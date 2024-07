Hablaba con sus amigos sobre el plan de “hacer Machu Picchu” pronto. Apasionada por las vacaciones, ha visitado Perú tres veces, pero vuelve más seguido a Colombia, porque el trabajo ha hecho de los viajes en avión algo tan común como tomar un bus. Después del éxito de la telenovela colombiana, actuó en producciones latinas y tuvo algunos papeles en Hollywood. En 2007, integró el elenco de la cinta protagonizada por Javier Bardem, “Love in the Time of Cholera”, y poco antes de la pandemia, se sumó a la serie de Netflix, “Siempre Bruja”.

Fue profesora de Performing Arts en la Universidad Estatal Kennesaw de Georgia, es actriz y madre a tiempo completo, y reciente youtuber. “Aquí estamos” es su primer canal de Youtube, donde refuerza “la importancia y el aporte de las mujeres negras en la historia”. Entiende la exigencia de las redes sociales, pero sufre menos por un ‘like’ que el resto de la humanidad.

María Eugenia Arboleda, su esposo Robert y su hijo Santiago viven en Tampa, Florida.

Por ahora, la pasa bien en Miami. Telemundo la hospedó en un departamento, porque están filmando una nueva telenovela con ella, “Sed de venganza”. Está lejos de su casa en Tampa, Florida. Su esposo Robert King, un ingeniero nuclear con quien trazó un plan de vida en 2008 bajo la condición de poder regresar a Colombia cada vez que quisiera, tendrá de vuelta a su “loca” favorita y a su hijo en cuanto termine el rodaje.

Cali fue su infancia, Bogotá el inicio de su carrera y Florida es su familia. Conoció los sets de televisión en 1987, pero la fama llegó en el 2000 con el querido personaje de Mariana Valdés, una risueña morena aficionada a la lectura de cartas. Aunque era un personaje secundario y recurrente, la secretaria de Ecomoda, parte del ‘cuartel de las feas’, las mejores amigas de ‘Betty’, cobró sentido para la audiencia que, años más tarde, insiste en que la producción la traiga de vuelta en la nueva serie de Prime Video.

Inicialmente, la producción de RCN y Prime Video no pudieron convocar a la actriz para que integrara el elenco de “Betty, la fea: la historia continúa” (estreno: 19 de julio de 2024). Usualmente, ella prefiere el sol de la playa que la luz de la pantalla de un celular. Por eso, se conecta poco por WhatsApp. “El tiempo se va de una manera que no te podés imaginar. ¡Y yo estoy criando un hijo! ¿En qué tiempo (me conecto)?”, se ríe.

Hace unos meses, la producción de RCN le envió la invitación por los 25 años de “Yo soy Betty, la fea” y María Eugenia llegó de sorpresa a la ceremonia. “Después de tanto tiempo, era surreal ver tanta gente (fanáticos) gritando por el elenco”, comenta. “Espero que les vaya muy bien”, desea a sus amigos del elenco.

¿Qué sucedió con María Eugenia Arboleda después de “Yo soy Betty, la fea”?

Mira, mi amor, después de ‘Betty, la fea’ llegaron las cosas más grandes y de mayor responsabilidad a nivel profesional. Aclaro que, antes, gozaba de reconocimiento como actriz, pero después ya era una locura. De ir a montar bicicleta o al mercado, olvídate, fue un periodo donde me convertí en una súper estrella. Estaba claro que solo era un momento y me preguntaba qué vendría después.

¿Y qué pasó después?

Nunca me faltó trabajo. Llegaron cosas más importantes, porque había una responsabilidad de soltar personajes con mucha más participación (como Mariana de “Yo soy Betty, la fea”). ‘Betty’ fue como la patadita de la buena suerte. ¡Hasta Hollywood (llegué)! También hice una serie “Comando Élite” con un personaje grande.

Actuaste con Salvador del Solar en esa serie.

¡Sí, con mi amigo! Nos divertimos mucho haciendo esa serie. Sí, sí, sí. Fue muy bonito. Era una serie súper arriesgada de hacer. Nosotros éramos policías y fue maravilloso trabajar con Salvador, porque es como de otro mundo. Un ser humano, un tipo, ay, cosa tan linda él. Buen compañero, talentoso, disciplinado, caballero, amoroso con sus hijas, culto. No hay nada de lo que hables con él que ese hombre no sepa. Si me siguen preguntando, me deshago en halagos. Hablábamos de música. A los dos nos encantaba Susana Baca. Salvador, un bello, un papacito. Lo recuerdo con todo el amor.

