Tiempo para mí- Netflix

😴

No es que la filmografía de Kevin Hart se caracterice por una calidad que le permita ser fijo en grandes premiaciones. Sin embargo, en el último tiempo, el comediante había escogido uno que otro papel que –al exigirle algo más allá de las bromas—producía un resultado sobrio, correcto e incluso agradable. No es el caso de esta película que resulta un traspiés tal vez grosero en el historial de este artista. Difícil no ser tentado cada minuto en dar clic a ‘salir’ para buscar rápido otra cosa que ver en Netflix. Olvidable.