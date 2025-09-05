La segunda temporada de “Betty la fea: la historia continúa” dejó de ser un mero reencuentro nostálgico basado en “Yo soy Betty, la fea” (1999-2001). Con los episodios 7 y 8, de estreno el 5 de septiembre, la serie coloca a cada personaje frente a decisiones radicales. Por un lado, Ecomoda, empresa donde ocurren los hechos, tambalea por milésima vez en su historia. Por el otro, el amor divide a la familia de Betty y Armando, y las lealtades se fracturan entre los empleados de la compañía, haciendo más difícil recuperar su estabilidad financiera.

Episodio 7: “No culpes a la lluvia”

El actor español Javier Pereira (centro) interpreta a Jorge Serrano en "Betty, la fea: la historia continúa".

El séptimo episodio introduce a un nuevo catalizador, Jorge Serrano. Este gurú español de la moda, con la personalidad del actor invitado a la serie, Javier Pereira, confluye como una pieza clave para el destino de Ecomoda sin robar plano con su marcado acento. Su llegada enfrenta a Betty e Ignacio, empresas separadas, con un reto. Sus equipos deberán competir por el respaldo financiero del holding de Serrano. La supervivencia de la compañía está en juego y, con ella, las fidelidades internas.

Este episodio multiplica el caos en la empresa, personaje principal de la serie. En episodios anteriores, la empresa se bifurcó en dos bandos. Además, las lealtades se negocian y los pasillos de Ecomoda se transforman en un campo de batalla disfrazado de pasarela. Lo que impide que la trama sucumba al desorden es la habilidad de los guionistas y los actores para hacer de ese enredo un combustible dramático y, a la vez, un festín de intrigas en la oficina.

Más allá de la lucha corporativa, emergen dilemas personales que redefinen a los veteranos de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”. Nicolás Mora enfrenta revelaciones íntimas con Patricia Fernández, que podrían alterar su dinámica familiar. Camila, la hija de Betty y Armando, vive un triángulo sentimental con Ignacio y Jeff que expone una mirada contemporánea sobre el machismo y la lucha por autodeterminarse como mujer. En paralelo, Marcela Valencia, uno de los personajes históricamente más rígidos, comienza a revelar su vulnerabilidad frente a Pascual (Carlos ‘Pity’ Camacho), alias ‘el papero’, empresario productor de papas colombianas. Los escritores complacen a algunos fans al crear esta relación, que tiene mucho potencial de continuación.

Carlos 'Pity' Camacho es Pascual, el pretendiente de Marcela, interpretada por Natalia Ramírez, actriz y productora de "Betty, la fea: la historia continúa".

Van a pasar muchas situaciones antes de ver la destrucción entre ambos bandos, debido a los intereses sentimentales y empresariales. Se va desdibujando la línea amarilla que Hugo Lombardi (Julián Arango) trazó en Ecomoda para separar al equipo de Betty y ‘las feas’ —los buenos de la historia— frente a sus nuevos aliados a la cabeza de Ignacio —los malos—. La empresa en crisis es un espejo de familias en caos, y viceversa. No faltaron las risas de los disparatados altercados entre los personajes para ofrecer una trama menos sobre Betty “la fea” y más sobre la fragilidad de un imperio de moda al borde de la implosión, donde todos tienen algo que aportar.

Episodio 8: “Des-inteligencia artificial”

El episodio 8 de la segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” promete un enganche tecnológico, pero, en realidad, medita sobre el error humano y sus consecuencias. La llamada “inteligencia artificial” que se anuncia en el título aparece como detonante de un conflicto en la familia Mendoza-Pinzón, por lo mismo, que compete a toda Ecomoda. El motor aquí no está en la innovación de un maniquí parlante, propiedad de Camila, sino en lo que ocurre cuando esa tecnología comete un desliz y revela una verdad sin saber que era un secreto. Pero es una computadora, no es emocional. Así, desata más problemas de los que resuelve.

Aida es el nombre del maniquí con inteligencia artificial, propiedad de Mila, que procesa colecciones de ropa a niveles masivos en la serie "Betty, la fea: la historia continúa".

La hija de Betty, Camila, enfrenta otro punto álgido. Su historia expone un tema generacional, como es la presión de dos pretendientes que luchan por ella como si fuera un trofeo. Con ellos, los guionistas recurren a una crítica explícita hacia los rezagos machistas en el siglo XXI. En estos tiempos modernos, donde la terapia psicológica es vital y la tecnología conversa con los humanos, Camila sigue en el desafío de conquistar su lugar por sí sola. Su arco, más que un drama romántico, se convierte en un discurso sobre autonomía e independencia.

Por otro lado, el capítulo presenta a una Betty atrapada en su dilema más profundo. Mientras Ignacio y Lombardi despliegan diseños con apoyo tecnológico frente a Jorge Serrano, la protagonista debe enfrentar interrogantes personales, como, por ejemplo: ¿puede una familia fragmentada reconstruirse después de tantos desencuentros? ¿Está dispuesta a resistir el amor que aún siente por Armando, a la vez que explora la atracción hacia Esteban?

Si la primera temporada de la serie de Prime Video se debatía entre el eco de 1999 y leves innovaciones, esta segunda apuesta por el quiebre de los personajes. Es más divertido así. Visualmente, la producción acentúa una explosión de colores, vestuarios y sets, a pesar de su estética televisiva chirriante o incluso caricaturesca. Pero algunas excepciones actorales, como Orozco y Molina, salvan el drama de esta comedia. Abello, en cambio, repite gestos y tonos de un Armando en busca de redención.

A una semana de culminar la segunda temporada de “Betty, la fea”, la balanza entre los bandos de la historia parece insostenible. Un consejo de inversión externo decidirá quién sale a flote en Ecomoda. Con nuevas alianzas, se prepara el terreno para una recta final que se percibe inevitablemente explosiva en los últimos episodios 9 y 10.

Lista básica de lo que traen los episodios 7 y 8 de “Betty, la fea: la historia continúa”