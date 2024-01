Los Emmy 2023 se celebrarán este 15 de enero en el Peacock Theatre de Los Ángeles, donde las estrellas de las series que marcaron el último año se harán presentes.

Desde “House of the Dragon” y “The Bear” hasta “The Last of Us”, “Succession” y “The WHite Lotus”. Esos son algunos de los títulos que prometen marcan la temporada de premios en lo que a televisión representa.

El comediante Anthony Anderson será el conductor de la velada que contará con Jason Bateman, Quinta Brunson, Stephen Colbert, Jon Cryer, Jodie Foster, Jon Hamm, Ken Jeong, Joel McHale, Pedro Pascal y Hannah Waddingham, entre otras figuras, como presentadores.

Link para ver en vivo la alfombra roja de los Emmy

Los Premios Emmy 2023 comenzarán a las 20 horas (de Perú, Colombia y Ecuador), pero desde las 18 horas se podrá seguir el paso de las estrellas desde la alfombra roja.

Para ver la alfombra roja tienes una alternativa gratuita, la transmisión oficial que hará la revista “People” desde la red carpet. Este es el link para conectarte a este enlace en directo. También lo puedes ver aquí:

Por otro lado, también puedes ver la alfombra roja en la transmisión por cable de E! Entertainment. Y si quieres seguir este enlace desde streaming, puedes hacerlo en América Latina a través del servicio de Universal+, buscando la señal de E!