Ahora vives en Estados Unidos. ¿Cómo es tu vida allá?

Entre 2011 y 2016, viví entre Colombia y Estados Unidos. Ya sabes, aquí uno no es nadie. Te toca empezar de cero. Empecé a dirigir obras de teatro. La dirección y escritura siempre fueron parte de mi oficio y eso me llevó a ser profesora universitaria de actuación. Trabajé como una loca, pero después llegó la etapa de la primaria escolar para mi hijo. Era tiempo de estar al frente de su educación.

Además de madre y actriz, eres activista.

Como mujer afro, siempre he sentido que tenemos una responsabilidad. Si estamos en los medios de comunicación, no es solamente para mostrar nuestra carita bonita, sino para ser la voz de otra gente que no tiene la misma oportunidad.

FOTO: Así que un personaje afro, Carmen, interpretada por Valentina Lagarejo, compensa la ausencia de Mariana en la nueva serie.

Los personajes afro eran retratados diferente. ¿Podemos decir que Marina era la cuota de diversidad en “Betty, la fea”?

Para mí, siempre fue una sorpresa por qué (el guionista de la telenovela) Fernando Gaitán no desarrolló más el personaje; por qué no creó una historia para Mariana. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Que el 80% de la comunidad mundial desconoce quiénes somos las mujeres negras. Por más talentoso que fuera, Fernando no sabía con qué cuchara, tenedor o cuchillo coger ese personaje sin que eso resultara una caricatura, un cliché o una burla, entonces lo hizo con sutileza. En ese momento, yo hacía teatro y estaba ocupada, así que no me daba el tiempo para lamentarlo, aunque sí lo pensaba.

¿Sacarías o agregarías algo de Mariana?

En 2024, ese personaje hubiera sido hecha como ícono representante de la comunidad afro en el mundo y Fernando Gaitán tendría que haber inventado una historia coherente, incluyente, relevante de Mariana. Eso pienso. La mayoría de las personas desconoce de qué va ese cuento de la recuperación de nuestra historia y, pues, él no fue la excepción. Hoy no permitirían esa omisión, porque la gente en ‘social media’ se pone intensa con ‘y por qué ella no está en el elenco’. Si Fernando estuviera, sería una presión dura para él. Si ella regresa, tendría que ser una mujer líder desde sus posibilidades. No hablo de una realidad mentirosa, sino de una líder que trabaja en el servicio doméstico, una emprendedora, una periodista... Alguien real.

Poco se sabía de Mariana, más que su afición al esoterismo.

Sí, pero lo disfruté mucho, porque me tocó aprender y soy la más anti cartas y lectores de la suerte (ríe).

Ahora la esotérica es Bertha (actriz Luces Velásquez).

No, parece que ese detalle no prosperó mucho. Justo en diciembre, estuve con ellas (elenco de Prime Video) por una sorpresa que luego verán.

Veo la representación afro en el personaje de la actriz Valentina Lagarejo, que hará de la modelo de Ecomoda.

Entiendo que intentan unificar en la niña a Mariana y a la modelo de tallaje ‘La Pupuchurra’, personaje de Martha (Isabel Bolaños), para matar dos pájaros de un tiro por un tema de costos, porque ellos no me podían traer desde Estados Unidos para filmar.

¿Qué te parece que hayan incluido ese personaje en vez del tuyo?

Al igual que toda la gente, quedé fría. Cuando recién empezó el rumor del regreso de ‘Betty’, conversábamos entre los actores y empezó el cuchicheo para conocer las propuestas. ‘¿Ya te llamaron?’ o ‘no, pero fresca que ya van a llamar’. Y la llamada nunca llegó. Mi representante llamó a la productora ejecutiva y le dijeron que la serie no estaba considerando mi personaje para esta temporada, pero para la siguiente sí. Fue un baldazo de agua fría. Después, me explicaron que llevarme con un presupuesto de los pasajes, hospedarme en el tiempo de rodaje, sabiendo el riesgo de que soy mamá y que si algo le pasaba a mi hijo me iría corriendo, entonces decidieron que me llamarían si las cosas funcionaban. Es raro. Como actor, se juega un poco con el ego, pero me he fortalecido en un bonito camino espiritual, entonces dije: ‘Diosito lindo, de ti es’. Y me llamaron de nuevo para hacer algo, pero eso es un secreto.