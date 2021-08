Conforme a los criterios de Saber más

La segunda temporada de “Modern Love” se estrenó el 13 de agosto en Amazon Prime Video. Se trata de una serie inspirada en la columna homónima del diario The New York Times, que recopila los casos más peculiares y sorprendentes de parejas. Uno de estos capítulos, para ser específicos el número tres, “Extraños en un tren”, protagonizado por Kit Harington y Lucy Boynton, nos sorprendió, pero no gratamente.

Lo que verás a continuación son SPOILERS del capítulo.

Como su propio nombre lo dice, la trama va de dos extraños que se conocen en un tren que va de Galway a Dublín (Irlanda) en pleno inicio de la pandemia y se enamoran tras pasar dos horas conversando. Hasta ese momento nada nos sorprende.

Paula es una estudiante universitaria y sus clases fueron suspendidas por la pandemia y a él, que trabaja en publicidad, le han otorgado 15 días de licencia en el trabajo por la misma razón, así que ambos viajan para encontrarse con sus familias y cumplir con la cuarentena, pensando que todo terminaría en dos semanas.

El viaje en el tren termina y ambos quedan en encontrarse en quince días en la misma estación y, para que todo sea más romántico, no intercambian sus números ni sus redes ni nada, ni siquiera saben sus apellidos. Y se van con la promesa de volver a verse. ¡Vaya historia moderna de amor!

Sin embargo, la pandemia lo complicó todo y las restricciones se extendieron y como ya sabemos estas consisten en confinamientos, restricciones de movilidad y prohibición de los viajes, incluyendo los trenes, etc. Ambos intentan encontrarse y no sabemos cómo termina la historia porque el final es abierto. Y todavía seguimos sin sorprendernos.

En resumen, los avances del episodio prometían hacernos suspirar, pero no se sintió ni se vio la “conexión”, llámese “química”, que supuestamente tuvieron los protagonistas. Hubo algunos chispazos, nada más. Las escenas en las que ambos conversan no son tan profundas, al menos no se vieron en los más trece minutos que Kit y Lucy interactúan.

En uno de los diálogos, el hermano del protagonista hace una broma bastante forzada sobre “Juego de Tronos”, y resulta innecesario, la verdad. El romance se quedó en el tráiler. No nos convencieron.

Ya veremos si el resto de episodios de esta segunda temporada resultan más interesantes que la esperada entrega con el actor Kit Harington.

