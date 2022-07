Con elogios, pero también muchas críticas, la nueva serie de Prime Video “The Terminal List” (La lista terminal) que tiene como protagonista a Chris Pratt ha dado que hablar en las últimas dos semanas.

Esta propuesta creada por David DiGilio tomando como base la novela de Jack Carr, cuenta la historia de James Reece, un agente SEAL que busca justicia contra los responsables de la muerte del pelotón que comandaba durante una operación especial en Siria.

El dolor por tener que enterrar a los compañeros con los que se entrenó y vivió grandes momentos se torna en furia y sed de venganza cuando, aparentemente como parte de una estrategia de silenciamiento en su contra, matan a su esposa Lauren (Riley Keough) y a su hija Lucy (Arlo Mertz).

A lo largo de ocho episodios seremos testigos de cómo el comandante Reece busca desmoronar el sistema militar que se vendió sin escrúpulos y que en dicho propósito le arrebató lo más querido.

Pero hay un personaje secundario que acompaña al protagonista de “The Terminal List” en su objetivo de tachar uno a uno los nombres de todos los causantes de su dolor. Se trata de su ex compañero de equipo Ben Edwards, interpretado por el actor Taylor Kitsch.

Aunque se lleva todas las luces en el giro final de la serie, Ben es el más fiel amigo de James, por lo que lo acompaña en los planeamientos y ejecuciones de todas sus etapas de lo que podríamos considerar un ‘operativo venganza’.

ATENCIÓN: A continuación la nota tiene spoilers de la trama de la serie.

Ben Edwards, el personaje que conecta la trama con el Perú. / Captura de pantalla

Máncora, la famosa playa peruana, en Prime Video

Nos ubicamos en el capítulo 7 de la serie. James ya ha ejecutado a varios de los integrantes de su lista final, y de pronto, en una conversación cualquiera con Ben, este último le pregunta si tiene un Plan B en caso la CIA o el FBI descubra que lo está apoyando en su operación de venganza.

Ben: “¿Has oído de Máncora? Es una ciudad en la Costa del Perú. Allá hay olas perfectas para surfear, aguas termales, ayahuasca y tal vez haya australianas. No está mal para retirarse”

James: “Lo siento”

Ben: “¿Por qué?”

James: “Haberte metido en esto”

Ben: “Ellos me metieron en esto, no tú. No lo olvides”

James: “Sí.

Ciertamente, no se menciona más sobre la playa ni sobre Perú hasta el final de esta serie de Amazon Prime Video. La periodista Katie Buranek (Constance Wu) conversa por SMS con James y le revela que parte del dinero producido por el negociado de medicinas de ensayo en el que él se vio afectado “fue transferido a un banco en el Perú”. Respuesta clave para determinar lo inesperado: su gran amigo Ben lo traicionó.

Recreación de Máncora que se muestra en la serie "The Terminal List". / Captura de pantalla

Mar, arena y botes

Ya en el epílogo de “La lista terminal”, James Reece aparece de la nada dentro de la hermosa embarcación que su amigo Ben alquiló para ese anunciado “retiro” de la CIA. Le toca, ahora sí, tachar el último nombre de su lista.

De la “ciudad” que menciona Ben en lo que adelantamos previamente se ve poco o casi nada: mar celeste, algo de arena y dos pequeños botes.

Como espacio geográfico, Máncora –una de las playas más populares del norte peruano-- es el punto final de una serie de acción que condensa la venganza, el dolor, los traumas que sufren muchos militares tras sus exigentes misiones fuera de sus fronteras, entre otros elementos que buscan capturar la atención de los televidentes a lo largo de ocho capítulos.

