“Al filo del deber” (“On Call” por su título original en inglés), la serie policial de 30 minutos creada por Tim Walsh y Elliot Wolf (hijo del mítico hombre de TV, Dick Wolf), ha sido cancelada por Prime Video tras solo una temporada.

La decisión ha sido considerada como insólita por los entendidos debido a que en su temporada debut, “On Call” logró interesantes cifras de sintonía.

El medio especializado en cine y televisión Deadline brindó una explicación en torno a la cancelación. Según indican, los responsables del show protagonizado por Troian Bellisario y Brandon Larracuente no aceptaron las nuevas condiciones de renovación por considerarlas injustas.

“Amazon contactó hace unas semanas con los productores de la serie para una renovación por dos temporadas, según fuentes. La oferta pintaba bien hasta que, según tengo entendido, se le solicitó una reducción de la prima de la serie. Bajo el modelo de compensación de streaming de costo más margen, ampliamente utilizado actualmente, la tarifa de licencia que los productores reciben de las plataformas cubre el costo de la serie más una prima adicional, que se destina a los participantes en las ganancias del proyecto y al estudio en lugar de los gastos administrativos”, inician.

“El argumento de Amazon para el recorte fue que la compañía estaba perdiendo dinero con la serie, algo que también escuchamos a menudo, especialmente en series que no son de su propiedad. Para Wolf Entertainment y Universal TV, reducir una prima que, de entrada, no era muy elevada no era viable económicamente, por lo que On Call en Amazon pasó de una renovación pendiente de dos temporadas a una cancelación en cuestión de semanas”, finaliza Deadline.

Pero no todo es malo para el equipo detrás de “Al filo del deber”, pues hay al menos dos cadenas interesadas en hacerse de la serie y asegurar una segunda temporada. Una de ellas podría ser Peacock, que ya transmite otros exitosos productos de Wolf Entertainment, como “La ley y el orden”, “Unidad de víctimas especiales” y “Chicago PD”, entre otros.

“Al filo del deber” contaba la historia de dos oficiales de policía en Long Beach, California. La experimentada Traci Harmon (Troian Bellisario) y el novato Alex Díaz (Brandon Larracuente). Ambos buscaban poner orden en el citado territorio, en medio de ladrones, comercializadores de drogas y adictos. El plus de la serie era no solo el vínculo que formaban maestra y alumno, sino la acción, pero sobre todo el método de filmación (cámaras corporales, radios, persecuciones a poca luz, etc.).