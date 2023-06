Prime Video anunció el inicio de la producción de “Menem”, su nueva serie original dirigida por Ariel Winograd. El elenco estelar incluye a Leonardo Sbaraglia (El Gerente, Blondi), Juan Minujín (Los Dos Papas, El Marginal), Griselda Siciliani (Bardo, Sentimental), Jorgelina Aruzzi (El Primero de Nosotros, Ex Casados), Marco Antonio Caponi (Asfixiados, Iosi, el Espía Arrepentido), Agustín Sullivan (La Muerte no Existe y el Amor Tampoco, Sandro de América), Cumelén Sanz (La Jefa, Monzón), Alberto Ajaka (Apache: La Vida de Carlos Tévez, El Presidente), Violeta Urtizberea (Las Estrellas, Cien Días Para Enamorarse) y Campi (El Amor Después del Amor, Ex Casados), entre otros.

Leonardo Sbaraglia en una escena de la serie "Menem". Foto: Prime Video

“Menem” se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. La serie, un drama de ficción basado en hechos reales, narra la historia de una familia riojana cuya vida queda ligada al círculo íntimo del Presidente Carlos Menem.

De qué va “Menem, la serie”

La ficción está situada en Argentina en los años 90, desde el ascenso de Menem al poder y la consecuente convertibilidad económica hasta los ataques terroristas sucedidos en Buenos aires. “Menem” es la historia del poder, la controversia política y la tragedia social.

“Menem” fue creada y producida por Mariano Varela (Porno & Helado) y es liderada por Ariel Winograd (El Gerente, El Robo del Siglo) como showrunner y director.

La serie fue escrita por Mariana Levy (El Presidente, Mumblecore en el Conurbano), Federico Levín, Luciana Porchietto (Los Internacionales, Soy Luna), Silvina Olschansky (Maradona: Sueño Bendito, El Marginal) y Guillermo Salmerón (Maradona: Sueño Bendito, El Marginal) y producida por Claxson y Yulgok Media.

Menem se unirá a miles de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Originals locales como “Sayen”, ”Argentina, 1985″, “Noticia de un Secuestro”, “Cochina Envidia” y “La Jauría”.

