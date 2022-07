Si bien “Paper Girls” ha sido continuamente comparado con “Stranger Things” - un pecado del que nosotros también nos consideramos culpables -, con tres capítulos vistos de la nueva serie de Prime Video, esta ofrece mucho para justificar su existencia y promete una aventura muy diferente a la de los chicos de Hawkins.

Razones hay para las comparaciones, al ser protagonizada por cuatro niñas de 12 años en un calmado suburbio de los Estados Unidos que se ven involucradas en circunstancias fuera de su control y con elementos de ciencia ficción. Incluso las mismas protagonistas se someten a los mismos arquetipos: la inteligente, la tímida, la sensata y la sarcástica con un vocabulario soez.

Sin embargo, estas similitudes son solo superficiales, y “Paper Girls” pronto muestra que debajo de la superficie no solo hay una divertida aventura a través del tiempo y el espacio - con varias sorpresas incluidas-, sino también un fascinante análisis de sus personajes al enfrentarlos con sus yo futuros.

Fina Strazza, Riley Lai Nelet y Camryn Jones como KJ Brandman, Erin Tieng y Tiffany Quilkin. (Foto: Prime Video)

Para aquellos que todavía no han visto la serie, “Paper Girls” está ambientada en la localidad de Stony Stream, un suburbio de Cleveland, en el año 1988. Un día después de Halloween, un grupo de cuatro repartidoras de periódicos conformadas por Erin Tieng (Riley Lai Nelet), Mac Coyle (Sofia Rosinsky), Tiffany Quilkin (Camryn Jones) y Fina Strazza (KJ Brandman) se ven involucradas de casualidad en un conflicto entre dos grupos de viajeros en el tiempo: la Vieja Guardia - un grupo militante que busca mantener la línea de tiempo tal como es - y el GTE Bajotierra - un grupo rebelde que busca cambiar la línea de tiempo para encauzar el futuro de la humanidad.

Atrapadas en el ‘lejano’ futuro del año 2019, el cuarteto intentará buscar el camino a casa y se encontrará que el futuro no era tal como lo esperaba. Esto es particularmente relevante para Erin en los primeros episodios, quien se encontrará con su neurótica versión adulta, interpretada de manera resaltante por la actriz Ali Wong quien, a pesar de ser más conocida por la comedia, logra presentar uno de los momentos más emotivos junto a su ‘mini-me’ Lai Nelet.

Riley Lai Nelet y Alice Wong como dos versiones del mismo personaje Erin Wong. (Foto: Prime Video)

En general, el elenco de “Paper Girls” ha sido acertado, con las cuatro jóvenes actrices interpretando sus roles de manera convincente, aunque con un guion que hace que sus personajes se comporten frecuentemente de una manera mucho más madura a la que su edad implica. Adina Porter también destaca como la Priora, un implacable miembro de la Vieja Guardia que utilizará cualquier recurso para encontrar al cuarteto fugitivo.

Algo que me ha resultado refrescante en la historia es que no idealiza la década de los 80 como otras producciones - quizás consecuencia de nuestra mirada nostálgica de películas como “E.T.”, “Monster Squad” y “The Goonies-, sino la muestra de manera más realista como una época complicada a nivel mundial, donde el racismo y la homofobia eran todavía rampantes y donde todos los países vivían todavía bajo el fantasma de una posible guerra nuclear.

Si hay algo que me puedo quejar es que la historia parece demorarse en desenvolverse, con los primeros capítulos sirviendo principalmente para establecer la relación entre sus personajes. Es evidentemente una decisión de los propios productores, y al punto en que he llegado a la serie toda esta preparación está empezando a dar frutos, pero no me cabe duda de que esta lentitud inicial podría servir para alejar a los espectadores más impacientes por la acción.

Veredicto

Por mi parte, con la aparición de SPOILERS y la posibilidad de un nuevo SPOILERS, yo si estoy, a diferencia de las cuatro repartidoras de periódicos, esperanzado por el futuro de esta serie. Recomendada por ahora, con la posibilidad de utilizar una máquina del tiempo para cambiar mi veredicto luego de terminar la temporada.

4 estrellas de 5