En una entrevista ‘live’ por el Instagram de Saltar Intro, el creador de la saga “Asu mare” habló del trabajo en el set junto al ‘tiktoker’ Jossi Martínez, cómo viene (de manera silenciosa) desarrollando su carrera internacional y las producciones que alista.

1. ¿Cómo conoció al tiktoker Jossi Martínez?

Los productores de “El año del tigre” informaron a Carlos Alcántara sobre la participación del tiktoker peruano Josi Martínez en la película dominicana, pero el actor no reconoció el nombre del talento de inmediato. Así que buscó su nombre en Google y descubrió el contenido del joven en su cuenta de más de 23 millones de seguidores en TikTok. “Claro, yo lo he visto en algún video compartido”, recordó. Tiempo después, mantuvo una conversación con el influencer peruano y estrecharon lazos de confianza para después trabajar en el set de rodaje. Meses más tarde, Alcántara convocó al adolescente para hacer un cameo en “¡Asu Mare! los amigos”.

“Josi (Martínez) tiene mucho talento, no solo por sus videos en redes sociales, sino también para la actuación. Porque no es fácil... Lo conocí cuando tenía 17 años, me parece. A esa edad, me hubiera puesto nervioso de trabajar al lado de un actor casi de 60 años muy famoso, pero Josi se sentía en confianza. Más bien, yo me veía al lado de él… Tiene personalidad”, agregó el protagonista de “El año del tigre”.

2. El talento de Gonzalo Torres

La primera vez que Alcántara vio a Gonzalo Torres en el personaje de El Inspector, su papel en “El año del tigre”, se sorprendió por la transformación. Durante la entrevista, el actor resaltó la evolución profesional de su amigo y colega después de años de trabajar juntos en “Pataclaún”.

“Puedo poner a Gonzalo Torres en una película de ‘Batman’ para hacer el rol del Pingüino y él tiene todo el talento, el rostro y las condiciones actorales para hacer un personaje de esa magnitud”, sostuvo Alcántara.

Además, Alcántara estaba sorprendido de participar en una película extranjera junto a Wendy Ramos y Gonzalo Torres. Al leer el guion, nunca imaginó sus rostros en los personajes de la película, pero despertó su alegría saber que se volverían a encontrar.

3. El referente chino Kwai Chang Caine

El personaje de Carlos Alcántara en la película “El año del tigre” se llama Samsa, un hombre corrompido y esposo infiel, dueño de un restaurante de comida china. Para interpretar al personaje, el actor laceó su cabello e imitó el aspecto físico de Kwai Chang Caine, el protagonista de la serie Kun Fu (1972) de ABC. También buscó en su árbol genealógico una referencia familiar a esa cultura, como la abuela china por parte de madre.

Pero Samsa es una especie de villano aletargado al caminar durante el suspenso y escurridizo en los momentos de comedia. Por lo tanto, necesitaba una referencia más próxima para darle el toque callejero. “Empecé a tener recuerdos de mi barrio. Cómo era el cocinero, el que atendía a la gente, cómo caminaban ellos. Entonces, si ves a Samsa, empiezo a trabajar mucho la columna vertebral”, comentó el actor.

4. Perú fue recomendado a Disney

Alcántara resaltó el trabajo del CEO de Tondero Producciones, Miguel Valladares, que en los últimos años ha realizado co-producciones entre España y Perú, así como otros países de la región. De este modo, la productora promueve la participación de actores

“Disney dijo al productor José Ramón Alamá que quería expandirse y él recomendó mirar a Perú, donde hay gente que ha hecho 3 millones de espectadores y más. Entonces, se sorprendieron”, comentó.

5. Su participación en una serie de Vix+

Carlos Alcántara aseguró participar en un episodio de la segunda temporada de “Travesuras de la niña mala”, una serie de Vix+ (de TelevisaUnivision) basada en la obra homónima de Mario Vargas Llosa. En la historia, el actor tiene el papel de Ataulfo, tío del protagonista.

Además, tiene pensado protagonizar una película de aventura junto al mismo equipo de producción de “El año del tigre”. El director Se trata de una historia realizada nuevamente con capital de Disney. Algunas escenas se grabarán en Perú. El rodaje empieza en octubre.

6. Alcántara en una película española

El actor también adelantó el estreno de “La casa del caracol” (2021), una coproducción española-peruana que estrena en el Festival de Cine de Lima este año. Alcántara se suma al elenco con el personaje del Padre Benito. Es una película donde tuvo el apoyo de la coach actoral y artista Norma Martínez.

Los actores españoles Paz Vega (“Espanglish”) y Javier Rey (“Fariña”) protagonizan el thriller psicológico de Macarena Astorga. En la cinta, el personaje de Carlos Alcántara cuenta con “seis páginas de guion”, según comentó el actor.

De acuerdo con la sinopsis de “La casa del caracol”, un escritor pasa el verano en un pueblo de Málaga, España, donde espera terminar su siguiente novela. Pero conoce a una mujer por la que siente una atracción instantánea, y también se encuentra con otros personajes que sirven de inspiración para su texto. En el camino, el hombre descubre numerosos secretos y una perturbadora leyenda oculta.

7. Los “tutoriales” de la entrevista de Henry Spencer

Hace un mes, Alcántara conversó con el youtuber Henry Spencer durante la alfombra roja de “¡Asu mare! Los amigos”. Durante la entrevista, el actor comentó que había visto “tutoriales” en el tiempo que se encontraba dirigiendo la película, pero no dio más detalles sobre el tema. Esto condujo a críticas y titulares que hicieron de ese intercambio de palabras algo viral.

“Lo que yo dije es que estaba feliz por la dirección de la película y, como no soy formado en cine, sino en 36 años de experiencia viendo cómo dirigían otros directores y el trabajo de los actores, a lo más vi algunos tutoriales. Pero no he dicho que he dirigido la película con tutoriales. ¿Y sabes qué vi? Dos clases maestras: una de Guillermo del Toro y otra de Alfonso Cuarón”, comentó Alcántara.

8. Duras críticas

Además, el actor se defendió ante las duras críticas de las redes sociales por el estreno de la película “Asu mare 4″ y mostró su preocupación por el tipo de comedia actual en diversas plataformas, como Youtube. “Al hater que está en su casa, no le interesa que nuestra película esté hecha con cariño, por más que se lo repitamos. Muchas de estos comentarios vienen de personas que no han visto mis películas, que no van al cine. Pero yo seguía peleándome con ellos, que pueden ser las mismas personas que hablan de violaciones o peor”, comentó Alcántara.

“Eso (esa comedia) es el resultado de todo, de esta subcultura y submundo en el que nos hemos enrollado hace años, cuando no nos hemos preocupado por la educación, la cultura, sino por lo mediático y lo más fácil”, sostuvo el actor.

Además… Dónde ver "El año del tigre" está actualmente en cartelera en el Perú. Próximamente, la película tendrá estreno internacional en streaming vía Star+.

