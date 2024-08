¡Ya tenemos la hora confirmada de estreno de la temporada 2 de “Rings of Power”! La segunda parte de la serie precuela a la historia de “El señor de los anillos” se estrena este jueves 29 de agosto en Prime Video. ¿A qué hora será? Aquí te lo contamos todo.

Hora confirmada de estreno de la Temporada 2 de “Rings of Power”

La segunda temporada de “Rings of Power” se estrenará a estas horas en todo Latinoamérica y España:

México: 2:00 a.m. (hora central)

Colombia: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

Dónde ver la Temporada 2 de “Rings of Power”

Vía Amazon Prime Video

Todos los capítulos de “Rings of Power” son transmitidos en exclusividad a través de Amazon Prime Video. Dicha plataforma digital no solamente cuenta con todas las temporadas, si no que también trasmite los capítulos en directo en todo el mundo.

Cómo ver “Rings of Power” en Prime Video

La temporada 2 de “Rings of Power” está disponible para ver exclusivamente en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Para verla, necesitas:

Tener una suscripción activa a Amazon Prime Video: Puedes registrarte en una si aún no la tienes. Hay una prueba gratuita disponible para que la pruebes antes de comprometerte.

Un dispositivo compatible: Puedes usar la mayoría de los teléfonos inteligentes, tabletas, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión y computadoras.

Conexión a internet: Asegúrate de tener una conexión a internet estable para disfrutar de una transmisión fluida.

Pasos para ver la temporada 2 de “Los anillos de poder” en Amazon Prime Video:

Abre la aplicación de Amazon Prime Video o el sitio web en tu dispositivo.

Inicia sesión en tu cuenta de Amazon Prime.

Busca “Los anillos de poder” en la barra de búsqueda.

Selecciona la serie “Los anillos de poder”.

Elige la temporada 2.

Selecciona el episodio que deseas ver.

Presiona el botón de reproducir.

Tráiler oficial de “Rings of Power” - Temporada 2

Ficha técnica: “Rings of Power” - Temporada 2

Título Original: The Lord of the Rings: The Rings of Power - Season 2

Estreno en Streaming: [Fecha estimada o confirmada si está disponible en 2024]

Plataforma: Amazon Prime Video

Creadores: J.D. Payne y Patrick McKay

Productores Ejecutivos: J.D. Payne, Patrick McKay, Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill

Productora: Amazon Studios, New Line Cinema, HarperCollins, Tolkien Estate

Número de Episodios: 8

Duración de los Episodios: 1 hora

Género: Fantasía, Aventura, Drama

Reparto Principal: Morfydd Clark como Galadriel Robert Aramayo como Elrond Charlie Vickers como Sauron/Halbrand Cynthia Addai-Robinson como Reina Regente Míriel Nazanin Boniadi como Bronwyn Ismael Cruz Córdova como Arondir Markella Kavenagh como Nori Brandyfoot Lenny Henry como Sadoc Burrows

Sinopsis: La segunda temporada de “Los Anillos de Poder” continúa explorando la Segunda Edad de la Tierra Media, profundizando en los eventos que llevaron a la creación de los Anillos de Poder y el ascenso de Sauron. Con la guerra a punto de estallar, los personajes deberán enfrentarse a decisiones difíciles y alianzas peligrosas mientras la oscuridad se cierne sobre ellos.

Temática: Fantasía épica, Mitología, Precuela de El Señor de los Anillos

