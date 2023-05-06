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Horarios de la coronación de Carlos III


SÁBADO, 6 DE MAYO

 

EN VIVO - TRANSMISIÓN DE LA CORONACIÓN DE CARLOS III 

LATAM: 3:00AM MX/ 4:00AM COL/ 5:00AM VEN/ 6:00AM ARG

US: 5:00AM ET/ 2:00AM PT

 

ESPECIALES ¡HOLA! TV: ‘UNA CEREMONIA PARA UN NUEVO REY’

LATAM: 8:00PM MX/ 9:00PM COL/ 10:00PM VEN/ 11:00PM ARG

US: 10:00PM / 9:00PM C

 

RESUMEN CORONACIÓN CARLOS III

LATAM: 9:00PM MX/ 10:00PM COL/ 11:00PM VEN/ 00:00PM ARG

US: 11:00PM ET/ 8:00PM PT


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