Figueroa está viviendo una etapa profesional y romántica marcada por nuevos retos en un país diferente al suyo, tras una incursión en la televisión en Perú, donde se hizo conocida por “Combate” y “Esto es Guerra” y después buscó crecer como actriz en teatro y cine. En una entrevista reciente, la que fue jurado del programa de canto aceptó lo difícil que es estar lejos de Perú. “Cuando uno emigra a otro lugar, siente que está sola”, comenta a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista virtual.

¿Marcelo Tinelli fue un punto de inflexión en tu carrera? Millet Figueroa: "Más allá de mi relación con él, me ha enseñado mucho de la televisión". "Los Tinelli" de Prime Video.

“Como ya lo dije antes, creo que ser peruana y estar en Argentina trabajando me hace sentir muy afortunada, porque de hecho amo y soy muy apasionada de mi trabajo. Y las oportunidades que me han llegado no han sido menores, sino un puente importante para seguir aprendiendo, sentirme muy cómoda en los lugares donde estoy y también aprender a separar un poco el reality de mi relación, de mi vida, porque jamás había compartido tanto de mi relación con Marcelo. Es importante tener estabilidad para que la gente también pueda disfrutar de eso, pero también cuidar mi privacidad”, agrega Figueroa.

Marcelo Tinelli y su pareja, Milett Figueroa, compartieron espacio en el programa "Bailando por un sueño", cuando ella era una participante, y después en "Cantando por un sueño", cuando la peruana fue jurado del programa. Composición: América TV (YouTube)

¿Si ya conquistó al público argentino? “Mira tú, no tengo idea”, exclama. Su carrera en la televisión argentina inició con su participación en “Bailando por un sueño”. En el programa, conoció a Marcelo Tinelli, con quien la relación se fue desarrollando desde los eventos donde se lucieron como pareja hasta las habladurías sobre la capacidad artística de la peruana.

El primer capítulo de la serie de Prime Video es una bomba. Muestra a Milett conviviendo con Marcelo, 4 de sus hijos de compromisos diferentes (Candelaria, Micaela, Juanita y Lolo) y otras figuras cercanas a él que también integran su núcleo familiar, como su primo Luciano “El Tirri” y su pareja Mimi Alvarado, periodista y panelista dominicana.

"El Tirri", Maca (Lelé), Marcelo, Micaela y Juanita Tinelli en una imagen de la serie de Prime Video.

Candelaria es cantante; Juanita, influencer; Lolo, el menor, “una bala”; y Juanita, la novia de Lisandro López, nuevo fichaje del club Xolos de Tijuana. Cada año, Marcelo y su familia se reúnen en su casa de veraneo en Punta del Este. Este año, Milett marcó la diferencia. Al ser una de las tantas conquistas del conductor de televisión, en una atmósfera de incredulidad, las mujeres Tinelli se notaban incómodas con la presencia de la nueva persona en su casa vacacional.

-¿Cómo fue cuando Marcelo te dijo para estar en el reality?

Me había lesionado en “Bailando” y era verano. Obviamente uno tiene que pasarlo con su pareja, entonces Marce justo me dice que estaba grabando la serie. “Mi amor, ¿quieres estar?”. “Dale, sí”. Fue algo súper loco, porque nunca había estado en un reality. Creo que ninguno de los que estamos ahí lo había hecho antes. Fue una buena propuesta, muy interesante, como para que conozcan cómo soy de verdad. Porque usualmente estoy acostumbrada a seguir un guión, cuando hago películas y teatro, pero, en este caso, era Milett haciendo de Milett. Pensaba que era lindo acompañar a Marcelo y, además, estar en el reality, aunque no jugué tanto como me hubiera gustado jugar.

Milett Figueroa visitó la casa vacacional de la familia de su pareja, Marcelo Tinelli.

-Marcelo ha sido un punto de inflexión en tu carrera, ¿cierto?

Más allá de mi relación con él, me ha enseñado y sigue enseñándome mucho sobre la televisión. Marcelo es el número uno desde hace muchos años, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Tiene un conocimiento enorme del medio, mientras que yo llevo apenas 10 años en televisión. Entré a este mundo a los 18 años, y he aprendido con el tiempo. Marcelo me ha ayudado a entender la mentalidad que se necesita para estar frente a cámaras. Hay que ser fuerte, y yo tiendo a ser más sentimental. Antes me afectaban mucho los comentarios, pero ahora sé manejarlos mejor.

-El ‘hate’ puede ser estresante, incluso cuando la persona misma tiene síndrome del impostor.

