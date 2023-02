PlayStation Studios está en su pico más alto de producción y es que en estos momentos la está ‘rompiendo’ con la serie de HBO de “The Last of Us”; sin embargo, la cosa no queda ahí ya que Amazon Prime Video se ha hecho con los derechos de uno de los personajes más emblemáticos en la historia de los videojuegos, Kratos.

Si hablamos de que Prime Video tiene los derechos sobre Kratos, queremos confirmar que tendremos la primera adaptación a live action del videojuego de “God of War”, el cual abarcaría la saga nórdica y quizá llegue a terminar la mitad primer juego en la temporada inicial.

En un comunicado de PlayStation lanzado en el 2022, estos confirmaron la serie y la producción de la misma, aunque por el momento no tenemos idea de quienes serán los actores para esta serie tan importante.

¿Cuándo se estrena la serie de “God of War”?

Aunque no se tenga una fecha confirmada, ya se han lanzado algunas tentativas y estas van desde mitad del 2024 hasta posiblemente el año 2025 y esta tendría mucho más presupuesto que “The Last of Us” o hasta una de las series emblema de Prime Video, “Los anillos del poder”.

¿Qué se sabe hasta el momento de la serie?

PlayStation todavía no se ha comunicado mucho acerca de la serie pero sí tenemos las palabras de Katherine Pope, Sony Pictures Television Studios, que nos ha dado la sinopsis oficial.

“La serie presenta a Kratos, el dios de la guerra, quien, después de exiliarse de un pasado empapado de sangre en la antigua Grecia, cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgard.

Cuando su amada esposa muere, Kratos emprende un peligroso viaje con su propio hijo para cumplir el último deseo de su esposa: esparcir sus cenizas desde el pico más alto.

Kratos no tarda en darse cuenta de que el viaje en sí es en realidad una búsqueda épica que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y le obligará a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo”.