Prime Video y Outlier Society, productora de propiedad del famoso actor y director Michael B. Jordan, vienen preparando una adaptación a la TV de “Alas de sangre”, el bestseller del género fantástico firmado por la escritora estadounidense Rebecca Yarros.

Lanzado originalmente en mayo del año 2023, “Alas de sangre” (Planeta), la primera entrega de la saga “Empíreo”, superó los cinco millones de ejemplares vendidos en todo el planeta. Asimismo, logró encabezar durante varias semanas los ránkings de ventas en Amazon y el New York Times.

Rebecca Yarros tiene más de una decena de novelas publicadas, pero ha sido con esta incipiente saga que logró un éxito inusitado en distintas redes sociales. Por ejemplo, en TikTok alcanzó más de 1400 millones de visualizaciones de hashtags vinculados a la misma.

“Outlier es una gran productora y tiene una maravillosa cláusula de diversidad e inclusión, una de las primeras compañías en tenerlos, por eso me alegré tanto, porque sabía que respetarían la diversidad del elenco”, ha dicho a “Variety” Yarros sobre la productora de Jordan que se encarga de adaptar su historia al streaming.

En España, Perú y el resto de Latinoamérica acaba de salir a la venta la segunda entrega de la saga “Empíreo” bajo el título “Alas de hierro”. Deadline deslizó que si la adaptación de “Alas de sangre” tiene éxito en el streaming, podrían adaptarse los libros posteriores, convirtiendo el proyecto en algo similar a “Game of Thrones”.

De izquierda a derecha, los libros de Rebecca Yarros en orden de aparición. (Difusión)

DE QUÉ TRATAN LOS LIBROS DE YARROS

“Alas de sangre” está protagonizada por Violet, una mujer --que como ocurre como la propia Yarros-- sufre el síndrome de Ehlers-Danlos, que afecta fundamentalmente la piel y los vasos sanguíneos.

A continuación, la sumilla oficial de “Alas de hierro”, la continuación de “Alas de sangre”, ya en librerías:

“Aquí, todos esperaban que Violet Sorrengail muriera en su primer año en el Colegio de Guerra Basgiath, incluso ella misma. Pero la Trilla fue tan solo la primera de una serie de pruebas imposibles destinadas a deshacerse de los indignos y los desafortunados. Ahora comienza el verdadero entrenamiento, y Violet no sabe cómo logrará superarlo. No solo porque es brutal y agotador o porque está diseñado para llevar al límite el umbral del dolor de los jinetes, sino porque el nuevo vicecomandante está empeñado en demostrarle lo débil que es, a menos que traicione al hombre al que ama. La voluntad de sobrevivir no será suficiente este año porque Violet conoce el secreto que se oculta entre los muros del colegio, y nada, ni siquiera el fuego de dragón, será suficiente para salvarlos”.