernes hasta concluir el 23 de febrero. Pareciera suficiente con tener a una estrella como Nicole Kidman en pantalla para garantizar ver la propuesta en su totalidad. Pero no, “Expatriadas” no se basa en ese único ofrecimiento y, ciertamente, la propia Sarayu Blue, y a ratos incluso Ji-young Yoo, le roban el protagonismo a la estrella de Hollywood. Lo hacen a costa de roles que generan empatía. Hilary y Mercy parecen, una duplicando la edad de la otra, dos seres humanos insatisfechos con el mundo que les tocó habitar.