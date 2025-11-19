El regreso de David Duchovny, de “Los expedientes secretos X”: “Hoy la sociedad no tiene consenso sobre lo que es un hecho real, y es un territorio peligroso”

David Duchovny relativiza su coeficiente intelectual de 147, una cifra que lo ubica muy por encima del promedio latinoamericano más alto —96 puntos para Uruguay, según un estudio de los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen—. El actor toma este dato con humor. Sus años de formación en Princeton y Yale, con alguna incursión en la historia universal, y su irrupción como Fox Mulder en “Los expedientes secretos X” (“X-Files”) orientaron su curiosidad hacia el territorio de las historias ocultas.

Después de Fox Mulder, Duchovny habita esa imprecisión donde el mundo real es mucho más extraño que cualquier guion televisivo. Por eso, no dudó en dar el “sí” a su rol de presentador de televisión y productor ejecutivo en el programa “Expedientes desclasificados”, de History Channel. La serie documental propone un recorrido por documentos liberados por el gobierno estadounidense que revelan operaciones, planes y movimientos, durante años, fuera del alcance público. Se estrenó el 19 de septiembre por DirecTV y su último episodio está previsto para el 21 de noviembre. En una conferencia de prensa en exclusiva con medios internacionales, se confirmó una segunda y tercera temporada.

Frente a los medios de América Latina, Duchovny apareció menos como la estrella televisiva que todos conocen y más como un hombre que observa cómo la verdad histórica emerge hoy. Algunos de los episodios de la serie documental abordan casos que van desde redes clandestinas de fuga nazi en la posguerra hasta experimentos del propio Estado.

“Me gustaría que fueran desclasificados más documentos del gobierno de Estados Unidos para que también sepamos lo que está pasando hoy en día en el país”, comentó el actor de 65 años a Saltar Intro de Diario El Comercio. “Si yo tuviera la respuesta sobre esos secretos no estaría acá, les estaría contando a todo el mundo sobre esos documentos”, agregó.

“Considero que vivimos en una época peligrosa, en la que, como les dije, los hechos están siendo cuestionados. No estamos en una sociedad que siga teniendo un consenso sobre cuáles son los hechos reales y ese es un territorio peligroso”, añadió.

Gillian Anderson (derecha) saltó a la fama con la serie de televisión "Los expedientes secretos X", también protagonizada por David Duchovny. (Foto: Difusión)

“Los expedientes secretos X”: Ficción versus historia

“Expedientes desclasificados con David Duchovny” es una serie disponible en DIRECTV y DGO en vivo. (Foto: History Channel)

Fiel a su estilo de thriller histórico, el narrador de History Channel dice: “Es 1945, la Segunda Guerra Mundial está por terminar y los aliados están cazando a los criminales de guerra nazis. Pero los hombres del Führer están escapando hacia Latinoamérica. Es obvio que alguien los ayuda. ¿Quién puede ayudar a los nazis a escapar? (...) Descubrieron que un misterioso doctor es uno de los personajes principales en la obtención de estos pases libres que están usando los antiguos oficiales del Tercer Reich para escapar de Alemania a Roma y luego a Sudamérica”.

“La gente podría asociar ‘Expedientes desclasificados’ con ‘Los expedientes secretos X’, pero no existe ningún vínculo. (...) En la serie, todo era ficción, todo inventado. El creador, Chris Carter, y los guionistas utilizaron ciertas historias o mitos para armar una gran serie (1993). Pero ellos se basaban en la imaginación”, explicó el actor.

Para Duchovny, estar frente a estos archivos trae ecos de su pasado televisivo. Por ejemplo, el programa MK-Ultra de la CIA —y sus experimentos de control mental— aparece en la serie con la contundencia documental que “Expedientes X” solo podía sugerir a través de la ficción. Son temas en conexión.

“Los expedientes desclasificados de History Channel muestran la verdadera humanidad de las personas tratando de lograr ciertos objetivos y un gran efecto en la historia. A veces nosotros lo vemos como algo muy grande e impenetrable; uno se ríe o se asusta. Pero te das cuenta de que solamente se trata de personas intentando alcanzar ciertos fines; en este caso, lo hacen en la oscuridad. Son objetivos que, muchas veces, la democracia no les permitía y lo tenían que hacer en secreto”, comenta.

Además, el actor reconoce que la desinformación marcó un cambio desde las redes sociales, pero un programa de televisión sobre historia secreta no fue su idea. “No estoy muy involucrado en los casos que aparecen en ‘Expedientes desclasificados’. Este documental fue una idea que History Channel me presentó y me pareció una idea buenísima. Ellos ya habían avanzado bastante con las historias que querían contar, así que estaba contento de ser el conductor del programa”, aclaró.

David Duchovny conduce el programa de televisión semanal “Expedientes desclasificados”, que se transmite en DIRECTV y DGO en vivo. (Foto: History Channel)

De hecho, la línea que divide ficción y realidad nunca ha sido totalmente impermeable. Solo la semana pasada, el actor estaba enviando un mensaje a Chris Carter sobre una noticia publicada del cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar que sigue en estudios científicos. “La semana pasada, compartí una nota sobre ese cometa, al cual un profesor de Harvard consideraba que, quizás, no fuera orgánico, sino distinto (alienígena). Así, siempre converso con Chris esos artículos”, contó Duchovny.

“Yo no tengo idea de dónde conseguir los expedientes desclasificados, porque son públicos. Es un punto importante: que, si te interesan estas historias, también tengas la posibilidad de tener acceso a ellas de forma pública. Así las verías en la serie y, si quieres saber más, vayas a leer el expediente”, dijo.

Más allá de los expedientes, Duchovny dejó entrever su costado musical. Con cuatro álbumes de folk rock y giras por Europa y Estados Unidos, confesó que sueña con presentarse en América Latina, con mayor seguridad de empezar por Brasil. Es curioso: artistas multifacéticos como él siempre revelan algo más de su expediente de vida.

¿Dónde ver “Expedientes desclasificados con David Duchovny”?

“Expedientes desclasificados” está disponible en DIRECTV a través de la señal History Channel en los canales 742 y 1742 (HD) por el servicio de TV paga. Además, la serie documental se puede ver en vivo desde la plataforma DGO; próximamente estará bajo demanda.