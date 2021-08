“Sé lo que hicieron el verano pasado” (“I Know What You Did Last Summer” en inglés), el éxito de 1997 que nos puso la piel de gallina, tendrá su serie y se estrenará en Amazon Prime Video. La plataforma de streaming compartió fotos de la producción y anunció que la fecha de estreno será el viernes 15 de octubre, días previos a la celebración de Halloween en el mundo, como para ir calentando motores.

“Sé lo que hicieron el verano pasado” está basada en una novela homónima escrita por Lois Duncan publicada en 1973. En 1997, el filme fue protagonizado por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, y Freddie Prinze Jr. La película de terror se convirtió en un clásico para los fanáticos de este género y ahora promete convertirse en una de las series favoritas del mundo del streaming de la mano con Prime Video.

La serie es una producción de Amazon Studios y Sony Pictures Television. Está escrita y producida ejecutivamente por Sara Goodman junto con Neal H. Moritz y Pavun Shetty de Original Film. También participan de la producción Rob Hackett, Michael Clear y James Wan de Atomic Monster.

La trama

La historia se basa en la vida de cuatro amigos con un oscuro secreto. Los jóvenes son acosados por un asesino que les recordará el accidente automovilístico en el que estuvieron involucrados el verano pasado, en su noche de graduación.

Mientras tratan de descifrar quién está tras de ellos, revelan el lado oscuro de su pueblo aparentemente perfecto—y de ellos mismos. “Todos esconden algo y descubrir el secreto equivocado podría ser mortal”, dice la sinopsis oficial de la serie.

Los capítulos

La serie tendrá ocho episodios y estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países. Los primeros cuatro capítulos se estrenarán el 15 de octubre, con nuevos episodios disponibles cada viernes subsecuente.

“Sé lo que hicieron el verano pasado” culminará en un final lleno de suspenso que no te puedes perder, el 12 de noviembre de 2021.

El elenco

Madison Iseman

Bill Heck

Brianne Tju

Ezekiel Goodman

Ashley Moore

Sebastian Amoruso

Fiona Rene

Cassie Beck

Brooke Bloom

