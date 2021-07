Luego de dos años del final de “Juego de Tronos”, una las series más exitosas de los últimos tiempos, Kit Harington se aleja por completo del personaje de Jon Snow para interpretar a un joven que se enamora de una desconocida en un tren en la nueva temporada de “Modern Love” de Amazon Prime Video, que se estrena el 13 de agosto.

Ahora que Kit debuta en Amazon Prime, te compartimos, a continuación, algunos de detalles que quizás no sepas de la vida del actor londinense.

Kit no es su nombre

El nombre real del actor es Christopher Catesby Harington y nació en Acton, Gran Londres, el 26 de diciembre de 1986. Ni el mismo supo su nombre real hasta que cumplió once años.

En una entrevista señaló, entre risas, que no tenía idea de por qué sus padres no lo llamaban por su verdadero nombre. En otra oportunidad declaró a CNN: “Kit es el diminutivo de Christopher. No supe que me llamaba Christopher hasta los 11 años. Cuando estaba en la escuela, firmaba mis exámenes como Kit Harington, y la maestra me dijo: “Ese no es tu nombre”, y le dije: “Sí, creo que sé cómo me llamo”. Y me dijeron: “No, no, tu nombre es Christopher”. Me enojé un poco con mi mamá. “‘¡No me dijiste mi nombre hasta los 11 años!”.

El actor declaró que incluso llegó a plantearse Kit Catesby como nombre artístico, pero luego se echó para atrás porque este le sonaba demasiado a presentador de un programa de entrevistas de los años 50.

(Foto: AFP)

Ascendencia noble

Como en Jon Snow de “Juego de Tronos”, Kit también tiene ascendencia noble. Es nada menos que descendiente de Sir Richard Harington XII, Sir William Molesworth, Henry Dundas y Carlos II de Inglaterra.

Su árbol genealógico es bastante interesante pues está integrado por figuras como Robert Catesby, conocido en la historia por liderar la fallida conspiración de la pólvora; y el escritor John Harington, inventor del inodoro.

El actor declaró a ES Magazine: “Cada entrevistador estadounidense me dice: “eres pariente de Carlos II”. ¡Tu abuelo es barón! Y eso me pone furioso, porque es parte de mi historia, pero intentan convertirme en un chico sofisticado y no lo soy. Insisto en que no lo soy. Mi madre siempre me dice: “dile a esos periodistas que fuiste a una escuela pública”.

Kit Harington admitió su decepción de Jon Snow en la "Batalla de Winterfell" (Foto: HBO)

Del teatro a “Juego de Tronos”

Kit cursó la secundaria en la Chantry High School, en Martley entre 1998 y 2003. Y luego dio rienda suelta a su gran pasión: el teatro en en Worcester Sixth Form College, entre los años 2003 y 2005.

Tres años más tarde, ingresó la Central School of Speech and Drama, centro de estudios que pertenece a la Universidad de Londres.

Antes de que la fama tocara sus puertas, Kit ya tenía experiencia en el teatro. Entre los años 2008 y 2009, protagonizó la obra teatral War Horse, sobre la que Steven Spielberg desarrollaría una película. Y en 2010, integró el equipo de actores de la obra Posh, de Laura Wade, en la Royal Court Theatre de Londres.

Su vida dio un giro inesperado con la obra “Caballo de guerra” debido a que esta gustó a los productores de “Juego de Tronos” y lo invitaron a un casting. Justo el día de la prueba, se presentó con el ojo morado porque había tenido una pelea en McDonald’s.

“Tenía un ojo morado porque había tenido una pelea. Pero creo que quizás eso ayudó. Ya sabes: “¿quién es el chico con el ojo morado?, dijo en una entrevista para el Daily Mail.

Lucy Boynton y Kit Harington en una escena de "Modern Love". Foto: Prime Video

En 2011, tras estreno de la primera temporada de Juego de Tronos, de HBO, en la que interpretó a Jon Snow, su primer papel televisivo, Kit alcanzó la fama. Sin embargo, no fue una experiencia grata para él.

“No fue un buen momento de mi vida. Sentí que tenía que sentirme como la persona más afortunada del mundo, cuando realmente me sentía súper vulnerable”, declaró la joven estrella en una entrevista con Variety.

El actor reconoció que se trató de un momento inestable de su vida, pese a sentirse agradecido por lo que le estaba ocurriendo en el ámbito profesional. Incluso llegó a pensar en dejar de actuar. “En esa época empecé a ir a terapia y a hablar con la gente. Me sentía muy inseguro, pero no se lo contaba a nadie”, añadió.

Adiós, Jon Snow

Pese al éxito de su papel en Juego de Tronos, Kit ha asegurado en reiteradas oportunidades que no quiere volver a interpretar a un personaje parecido a Jon Snow.

“No quiero intentar repetir a Jon Snow […] Tal vez algo un poco más ligero. Es un programa muy, muy pesado, pesado, pesado. Entonces, algo que sea un poco más ligero, quizás un poco más divertido. Más allá de eso, no sé”, dijo Harington en una entrevista con Harper’s Bazaar.

El joven actor no ha tenido miedo de mostrar su lado cómico, por ejemplo, en abril de 2019, fue el anfitrión de “Saturday Night Live”, respondiendo a las preguntas de sus compañeros de reparto que pedían spoilers sobre la temporada final de la serie.

Aunque Juego de Tronos absorbía gran parte de su tiempo, Kit fue parte de otras producciones en aquellos años. En 2011, grabó “Silent Hill: Revelation 3D”, en el que interpretó a Vincent Carter.

En 2014, protagonizó las películas “Pompeya”y “Seventh Son”. En 2015, fue parte del reparto de “Days in Hell”, un falso documental en el que interpreta a un famoso tenista que se encuentra en la final del Grand Slam en Wimbledon. Ese año también protagonizó “Spooks: The Greater Good”.

A fines de 2017, confirmaron su participación en Gunpowder, un serie de suspenso de HBO basada en hechos reales.

Romance que traspasó las pantallas

Los fanáticos de Juego de Tronos suspiraron cuando en 2012, se supo con Kit salía con su compañera de reparto Rose Leslie, quien interpretaba a Ygritte en la serie.

Kit Harington y Rose Leslie, quienes interpretan a Jon Snow y Ygritte en Game of Thrones, informaron sobre su compromiso de manera tradicional (Foto: HBO)

La relación terminó un año después, pero dejaron boquiabierto a más de un espectador al anunciar su compromiso en 2017 a través del rotativo británico The Times. Kit y Rose se casaron un año más tarde en Escocia en el castillo familiar de Wardhill, propiedad de la familia de la novia. A la boda asistieron sus compañeros de reparto: Emilia Clarck, Sophie Turner, Maisie Williams, Peter Dinklage, entre otros.

Los actores interpretaron a la pareja Jon Snow e Ygritte en la serie de televisión Game of Thrones. (Foto: @kitharongton)





En 2020, se conoció que la pareja esperaba a su primer hijo. Ahora, luego de casi tres años de matrimonio, la pareja disfruta de su pequeño hijo que nació el 16 de febrero de este año en Londres.

¿Dónde ver a Kit?

HBO+: Juego de Tronos

Amazon Prime Video: Modern Love, segunda temporada. Estreno 13 de agosto.

Netflix: Criminal: Reino Unido

VIDEO RECOMENDADO

Mira el primer tráiler de "El reino", la esperada serie de Netflix