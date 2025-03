Son pocos los actores que pueden presumir grabar sus propias escenas de acción. A ese selecto club pareciera querer sumarse Alan Ritchson, el actor de 42 años que interpreta al exagente de inteligencia militar Jack Reacher en la serie “Reacher” de Prime Video. El problema es que sus ganas por ser parte de este ‘grupo’ casi le cuestan la vida.

Este jueves 27 de marzo de 2025 Prime Video estrenó el octavo y último episodio de la temporada 3 de “Reacher”. Más allá de que este capítulo marcaría el esperado reencuentro entre el personaje principal y el villano Quinn (Brian Tee), antes había una parada técnica: el gigante Paulie.

Interpretado por Olivier Ritchers, este villano es una especie de sicario al servicio de Quinn. Lo primero en llamar la atención de este personaje es que es muy grande. Tan grande que el propio Jack Reacher parece un chico cualquiera a su lado.

Pero Paulie no es solo tamaño, sino también golpes y resistencia. El sicario adelantó algo de su poderío a Reacher en algunos episodios de la temporada 3, sin embargo, el combate final estaría pactado para el epílogo. Fue cuando Jack quiso entrar a casa del traficante de armas Beck. Al llegar, lo recibió nada menos que su gran rival.

En palabras del propio Alan Ritchson, el combate entre su personaje y Paulie se extendió casi cinco minutos. Desde el inicio, el actor estadounidense pidió a todos en la producción que quería grabar algo de las escenas de acción, de la pelea. Y aunque le advirtieron más de una vez que su integridad corría peligro, este insistió, por los fans de la exitosa serie.

“Quiero que el público sepa que lo hago por nosotros. Lo hago por Reacher y estamos todos juntos en esto. Así que quería que la cámara se acercara y me enfocara la cara todo el tiempo mientras me estrellaba contra una mesa en el suelo del granero”, declaró el actor al portal EW.

En la escena que menciona Ritchson, efectivamente, ambos personajes pelean al interior de un granero. No obstante, antes de eso hubo otra pelea en exteriores de la casa de Beck. El choque se prolongó incluso bajo el agua, costando sangre, sudor y lágrimas a varios de los involucrados.

“Yo pensaba: ‘Lo haré. Lo haremos’”, dice. “Y gané. A regañadientes, me dijeron: ‘Más te vale no morir, porque dijimos que ibas a morir y tratamos de advertirte’”, continúa el actor al citado medio.

En una escena dentro del granero, Ritchson cae boca abajo sobre una mesa de madera. Al parecer, fue en esa escena que el actor fue permitido poner la cara. Y el resultado tal vez no sorpresa: un golpe tan fuerte que lo hizo perder el conocimiento. Se recuperó al siguiente día.

“Me recogieron y trabajamos con la cámara varias veces, y me golpeó contra la mesa tan fuerte que caí en el séptimo círculo del infierno (…) y me desperté un día y medio después. Cuando recuperé la consciencia, tuve que decirles a mis hijos que me sentía genial, porque estaban en el set, y no quería que pensaran que papá había muerto y que no iba a estar bien. Fueron los peores minutos de mi vida”, añadió Alan Ritchson.

El actor cuenta que grabar la pelea con Paulie les tomó tres semanas. Y que el dichoso momento en el que cae contra la mesa solo apareció tres segundos en pantalla.

“Esto es solo para darles un ejemplo de cómo fue mi vida durante esas tres semanas. Fue divertidísimo”, concluyó a EW.