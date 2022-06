En su serialización original de cómic, “The Boys” fue más que nada una crítica al género de superhéroes, tanto a las historias más inocentes o ingenuas como al material “maduro”; se regodeó en violencia e insultos. El cómic quería provocar e impactar; y lo logró con la sutileza de un martillo mecánico. La serie de televisión, más que bajarle el tono —cosa que hizo hasta cierto punto—, dio humanidad a los personajes, incluso aquellos que eran solo caricaturas. También fue una exitosa crítica a la cultura del entretenimiento y su relación con la sociedad.

Los tres primeros episodios de la temporada 3, estrenados por Prime Video, continúan con esa fórmula, pero con un giro. Si antes la crítica de la serie hacia la cultura estadounidense era como un tubo de desagüe, cuyo espeso contenido fluye en desafío a los sentidos; la tercera es una avalancha fecal que avergonzaría al mismísimo Juan Carlos Bodoque, pero contada con tanto humor que, de otro modo, solo sería cruel.

The Boys temporada 3 Un vistazo a la trama Con Homelander (Anthony Starr) más desequilibrado que nunca, Butcher (Karl Urban) sigue en busca de una manera de acabar con él. Entonces descubre que, en los años 80, Soldier Boy (Jensen Ackles), considerado el mayor héroe de su generación, murió a manos de un arma secreta. Esto lo llevará a inyectar su cuerpo con una droga capaz de otorgar poderes por 24 horas, sustancia experimental que termina perjudicándolo. Uno de sus aliados más cercanos será Mother’s Milk (Laz Alonso), que tiene cuentas pendientes con el héroe desaparecido.

Por su parte, Hughie (Jack Quaid) descubre que su jefa, Victoria Neuman (Claudia Doumit), es la superhumana que destruía cabezas en la temporada 2, sea en la masacre del Congreso u otros asesinatos estratégicos. Starlight (Erin Moriarty) pasa a ser cocapitana de Los Siete, trabajo que le incomoda, pero en el que deberá persistir por el bien mayor: vigilar a Homelander. Finalmente, Frenchie (Tomer Kapon) es confrontado por las decisiones de su pasado, mientras que Kimiko (Karen Fukuhara), todavía afiliada al grupo que pone a raya a los héroes, busca esa vida que Vought le negó de niña.

La crítica

En sus primeras temporadas, lo que primó en “The Boys” fue la crítica a los superhéroes, que en este mundo ficcional son sujetos como cualquier otro, solo que corrompidos por la fama y el poder sin control. El cómo estas personas que se creen por encima del Estado se relacionan con la sociedad fue parte del discurso, algo que cobró fuerza en la segunda tanda de episodios, con la aparición de Stormfront. La tercera temporada retoma esta propuesta y conversa con la actualidad de una manera siniestra, por lo precisa que es.

Las marchas a favor de Stormfront, nazi con superpoderes, son paralelos al apoyo que recibió Donald Trump en Estados Unidos; cuyos comentarios inflamatorios y antidemocráticos llevaron a que sus seguidores cometieran el asalto al Capitolio, que dejó muertos y heridos. La ficción enlaza esta trama con el discurso de Homelander, que esta temporada deja de fingir y muestra su verdadera personalidad al mundo. Pero en lugar de horrorizar a todos, divide a la opinión y encuentra asidero; no de manera distinta a lo que ocurre en todo el mundo con la radicalización de los extremos políticos, cuyos voceros se ufanan de ser “políticamente incorrectos” mientras difunden fake news. Pero Homelander, que viste la bandera de su país literalmente, no es solo una válvula para expresar todo lo que está mal con la sociedad; pues su conducta tiene sentido en por cómo ha evolucionado el personaje estas temporadas.

Otro punto en el que “The Boys” mantiene su filo esta temporada es su crítica a la política intervencionista de Estados Unidos para con otras naciones, un tema que las últimas décadas la ficción norteamericana cuenta sin tapujos. En el mundo de “The Boys”, Homelander no existiría si antes un Soldier Boy y los “héroes” del grupo Payback no hubiesen hecho de las suyas en Centroamérica.

Donde la serie decae es en la trama de dos personajes entrañables, Frenchie y Kimiko, quienes después de todo lo vivido en temporadas anteriores no tienen motivos para quedarse en el grupo. Su salida sería el paso siguiente al arco de personajes que comparten. En cambio, si estos primeros episodios demuestran algo con ellos, es que no tienen un rumbo claro. Recién el tercer episodio desarrolla la trama del francés. Más interesantes resultan ser las historias de Starlight, posiblemente el personaje con más conflictos, tanto laborales como personales; así como The Deep, cuyo arco de redención que se construye desde la primera temporada demuestra ser más difícil de lo que ya era.

Si obviamos los problemas antes mencionados, “The Boys” continúa siendo excelente por el cómo hila sus tramas, donde cada una se conecta a otra de manera compacta; existen como un todo, un mosaico que une cultura y política. O mejor dicho, evidencia que ambos conceptos nunca han estado lejos el uno del otro.

Pensamientos sueltos

La cacería del héroe que puede encogerse de tamaño incluye dos referencias clave: “Avengers #71″ (2003), por la escena de sexo; y también a la teoría de fans sobre el final de Thanos en la película “Avengers: Endgame”, donde Ant-Man pudo haber hecho la diferencia.

El cameo de Charlize Theron en la versión cinematográfica de Stormfront ha sido un verdadero regalo; el cual llega justo después de su debut en el MCU como Clea.

La trama de A-Train y su “rebranding” podría ser una interesante crítica al abuso de poder contra los afroamericanos. Veremos cómo se desarrolla la idea.

No puedo evitar sentir pena por la pobre Ashley Barrett (Colby Minifie), que cada temporada tiene que enfrentar una crisis de relaciones públicas tras otra. Lo que sea que le paguen, no es suficiente.

Si la trama de Rusia se asemeja en algo a su versión del cómic; la serie promete una brutalidad nunca antes vista en televisión.

Mother’s Milk continúa como uno de los personajes más sensibles, necesario para equilibrar tantas ironías.

Homelander se merece el peor de los castigos luego de lo que hizo estos tres episodios.

Necesitamos más escenas de Kimiko cantando, por favor.

Como siempre, Giancarlo Esposito es excelente en su rol como Stan Edgar.

Y recuerden: los chimpancés no lloran.

Calificación

4 estrellas de 5