Prime Video reveló este miércoles las primeras imágenes de la versión televisiva de “La casa de los espíritus”, miniserie de 8 episodios basada en el best seller del mismo nombre escrito por la chilena Isabel Allende y publicado originalmente en el año 1982

La ocasión tuvo lugar durante un evento público realizado en Santiago al que asistieron Allende y los showrunners de la miniserie Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

La novela publicada en 1982 ha vendido hasta el momento más de 70 millones de copias en todo el planeta, siendo traducida a más de una decena de idiomas. Con su versión televisiva llegará a más de 240 países del planeta. Su estreno está previsto para 2026.

Eva Longoria, Courtney Saladino e Isabel Allende participan como productores ejecutivos de “La casa de los espíritus”, donde actúan Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonsi, Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández, Chiara Parravicini, Juan Pablo Raba, Pablo Macaya, Antonio Zegers, Catalina Saavedra, Amparo Noguera, Emilio Edwards, Nicolás Francella, Maribel Verdú, entre otros.

En las imágenes develadas por Prime Video puede verse a Aline Kuppenheim como Nívea del Valle, Fernanda Urrejola como Blanca Trueba y Rochi Hernández como Alba.

Los actores Eduard Fernández y Aline Kuppenheim en una escena de "La casa de los espíritus", a estrenarse en 2026.

La propuesta es una saga familiar que narra “la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su adorada nieta hacia lados opuestos del conflicto”.

Film Nation, equipo ganador del Oscar detrás de “Anora” y “Cónclave” trabajan de la mano de Fábula de los hermanos Larraín y ganadora del Oscar, en la producción de “La casa de los espíritus”.

La versión Debolsillo de "La casa de los espíritus".

Cabe recordar que esta novela de Allende ya tuvo una adaptación como película en el año 1993. Esta es la primera vez que será llevada a la televisión.