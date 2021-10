Conforme a los criterios de Saber más

Con la pandemia del Covid-19, los eventos virtuales para grandes públicos ahora son la norma. La última San Diego Comic Con fue así, igual con Tudum, el ‘fanfest’ de Netflix que incluyó adelantos exclusivos de sus series y películas. En esa línea, el sábado 16 de octubre fue el segundo DC Fandome, dedicado a todos los seguidores de la marca que trajo éxitos como “Aquaman” y “Wonder Woman”, pero también fracasos como “Batman v. Superman” y “Justice League”. Con tráilers y avances varios de cine, TV y cómics, además de presentaciones de actores y creadores; vale la pena hacer una pregunta: ¿Valió la pena verlo por completo?

Pues no.

Fue una presentación de ritmo irregular, donde por un momento tuvimos breves avances, no tráilers en el sentido estricto del término, de “Black Adam”, “The Flash” y “Shazam”; interpuestos con apariciones de dibujantes, escritores de cómics y actores de carisma variado. Estos problemas de ritmo no fueron exclusivos del Fandome, pues también los vimos en cierto grado durante el Tudum de septiembre (el detalle, más adelante).

A diferencia de la edición 2020, este año DC no reveló de antemano un itinerario, por lo que solo quedó ver todo a la espera de los anuncios relevantes en las casi cuatro horas del evento. En comparación, Netflix sí pensó más en su público, pues detalló con antelación, hora por hora, qué se vería y quiénes serían los presentadores. Poca sorpresa, sí, pero lo compensó con lo inédito de lo mostrado.

Es algo injusto comparar DC con Netflix, que en la última década se transformó en un gigante, mientras que la franquicia de cómics propiedad de Warner ha tenido un perfil discreto en televisión, con series de múltiples temporadas, y no tan discreto en cine, con los éxitos y fracasos antes mencionados. Pero la comparación se hace inevitable ante la cercanía de ambos eventos, además de que los avances de uno sobrepasaron los del otro.

Netflix llevó la artillería pesada al Tudum. DC hizo lo mismo. Pero las armas de uno no se comparan con las de otro, al igual que el tiempo empleado. En el evento de Netflix hubo lanzamientos de peso a cada momento, en el de DC no. Tres cosas importantes que sí marcaron el último sábado: el teaser de “The Flash”, el tráiler de “Peacemaker” y el tráiler de “The Batman”. Lo demás fue secundario, incluyendo la escenita de “Black Adam”; que todavía no justifica el afán de Dwayne Johnson por venderla como algo fuera de este mundo.

Hubo otros anuncios, “pequeños”, pero de mensaje poderoso. Allí está la retrospectiva a la compañía de cómics Milestone Media, cuyo aporte a la cultura afroamericana es invaluable; así como la conversación entre la directora Patty Jenkins y Lynda Carter, que confirmaron casualmente la tercera parte de “Wonder Woman”. Pero el cómo fueron presentados les hizo flaco favor a los temas. El mensaje se diluía ante la expectativa por el anunciado tráiler de “The Batman”, lanzado al final.

En resumen, hubo poca “carne” y mucho “hueso” en este “buffet” que bien pudo haber sido un platillo único/ nota de prensa. Una hora y media de información compacta y la experiencia habría sido distinta para bien. Y la compañía aún así hubiese obtenido eso que tanto quieren los estudios además de la taquilla millonaria: ser el tema más importante de conversación en las redes sociales. Allí su victoria es incuestionable.

Murciélago por partida doble

Con más de 13 millones de vistas en solo unas horas (hasta el cierre de este artículo), el tráiler de “The Batman” conquistó gracias a un Robert Pattinson que canaliza violencia y determinación como el millonario Bruce Wayne en su lucha contra el Acertijo (Paul Dano). En medio está la ambivalente Catwoman (Zoë Kravitz), así como el incondicional aliado Jim Gordon (Jeffrey Wright). También está el Pingüino, interpretado por un Colin Farrell cubierto de maquillaje prostético, de esos que ganan premios Oscar.

Pero Batman no hizo noticia solo por ese tráiler, sino por aparecer en el teaser de “The Flash”. Allí no está el caballero oscuro de Pattinson, sino el de Michael Keaton, quien se pone la capa treinta años después de despedirse de la saga que Tim Burton hizo suya para el cine; de manera similar a lo que ocurrirá con Alfred Molina, que vuelve como el Doctor Octopus en “Spiderman: No Way Home” de Sony Pictures y Marvel Studios.

