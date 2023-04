Después de un exitoso estreno en junio de 2022, la serie romántica de Prime Video “The Summer I Turned Pretty” (“El verano en que me enamoré” en español) estrenará su segunda temporada a mediados de este 2023. La joven actriz estadounidense Lola Tung regresará para protagonizar este programa al lado de Christopher Briney y Gavin Casalegno; aunque, habrá un personaje que no retornará.

La serie basada en el libro homónimo escrito por escritora americana Jenny Han ha emocionado a los fanáticos de su trabajo. En esta nota, te revelamos todos los detalles que se conocen sobre esta próxima entrega.

¿Cuándo se estrena “The Summer I Turned Pretty 2″?

Prime Video confirmó que la segunda temporada de “The Summer I Turned Pretty” se estrenará en verano de este 2023; sin embargo, la plataforma de streaming no ha confirmado la fecha específica.

Lola Tung y Christopher Briney en “The Summer I Turned Pretty”. (Foto: Prime Video)

Mira el póster oficial de “The Summer I Turned Pretty 2″

(Foto: Prime Video)

Minnie Mills anuncia su salida de “The Summer I Turned Pretty”

Uno de los personajes preferidos del público no regresará para la segunda temporada de “The Summer I Turned Pretty”. La actriz Minnie Mills, quien dio vida a Shayla en la ficción, anunció que no regresará a la serie basada en los libros de Jenny Han.

A través de Instagram, la joven se despidió de su personaje. “Interpretar a Shayla fue un gran privilegio, me enseñó mucho y me ayudó a crecer no solo como actriz, sino como persona. Poder retratar una parte de la representación (asiática) que siempre quise ver en la pantalla fue un sueño hecho realidad y significó el mundo para mí”, se lee en el comunicado que estuvo acompañado de algunas imágenes de su participación en la primera entrega.

Minnie Mills y Sean Kaufman en “The Summer I Turned Pretty”. (Foto: Prime Video)

“Para todos los que amaron a Shayla, que se sintieron empoderados o inspirados por ella, siempre estará en la primera temporada para que regresen cuando la necesiten, y si alguna vez tengo la oportunidad, me encantaría continuar con su historia. Gracias por apoyarla y gracias por apoyarme a mí. No podría haber pedido un mejor elenco, equipo o personaje para mi primer papel actoral, y no puedo esperar a ver qué sigue”, finalizó.

¿De qué trata “The Summer I Turned Pretty”?

Basada en el libro homónimo escrito por Jenny Han, “The Summer I Turned Pretty” sigue la historia de Isabel (Lola Tung), conocida como Belly, quien pasa todos los veranos en Cousins Beach junto a su hermano Steven (Sean Kaufman), así como Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno), los hijos de la mejor amiga de su madre. Sin embargo, la joven decide que ese verano será diferente y se verá envuelta en un triángulo amoroso que no sabe cómo resolver.

Hasta el momento, Prime Video no ha compartido la sinopsis oficial de la segunda temporada de “The Summer I Turned Pretty”.

Lola Tung y Christopher Briney en “The Summer I Turned Pretty”. (Foto: Prime Video)

Gavin Casalegno y Lola Tung en “The Summer I Turned Pretty”. (Foto: Prime Video)

¿Quiénes conforman el elenco de “The Summer I Turned Pretty 2″?

La serie de Prime Video es protagonizada por Lola Tung en el papel de Belly Conklin. Ella está acompañada en la pantalla por Christopher Briney y Gavin Casalegno.

Tras la salida de Minnie Mills, así quedaría el elenco de “The Summer I Turned Pretty 2″:

Lola Tung como Isabel ‘Belly’ Conklin

Christopher Briney como Conrad Fisher

Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher

Lola Tung y Christopher Briney en “The Summer I Turned Pretty”. (Foto: Prime Video)

Sean Kaufman como Steven Conklin

David Iacono como Cam

Rain Spencer como Taylor

Rain Spencer y Lola Tung en “The Summer I Turned Pretty”. (Foto: Prime Video)

Jackie Chung como Laurel Dunne, la madre de Steven y Belly

Rachel Blanchard como Susannah Fisher, la madre de Conrad y Jeremiah

