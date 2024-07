Zharick León es de Bogotá. Tiene 49 años, sabe kung-fu. Empezó como modelo y después se volvió actriz y madre de dos niños. Su carrera estuvo marcada por los personajes femeninos poderosos en telenovelas como “Garzón Vive” (2018), “Pasión de gavilanes” (2003-2022) y “Romina poderosa” (2023).

En 2003, Zharick León recibió la propuesta para ser Rosario Montes en "Pasión de Gavilanes", telenovela de Caracol Televisión. (Foto: Telemundo)

Este año, León conquistará a millones de personas tras el estreno de la secuela de la telenovela colombiana que ganó el Récord Guinness en 2010 por tener la mayor cantidad de adaptaciones televisivas en el mundo. En “Betty, la fea: la historia continúa”, interpreta a Majo, la supuesta amante de Don Armando, y “la rival de Betty”, afirma uno de los guionistas de la serie de Prime Video, Luis Carlos Ávila, en exclusiva con Saltar Intro de El Comercio.

La villana de “Betty, la fea” y “Pasión de gavilanes”

“Zharick León es una de las actrices más talentosas que tenemos en Colombia. Se hizo mundialmente conocida a través de la telenovela ‘Pasión de gavilanes’, que de alguna manera la puso en el radar, pero ella ya venía haciendo personajes protagónicos. Cuando hicimos el personaje de Majo, este tenía una particularidades que nos llevaron a pensar y soñar en un casting como el de ella (Zharick León)”, comenta Ávila.

En “Pasión de gavilanes”, León interpreta a Rosario Montes, la cantante de un bar campestre por quien los hombres se desmayan ante tremenda bomba sensual por su talento sobre el escenario. En la ‘vida real’, la actriz colombiana no interpreta las canciones de la telenovela, pero siempre fue curioso que sus fans en la calle le pidan que cante la icónica “Quién es ese hombre”.

"Solo puedo decir que, en ‘Betty, la fea’, Zharick tiene un personaje muy parecido al de Rosario Montes de 'Pasión de Gavilanes', muy seductora, bella, con muchas ambiciones y es una fuerte antagonista" Luis Carlos Ávila Rincón, guionista adjunto en "Betty, la fea: la historia continúa"

“Al equipo de escritores se nos vino a la cabeza justo ella, Zharick. Porque es una mujer hermosa, muy sexy y una mujer que podría equiparar una suerte de rival para nuestra querida Betty. Entonces, a las partes creativas nos llevó a pensar en ella como opción y se le consultó. Ella estaba terminando otro proyecto y, pues, los tiempos coincidieron y pudimos contar con ella”, agrega Ávila.

Rosario Montes de “Pasión de gavilanes” está en una relación tóxica con el dueño de un bar, pero no es una villana propiamente dicho, porque muchas veces no actúa de mala fe. Sin embargo, hay momentos donde sucumbe a un comportamiento manipulador y celos que afecta su relación con Franco Reyes, uno de los protagonistas de la telenovela.

En el podcast “Sin Sostén” de EFE, León responde a una pregunta sobre la sexualización de los personajes femeninos en la televisión. “Eran otros tiempos, veinte años atrás. La TV es una herramienta masiva y ha sido utilizada para construir estereotipos y sí, la mujer ha representado roles de víctima, se ha cosificado a la mujer, y dado roles de violencia y sexualidad. Eso no es un misterio para nadie. En ‘Pasión de gavilanes’ vemos el reflejo de ese momento que estamos viviendo”, dice Zharik León.

¿Betty necesita una rival como Majo?

La historiadora, crítica de cine y maestra en estudios culturales, Alejandra Bernedo, se preguntaba el tipo de relación que Don Armando y Betty tendrían en la nueva trama de “Betty, la fea”, una de sus telenovelas favoritas. El trailer oficial de la serie reveló la fractura en el matrimonio de los personajes y presentó a Majo como la asistente o la amante del mandamás de Ecomoda, pero no da mayores explicaciones de la trama amorosa.

“Tampoco parece que Majo seduzca a Armando y él no le corresponda de inmediato, entonces podríamos conectar con el personaje de Zharick León por ese lado. Tiene una vibra de villana bien interesante. En la primera versión, Don Armando lo deseaba todo y se irritaba. Quería una mujer que fuera su apoyo en la empresa (Marcela) y luego alguien emocionalmente estable y leal (Betty) y esta cuota de mujeres sensuales (modelos) al mismo tiempo. Es una visión, tal vez ‘patanesca’, pero más egoísta de él. Aunque no es egoísmo puro, porque si resulta que está saliendo con Majo, es porque su relación con Betty ha decaído. Eso dará ese ají, ese tono picante, de las telenovelas, que se apoya mucho en el melodrama. Nos hace sentir esa discordia, que ojalá no sintamos en la vida real, pero podemos jugar con esas emociones cuando vemos la ficción”, admite Bernedo.

Zharick León es Majo y Jorge Enrique Abello es Armando Mendoza en "Betty, la fea: la historia continúa".

Hay memes de “Betty, la fea” que aluden a la facturación anual de plataformas como Netflix y Prime Video por el posicionamiento astronómico del título “Yo soy Betty, la fea” en el Top 1 de las series más vistas. Muchos fans en el mundo están especulando sobre lo que vendrá en la secuela. “Rosario Montes otra vez haciendo de las suyas, no se cansa de meterse con los maridos ajenos”, dice un usuario en una publicación de la cuenta de Zharick León.

“La amante de Don Armando va a terminar perdiendo”, asegura Lorena Serrudo, una fan que vio los 335 episodios de la telenovela de los 2000 al menos tres veces en su vida. “Armando se volverá a enamorar de Betty, y no de la bonita, ¡sino de la fea! Y creo que Betty se dará cuenta que sí, lo quiere de nuevo con ella, pero lo descubrirá cuando no estén juntos. Entonces, los tres van a estar en un juego del gato y el ratón”.

“Hola, amor”, le dice Majo a Don Armando en el segundo teaser de la serie. “Pero si ni siquiera nos hemos divorciado”, replica Betty (voz de Ana María Orozco). Si se trata de contribuir a la comedia… Si Zharick León será ese ají necesario en la historia, entonces bienvenida y a la carga, querida villana.