Me llegan muchos mensajes lindos. Realmente no puedo quejarme, tengo un apoyo enorme de mi comunidad. Lo llamo “comunidad”, porque es como se dice ahora en las redes sociales, pero los veo como una familia que me apoya y me impulsa a seguir. La verdad es que, a veces, un comentario negativo puede pesar más que uno positivo, pero trato de no enfocarme en eso.

Milett Figueroa, lejos de casa ¿Cómo es la relación de Milett Figueroa y la familia Tinelli? "Los Tinelli", Prime Video.

-¿Cómo ha sido vivir en otro país?

Es difícil adaptarse a un país que no es el tuyo, a su forma de pensar, pero uno nunca cambia su esencia, solo se adapta a las circunstancias. Felizmente, mi hermana llegó hace poco a Argentina, y ha sido un gran apoyo para mí. Ella vivió aquí antes, así que conoce bien el lugar. Pasé las fiestas con ella y estoy feliz.

-¿Cómo es tu relación con Marcelo y su familia?

Con Marce la relación es genial. Más allá de los detalles, la convivencia ha sido algo nuevo para mí. El año pasado estuve sola, sin mi familia, y él se convirtió en mi familia. Ha sido un gran aprendizaje. Y con sus hijas, ha sido un proceso, como cada relación, se va construyendo. Siempre me enfoco en los sentimientos de las personas con las que me relaciono, y creo que vamos por buen camino. Todo se ha dado de manera natural, sin forzar nada.

Milett Figueroa aparece en la serie de Prime Video, "Los Tinelli".

-Sé que le tienes mucho cariño a su hijo menor, Lolo.

Sí, pasamos mucho tiempo juntos, especialmente por la convivencia.

-¿Cómo fue el detrás de cámaras de ese primer capítulo del reality?

No lo recuerdo bien, fue todo muy rápido. Incluso estaba usando un collarín porque me había lesionado. Tenía que quitármelo para algunas grabaciones. Fue una experiencia intensa, pero lo tomé como un aprendizaje. No lo veo como un proyecto, sino como una experiencia de vida. A veces ni siquiera me gusta verme en televisión porque soy muy crítica conmigo misma, pero con el equipo de Marcelo todo ha ido bien. Me tratan con mucho respeto y me siento cómoda.

Milett Figueroa enfrentando la crítica Millet Figueroa: "Más allá de mi relación con él, me ha enseñado mucho de la televisión". "Los Tinelli" de Prime Video.

-En el primer capítulo, sentiste que Mimi te comparó con otra mujer. El reality podría explicar por qué hubo encuentros incómodos con ella durante las emisiones de “Cantando por un sueño”. ¿Qué puedes decir sobre tu relación con ella?

Realmente no tengo una relación con ella. Acababa de conocerla en el reality. En cualquier convivencia hay encuentros y desencuentros. Creo que, al ver la serie, se entenderán muchas cosas.

-¿Alguna anécdota especial durante la grabación del reality?

Hubo un momento muy lindo en una fogata en Punta del Este. Conocimos a alguien que compartió su historia de vida, y eso me marcó mucho. Escuchar experiencias tan resilientes te ayuda a valorar lo que tienes y a salir de tu propia burbuja. Fue muy emocionante, y creo que la gente lo sentirá al verlo.

-¿Cuándo vienes a Perú con Marcelo?

No tengo una fecha definida. He recibido llamadas de trabajo interesantes y estoy evaluando las opciones. La vida te da oportunidades increíbles, y trato de estar presente para tomarlas. Lo bueno es que he hecho tantas cosas desde que empecé en la televisión: cine, teatro, ocho novelas, series. Viajé a trabajar afuera, estuvo como modelo, fui Miss, y ahora con los Tinelli, con mi pareja. Se mezcla mucho la vida personal en este reality. Fue una nueva experiencia, porque, en anteriores relaciones, jamás he compartido momentos íntimos en pareja. Siempre he sido muy cauta, pero, bueno, es la primera vez que me nace. Que nos nace. Entonces, queremos mostrar ese lado más íntimo de nosotros.

- ¿Cómo ha sido enfrentar las críticas sobre tu parte artística?

Ha sido un desafío. No tengo la experiencia de figuras como Nacha Guevara, pero sí cuento con formación suficiente para dar devoluciones y recibirlas con voluntad de escuchar. Disfruté mucho “Cantando por un sueño”. Las críticas siempre estarán, pero lo importante es lo que uno aporta al proyecto. Me siento feliz con lo que pude dar, y eso es lo que más valoro.

-¿Te interesa desmentir rumores?

No, la verdad no. No me interesa desmentir. La gente interpreta lo que quiere, entonces nunca vas a convencer a nadie. Prefiero vivir mi vida y enfocarme en lo importante.