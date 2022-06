“Sin Límites” es el nombre de la nueva miniserie protagonizada por Álvaro Morte, el recordado Profesor de “La casa de papel”, junto al brasileño Rodrigo Santoro.

Compuesta de 6 capítulos, esta producción dirigida por Simon West, narra la historia de Juan Sebastián Elcano, marino español que lideró la expedición capitaneada por Fernando de Magallanes y que partió de Cádiz (España) en agosto de 1519 para llegar a las “Indias Orientales” atravesando el Océano Pacífico.

“Sin Límites” se estrena el 10 de junio en exclusiva en Prime Video.

¿Qué dice la sinopsis?



Capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes, 239 marineros partieron desde Sevilla el 10 de agosto de 1519. Tres años más tarde, solo 18 marinos famélicos y enfermos regresaron en la única nave que resistió el viaje, liderados por el marino español Juan Sebastián Elcano. Habían recorrido 69,813,34 kilómetros, rumbo hacia el oeste, completando la vuelta al mundo; una misión casi imposible que pretendía encontrar una nueva ruta hacia las “islas de las especias” y que terminó cambiando la historia de la humanidad al demostrar que

Rodrigo Santoro en una escena de "Sin Límites". Foto: Prime Video





5 DATOS ANTES DE VER LA SERIE







-1- Entre España y República Dominicana



El rodaje de “Sin Límites” tuvo lugar en el País Vasco y Navarra en las locaciones de Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite y la Catedral de Pamplona, así como en Sevilla, Huelva y Madrid, antes de trasladarse a República Dominicana.

Imagen del rodaje de "Sin Límites". Foto: Prime Video

-2- Quinto centenario de la primera vuelta al mundo



“Sin Límites” está dirigida por el británico Simon West, quien tiene un largo historial en películas de acción y aventura (Con Air, Lara Croft: Tomb Raider, La hija del general, Los mercenarios 2). El proyecto, presentado en febrero del 2020 en el Cuartel General de la Armada de España, es parte de un convenio de colaboración suscrito por RTVE y el Ministerio de Defensa español en marzo de 2018 con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo.

Sergio Peris-Mencheta en una escena de "Sin Límites". / david herranz





-3- Un viaje que cambió el mundo



El viaje de Magallanes y Elcano fue una auténtica hazaña de resistencia humana: la primera circunnavegación al globo fue un auténtico infierno de enfermedades, hambre y violencia, revela el historiador Jerry Brotton en un artículo de la BBC. Por tal motivo, solo 18 de sus 250 tripulantes regresaron a Sanlúcar, tres años después de haber salido de ese puerto. Entre los caídos figura el mismo Magallanes quien muere en la batalla de Mactán, Filipinas, en manos de la tribu el jefe tribal Lapulapu, y no concreta el viaje que sí lo llega a concretar Elcano.

En aquel entonces, Ni Magallanes ni sus hombres eran conscientes de que su expedición cambiaría el curso de la historia: sin saberlo, se convertirían en los primeros en dar la vuelta al mundo, hito del que se celebra este 2022 su quinto centenario.

Álvaro Morte en una escena de "Sin Límites".





-5- Álvaro Morte y Rodrigo Santoro hablan de la serie



En entrevista con RTVE, Álvaro Morte contó que el rodaje de “Sin Límites” fue muy difícil de hacer porque estaban en medio de una pandemia. Sin embargo, dijo que finalmente terminaron llevando todo a buen puerto. El actor, reveló también que no usaron dobles en esta producción.

Sobre Elcano, su personaje en “Sin Límites”, el recordado Profesor de “La casa de papel” dijo que lo que le gusta mucho de él es que no lo considera un héroe sino alguien a quien la vida le da la oportunidad de hacer algo verdaderamente heróico.

“No es un tipo que vaya con la idea de voy a esta expedición ni quiero descubrir nada sino que de repente las circunstancias lo ponen en este sitio y él tiene esto de seguir adelante y preguntarle a sus hombres quien quiera que se venga conmigo...”.

Por su parte, Rodrigo Santoro, en la misma entrevista habló de cómo encaró la verdadera historia de Magallanes, el papel que encarna en la serie, dadas las diferentes perspectivas y teorías que se tienen del explorador portugués.

“Alguien que me ayudó muchísimo fue una historiadora española llamada Vanesa de Cruz y ella me consiguió el testamento de Magallanes como primer documento. Increíble el nivel de detalles que encontré, me alimentó tanto para entender un poco más de ese hombre...”

Rodrigo Santoro y Álvaro Morte, durante el rodaje de "Sin Límites". / Raul Tejedor

Completan el reparto los actores Sergio Peris-Mencheta (Capitán Cartagena), Adrián Lastra (Capitán Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) y Bárbara Goenaga (Beatriz).

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM