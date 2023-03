A un par de horas del lanzamiento mundial de su nuevo tema “Los Ángeles”, Aitana se presentó en “El Hormiguero” para hablar de este y otros temas relacionados a su carrera como cantante.

“Me parece que es muy divertida, como para bailar, muy de club”, dijo Aitana en el inicio de su conversación con Pablo Motos.

Aitana en El Hormiguero. Foto: El Hormiguero.

A un poco más de 20 horas de estar disponible en YouTube, el tema ya acumulado 574,351 de vistas.

En otro momento de la charla, la cantante de 23 años habló sobre lo mucho que le gusta caminar y hacer cosas que hacía de cuando no era famosa. “Yo hago todo... a mí me gusta ir por el centro tranquilamente, a veces con mascarilla pero otras no porque es bonito cuando te encuentras a alguien y te dice cosas bonitas...”.

Pablo Motos no tardó en replicar el tema y le preguntó a la cantante: “Pero en la noche, no. Es decir, salir de fiesta como en el videoclip (De “Los Ángeles”). Porque si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos”. Ante esta expresión del presentador español, la intérprete de “Formentera” se sonrojó y dijo: “¡No quería sacar eso¡ ¡eh!”

Aitana en El Hormiguero. Foto: El Hormiguero.

En otro momento, Aitana adelantó detalles de “Alpha”, su nuevo disco y anunció una serie de fiestas alrededor del mundo llamada Alpha House. En este evento, la cantante desvelará todos los secretos y novedades de su próximo disco.

El último 29 de marzo, Aitana se presentó ante aproximadamente 1000 personas en pleno centro de Madrid. Con “Los Ángeles” apenas en circulación, la cantante adelantó también algo de lo que será su nuevo tema, pensado para lanzarse en el verano europeo.

“Con el próximo tema yo creo que vais a flipar. Te va a recordar a algo que te tocará el corazón”, le dijo Aitana a un intrigado Motos.

DATOS La edición del miércoles de "El Hormiguero" con Aitana como invitada, fue lo más visto de Antena 3 con 2.388.000 telespectadores Puedes ver el programa a través del servicio de streaming AtresPlayer Premium Internacional.

Puedes ver la entrevista completa de Pablo Motos a Aitana en este LINK.





